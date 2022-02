Fusagasugá, sede del nuevo centro de permanencia para el adulto mayor

De acuerdo con un informe diagnóstico del Ministerio de Salud y Protección Social, entre 1985 y 2020, la población de adultos mayores en Colombia creció del 6,9% al 13,8% y, según las proyecciones de la misma cartera, se espera que para 2030 alcance un 16%. Por otro lado, en cuanto a quiénes les proveen los cuidados y asistencia, señala que son principalmente otros miembros de la familia o personas de otros hogares, en su mayoría mujeres (86,5%), de las cuales, el 74,1% no reciben ningún tipo de remuneración por esta labor. Sumado a ello, el Ministerio puntualizó en este reporte, que el 4,1% de los adultos mayores del país permanecen solos en el hogar sin ningún tipo de ayuda.

Este panorama, que da cuenta del acelerado ritmo del envejecimiento en Colombia, impone una serie de retos en torno a la salud y el bienestar de las personas mayores, una de las poblaciones más afectadas con la pandemia, no solo por su riesgo frente al contagio, sino por el aislamiento social y sus consecuencias. Por ello, no es casualidad que la Organización de las Naciones Unidas haya declarado la década del 2020-2030 como la del Envejecimiento Saludable, con miras a sumar esfuerzos de cara al mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional.



Como respuesta a estos desafíos y en coherencia con su propósito de bienestar integral, de manera permanente Compensar desarrolla diversas estrategias, programas y acciones que buscan dar respuesta a las necesidades de las más de 73.000 personas mayores de 60 años afiliadas a la caja, cerca de 259.000 al plan de beneficios en salud y más de 40.600 a sus planes complementarios.



“Nosotros no vemos por separado al paciente y por el otro al estudiante o al deportista, vemos a la persona como un ser integral, al que acompañamos desde la cuna hasta la vejez”, aseguró el director general de Compensar.



En línea con esta filosofía y con el propósito de seguirles ofreciendo espacios para el esparcimiento y el disfrute de múltiples actividades, la entidad abrió recientemente las puertas de su nuevo Centro de Permanencia para el Adulto Mayor en Fusagasugá, específicamente en el kilómetro 52 vía Bogotá – Girardot, Vereda Bosachoque, Finca San Fernando de los Lagos, a una distancia ideal de la capital del país, lo que permite disfrutar del clima, la tranquilidad y el verde de la zona sin alejarse de lo urbano.



El Centro de Permanencia cuenta con una extensión de 15,5 hectáreas e instalaciones dotadas para la prestación de servicios de residencia de corta y larga estancia, es decir, los usuarios pueden disfrutar tanto de programas con intensidad de entre 3 a 5 días a la semana o pasadías, como de servicio integral de residencia, con atención 24 horas – 7 días a la semana y todos los componentes sociosanitarios incluidos, para un total de 60 adultos mayores que se podrán alojar en las 60 habitaciones que fueron construidas para tal fin, además de recibir atención especializada por parte de personal médico, seguimiento psicosocial, plan de alimentación, acompañamiento de un equipo interdisciplinario, entre otros.



“Somos conscientes de que la población de la tercera edad fue una de las más perjudicas en medio de la pandemia, pues las diferentes jornadas de cuarentenas, los largos lapsos en casas y el sedentarismo, que implicaba los aislamientos en pequeños espacios, aunados al peligro de contraer el virus, generaron grandes sacrificios para esta población. Es hora entonces de poder centrarnos en ofrecerles espacios que los inviten a recobrar esos momentos de entretenimiento y de encuentros con la familia” afirmó Margarita Áñez Sampedro, directora de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar.

Un modelo de atención centrado en la persona



Si bien el Ministerio de Salud y Protección Social también indica en su informe diagnóstico que han aumentado los índices de cobertura de aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, alcanzando un 100% al cierre del 2020, que se sostuvo durante el 2021, las coberturas son básicas y contemplan únicamente la atención en salud, dejando por fuera otros aspectos fundamentales para asegurar el bienestar integral de las personas.



En línea con ello, de acuerdo con la directiva, el Centro de Permanencia para el Adulto Mayor de Compensar se diferencia del concepto tradicional de “hogar geriátrico”, en diversos aspectos, el principal, su plan de intervención denominado “Atención y Vida”, creado con base en sus necesidades e intereses, el cual consta de tres momentos: descubriendo caminos, proyectando sueños y construyendo bienestar, que abarcan de manera transversal los componentes físico, mental y cognitivo; social y de participación; y ocupacional.



“En Colombia, a lo sumo más de 6.8 millones de personas se consideran como adultas mayores, de las cuales el 13,4% están ubicadas en Cundinamarca. Este centro fue gestado precisamente para apoyar a ese porcentaje de la población adulta, con un acompañamiento dirigido para realizar actividades sociales y de entretenimiento, de acondicionamiento físico y estimulación cognitiva y de aprendizaje, que se vean reflejadas en el desarrollo de la salud y el bienestar de los adultos mayores”, añadió Áñez Sampedro.



El enfoque de atención de este Centro de Permanencia está fundamentado en el modelo de bienestar integral de Compensar, que contempla un enfoque holístico de la persona y, en consecuencia, integra servicios de Caja y Salud en su atención, mediante la intervención de profesionales interdisciplinarios, para, en este caso, dar una respuesta 360° a las necesidades de la persona mayor.



En este orden de ideas, los usuarios podrán disfrutar de experiencias en 4 frentes principales: 1. Actividades sociales y de entretenimiento, como lectura, música y danza, relajación, y actividades de socialización; 2. Actividades físicas, entre ellas, gimnasio dirigido, actividades al aire libre, terapias ocupacionales y físicas, relajación y meditación, y actividades en el agua; 3. Estimulación cognitiva y de aprendizaje, lo que incluye conversatorios y conferencias, experiencias sensoriales, estimulación cognitiva, talleres de gimnasia mental y actividades agrícolas; 4. Componente ocupacional, mediante el desarrollo y aprendizaje de talentos, y vida productiva.



A esta nueva iniciativa que acaba de abrir sus puertas, se suma, entre otros, “el proyecto Centro de Bienestar Carrera 60 en Bogotá, también con un enfoque integrado de atención, con el buscamos complementar una oferta innovadora para este segmento poblacional, además, diferentes programas que venimos desarrollando de tiempo atrás con foco en la persona mayor y que, actualmente, están disponibles en formatos flexibles, presenciales y virtuales, todo con el fin de acompañar a las personas mayores en esta etapa de sus vidas, favoreciendo su independencia, su productividad, su salud física y emocional, y, en consecuencia, su bienestar integral”, concluyó Margarita Áñez Sampedro.

Más información en: https://corporativo.compensar.com/recreacion-y-cultura/centro-permanencia-fusagasuga