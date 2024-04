Gestión integral de residuos, más allá de las basuras

Si analizamos con detenimiento el manejo de residuos tanto en Colombia como en otros países del mundo en el pasado, podemos encontrar que este proceso no era sostenible y contaba con manejo inadecuado para su disposición, el cual no solo ponía en riesgo la salud de las personas, sino que también tenía un impacto en la calidad de los recursos naturales de nuestras ciudades y regiones al no tener un modelo definido que redujera la probabilidad de contaminarlos.



Aunque los botaderos o rellenos sanitarios eran la única manera en la que se acumulaban los residuos que se generaban en las ciudades. Estos escenarios presentaron múltiples problemas de contaminación, malos olores, perjudicando, el agua, la fauna y flora, además de tener efectos negativos en las comunidades alrededor de estos espacios.



Sin embargo, desde hace un tiempo se ha implementado una nueva modalidad de mitigar el impacto ambiental de las basuras, transformando la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza y nuestro entorno. Bajo esta reflexión, la tecnología se convirtió en el gran aliado del ser humano para innovar y transformar diversos procesos cotidianos, como migrar de los botaderos o rellenos sanitarios hacia los parques tecnológicos ambientales (PTA), que se han convertido en una alternativa para mejorar el manejo de las basuras.

Basuras

Gracias a estos espacios no solo es posible darle una disposición adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos, también ha facilitado acciones como la biorremediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos para darles el tratamiento adecuado a cada uno de ellos, así como priorizar el aprovechamiento de las basuras y gestionar la disposición final de manera responsable con el medioambiente y las comunidades aledañas. Consolidar la operación de estos parques en el país nace de la apuesta por la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales, que para empresas como Veolia han requerido inversiones cercanas a los 10 mil millones de pesos por año, los cuales no solo han hecho viable el cambio de antiguos botaderos a espacios capaces de extraer biogás a partir de los lixiviados de las basuras, lo que permite tratar el 90% de las emisiones de metano que pueden generar estos residuos.



Más que una evolución es una revolución para pensar más allá de la responsabilidad social con el ambiente, también con las comunidades cercanas a estos espacios para apoyar su desarrollo. Todo esto a través de la generación de empleo, la promoción de espacios de educación ambiental y la ejecución de procesos responsables en el manejo de los residuos que ayudan a garantizar la seguridad de los recursos naturales. El factor social es fundamental, ya que la preservación de los ecosistemas nos invita a transformar la manera en la que nos relacionamos con los residuos que generamos y es indispensable para lograr un impacto diferente en la sociedad.

Basura (imagen de referencia).

Hoy los residuos ya no los percibimos simplemente como basura, hoy pueden ser recuperados y transformados para convertirlos en nuevos recursos, también pueden convertirse en oportunidades para proteger el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático. Además, pueden ayudar a reducir los riesgos para la salud de las personas, crear empleo y riqueza en las regiones.



Es una concepción diferente que nos permite preservar los entornos naturales, y convertirlos espacios abiertos para la gente, ya no son solo para disponer residuos, hoy se consolidan como espacios de construcción de una sociedad más consciente que convive en equilibrio con el ambiente e incentiva el cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad. La transformación ecológica es una realidad en Colombia y todos tenemos la oportunidad de hacer parte de ella para ayudar en este propósito.



JUDITH BUELVAS

Directora país Veolia Colombia - Panamá.