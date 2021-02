Fiat presenta el Argo Trekking 2021

Fiat trae al mercado nacional el Fiat Argo Trekking 2021, diseñado en el Centro de Stile Fiat por Peter Fassbender bajo el concepto ‘wrap around’ (contornos envolventes), el nuevo Fiat Argo Trekking evidencia en cada trazo un equilibrio en las proporciones, elegancia en los detalles y esa deportividad siempre deseada en un crossover.



(Lea. Listo el decreto con criterios para parqueaderos de carros eléctricos)



El tablero inspira amplitud y modernidad con elementos envolventes. La adopción de una pantalla flotante con sistema multimedia de 7 pulgadas, de aspecto fluido, llama la atención de inmediato.



(Lea: Adultos entre 35 y 39 años, quienes más compran seguros de vehículos)

El baúl con capacidad para 300 litros tiene una forma rectangular, y como si no bastara, este nuevo modelo permite ampliar el área de carga gracias a sus asientos abatibles en configuración 60/40.



El Argo Trekking 2021 trae bolsas de aire frontales, cámara de reversa con líneas dinámicas, sensores de estacionamiento y anclajes ISOFIX. La carrocería utiliza aceros de alta resistencia, especialmente en las áreas que forman la celda de supervivencia de los ocupantes.



En términos de seguridad pasiva, cuenta con avanzadas asistencias electrónicas como Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Control de Tracción (TCS), Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y Asistencia de arranque en subidas (HSA) que impide que el vehículo se desplace involuntariamente en pendientes, evitando colisiones.



Trae un motor Firefly de 4 cilindros, con 1.3 litros de desplazamiento, que desarrolla 99 caballos de potencia y 128Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 5 velocidades, el auto usa cadena de distribución en lugar de banda, lo que garantiza una robustez inigualable y bajos costos de mantenimiento.



Su inigualable altura al piso, de 21 cms, se suma a la suspensión que cuenta con un ajuste orientado para transitar por terrenos difíciles gracias a su elevación de 50mm y a sus llantas All-Terrain.



El Fiat Argo Trekking entra desde $56,9 millones.



Versión Fiat Argo Drive



La marca también presenta el Argo Drive: Un modelo compacto por fuera pero espacioso por dentro. Viene con motor Firefly 1,3 de cuatro cilindros y 98 caballos de potencia, con transmisión manual de cinco velocidades.



Adicionalmente cuenta con dirección eléctrica progresiva, espejo retrovisor eléctrico, funciones Tilt Down, aire acondicionado, display de alta resolución 3,5”, U-Connect con pantalla táctil de 7”con Android Auto y Apple CarPlay, cierre centralizado de puertas, eleva vidrios eléctricos delanteros y traseros, asiento del conductor con regulación de altura y sistema TPMS.



El Fiat Argo Drive no deja de sorprender en temas de seguridad al incorporar anclaje de asientos para niños ISOFIX, llave electrónica “Fiat Code”, cámara y sensores de reversa y comandos al volante. Este modelo ideal para la ciudad incluye así mismo, llantas de aleación con rines de 15”, para más y mejores experiencias al volante.



El precio de entrada es $46,9 millones en los colores blanco banchisa, rojo montecarlo, plata bari, negro vulcano y gris silverstone.