Feria Virtual de Vivienda y Crédito Hipotecario Compensar: a un clic

El mundo y Colombia continúan con la expectativa creciente por la aceleración de la reactivación económica, apalancada por diversos sectores que han sido fundamentales en el proceso como la construcción y la vivienda.

Precisamente, durante este primer semestre, las cifras no solo han sido positivas sino históricas, pues según el Ministerio de Vivienda “es la primera vez que en el país se compran más de 100 mil viviendas VIS y No VIS en los primeros seis meses del año”; panorama que demuestra también la suma de esfuerzos que se han articulado para facilitar el acceso real a la compra de vivienda.



En este sentido, Compensar, en línea también con sus retos estratégicos de transformación digital y su compromiso con el bienestar integral de más de 2.600.000 trabajadores de empresas afiliadas, y sus familias, así como de la comunidad no afiliada, realizará del 6 al 8 de agosto la tercera edición de la Feria Virtual de Vivienda y Crédito Hipotecario, una propuesta ágil que favorece el cuidado mutuo y se configura como una vitrina para constructoras, inmobiliarias, entidades financieras y aliados, así como para los hogares interesados en convertirse en propietarios, invertir, independizarse y mejorar su calidad de vida.

Más de 40 stands de constructoras, inmobiliarias, alternativas financieras y oferta de Compensar: proyectos con o sin subsidio. Aprovecha beneficios del gobierno, lanzamientos y muchas sorpresas.

Durante esta versión, los navegantes descubrirán en la plataforma virtual, que reúne más de 40 stands, 3 pabellones con un sólido portafolio de proyectos con y sin subsidio en todo el país, además de beneficios exclusivos para afiliados a Compensar, gracias a la participación y el respaldo de más de 25 constructoras e inmobiliarias.



· Las Galias



· Constructora Bolívar



· Ingeurbe



· Proksol



· Fernando Mazuera



· Ospinas & CIA



· Apiros



· Alcabama



· Ingenova



· Colpatria



· Mansol



· Acierto inmobiliario



· Solérium



· Arquitectura y Concreto/Londoño Gómez



· Once



· CVA



· Ingenal



· Sebastián Arquitecto



· Desarrollos Urbanos



· Inversiones Fajardo Ricaurte



· Promotora Convivienda



· Andalucía



· Pijao



En lo que se refiere a Compensar, los visitantes podrán conocer su oferta actual:



Proyectos en Bogotá:



· Porto 13: proyecto de interés social ente la Av. Boyacá y Av. Ciudad de Cali, sobre la 13, destacado por su diseño colombo brasilero. Éxito en ventas. Próximamente, Compensar construirá ahí su Centro de Bienestar Integral.



· Surámerica: proyecto ubicado en el 20 de julio, con los últimos depósitos disponibles.



En municipios aledaños:



· Cedromonti, en Zipaquirá: un proyecto con alta valorización.



· HogaresSoacha: megaproyecto de interés social en alianza con Apiros.



Programas:



· AhorraCasa: una opción con cupo preferencial para ahorradores en próximos lanzamientos: Bosa (Ospinas), Lagos de Torca (Fernando Mazuera) y NQS (Proksol).



· Banco de Inmuebles: una interesante alternativa para publicar y arrendar de forma rápida, fácil y segura.



Ahora bien, en cuanto a la demanda de servicios para el cierre financiero los asistentes contarán con el Fondo Nacional del Ahorro, Banco Caja Social, La Hipotecaria y Crédito hipotecario Compensar en pesos o UVR con tasas preferenciales; de igual forma, vale la pena destacar la parrilla de transmisiones en vivo con invitados expertos y atractivos temas:



· El ABC de Jóvenes propietarios



· La Haus de los Millenials: el futuro de la industria inmobiliaria es ahora



· Decoración de tu hogar con colores tendencia en 2021



· Emprendimiento



· Bienestar financiero



· Habitabilidad



Sin duda, un planteamiento versátil que se engrana con una serie de resultados favorables durante estos primeros 6 meses del año:



· Más de 2.000 viviendas vendidas



· Más de 15.400 para subsidios de vivienda nueva, construcción en sitio propio, arrendamiento, mejoramiento y compra de vivienda usada, por un valor un superior a $313.000 millones



· Más de $1.000 millones aprobados en créditos hipotecarios



· Cerca de 200 ahorradores entre el esquema tradicional y el reciente Programa AhorraCasa.



· Más de 17.600 personas han participado en los procesos de Desarrollo Social Comunitario, intervención estratégica en formación y capacitación, articulación de redes, aprovechamiento de espacios y dotacionales, empoderamiento y liderazgo comunitario.



Sin duda, una visión estratégica que ha posicionado a Compensar como promotor #1 de la vivienda de interés social dentro del sector de cajas de compensación familiar y líder en la búsqueda de calidad e innovación en esta materia, reiterando su genuino interés en el valor de la familia y el poder de la colectividad.



Más información: https://corporativo.compensar.com/vivienda/feria-de-vivienda