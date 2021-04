Fundó su compañía en 2018 y ya es de las mujeres más ricas del mundo

Fundó su compañía en 2018 y tres años después es multimillonaria y una de las mujeres más ricas del mundo. ¿Cómo lo hizo?



Esta es la historia de Kate Wang, una mujer china quien, a sus 39 años, tiene una compañía que llegó a estar valorada en 9,1 mil millones de dólares.



Se trata de RLX Techonlogy, una empresa que comercializa productos para vaporizadores o cigarrillos electrónicos.

Esta compañía llegó a conseguir un valor de 1,4 mil millones de dólares en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York.



La maraca pasó del anonimato a convertirse en una de las más grandes en China. Sin embargo, lo sorprendente del caso de Wang fue la rapidez con que lo logró.



La mujer, originaria de la gran ciudad Xi'an, se graduó en finanzas de la Xi'an Jiaotong University e hizo un master en la Columbia Business School.



Posterior a eso, trabajó cuatro años en Uber China y Didi Chuxing. Esta última era también una compañía de vapeo -más tarde fue absorbida por RLX Techonlogy- en la cual Wang aprendió varias de las cosas que le ayudaron a fundar a su mayor competidor.



Su idea inicial fue crear una solución para evitar el olor a cigarrillos, algo que se le ocurrió siendo una fumadora activa. Por eso fundó su empresa, junto con cinco colegas, entre los que está Wen Yilong, también del equipo de Didi.



“Cada día me enfoco en mi trabajo, lo cual es solucionar los problemas”, le dijo a la revista ‘Forbes’, añadiendo que “los problemas duros me inspiran”.



De acuerdo con datos obtenidos por Seeking Alpha, su compañía tuvo un crecimiento en ventas del 800 %, en 2019, y de 81% en 2020.



La diferencia de RLX es su enfoque en la tecnología. “Abordamos actividades claves dentro de la industria del vapor electrónico, desde la investigación científica, la tecnología y el desarrollo de producto, manejo de cadena de suministros hasta distribución fuera de línea”, indica una de las descripciones de la empresa.



RLX invierte, principalmente, en ventas y marketing, lo que también les ha ayudado a posicionarse con rapidez dentro del mercado.



Otro factor para el gran crecimiento de la empresa se da a la par con el considerable ascenso de la industria del cigarrillo electrónico en China. En el país asiático, donde el 74 % de los hombres son fumadores, se produce y consume más del 30 % de los ‘vapers’ en el mundo.



Sin embargo, debido a las regulaciones que han puesto varios gobiernos en torno a este producto, así como el rumor de que los reguladores de tabaco en China buscaban eliminarlo, las acciones de RLX Technology descendieron en 54 % y el valor de la compañía es ahora de 2,9 mil millones. Uno muy alto, sin duda, pero lejano al monto de su momento más prestigioso.



Sobre la caída de las acciones, Wang le dijo a ‘Forbes’ que no le molesta. Y es entendible si se tiene en cuenta que, de todos modos, RLX mantiene una exorbitante cifra para una empresa que está en el mercado hace tan solo 3 años.



