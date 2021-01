Grupos criminales se reinventan con la pandemia 

Un informe de Insight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado, sostiene que, afectadas por la pandemia, las bandas buscaron sobrevivir en la región llenando espacios dejados en lo económico y político.



En Brasil, Honduras, México, Perú y Venezuela como en el resto países de América Latina, por ejemplo, el hampa sufrió el revolcón de la covid 19 pero reaccionó y se adaptó con más rapidez que las organizaciones legales y que la población, según el informe de Insight Crime.

Por ejemplo, grupos criminales en Brasil, pandillas en El Salvador y guerrilleros en Colombia impusieron sus propias cuarentenas y toques de queda. En el primer país algunos criminales intimidaron a los tenderos para que no subieran los precios y en Rio de Janeiro repartieron desinfectante a manos llenas en las favelas.



En El Salvador se dedicaron a administrar los paquetes de asistencia social distribuidos por el gobierno y, las pandillas de Honduras organizaron rifas para ayudar a los más golpeados por la pandemia.



En México, el llamado Cartel del Golfo repartió mercados con su logotipo, y el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, construyó, supuestamente, un hospital y, en Venezuela, grupos paramilitares ayudaron a las autoridades legales a mantener a la población encerrada, según Insight Crime.



Las áreas de actuación de los delincuentes fueron, por lo general, las que han sido abandonadas por el estado o las que están bajo el dominio del narcotráfico o grupos de milicianos, según declaraciones públicas del general Eduardo Pazzuello, ministro de Salud de Brasil, según recuerda el informe.



InSight Crime, que se dedica al estudio del crimen organizado por considerarlo la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, estimó que, en términos generales, la democracia, la transparencia y la gobernabilidad, ya frágil en muchos países de la región, fueron golpeadas con violencia por la covid-19 y el impacto abrió, en consecuencia, un mayor margen de maniobra al crimen organizado.



DIERON PAPAYA



Insight Crime sostiene que todo influyó para ayudar a las bandas delincuenciales. Las protestas en Perú, que presionaron cambios en la presidencia, el desprecio ciudadano por los desmanes económicos del Congreso y por los escándalos de corrupción que involucran a varios expresidentes vivos.



También, el descontento de los manifestantes que incendiaron el Congreso de Guatemala, acusado de despilfarro y las protestas en Bolivia contra el gobierno interino de Jeanine Añez, que atrasó la votaciones y devolvió el poder al partido del ex presidente Evo Morales, derrocado en 2019.



Igualmente, la agresiva actitud del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que calificó a los brasileños de ‘maricas’ por defender la vacuna contra la covid y que trató de golpear a un reportero que le preguntó sobre los escándalos de corrupción que enfrentan sus hijos.



Lo mismo sucedió con la actitud del gobierno de México de ignorar la gravedad del virus, que llevó al surgimiento de nuevas evidencias de corrupción a alto nivel y el continuo desplome económico de Venezuela, en el que se ha registrado una creciente actividad criminal.



Como todos en el Planeta, las bandas criminales registraron problemas económicos por causa de la cuarentena como, por ejemplo, las mexicanas que, además de dejar de recibir dinero por extorsiones, perdieron su “acceso a precursores químicos y productos falsificados procedentes de Asia”, según la agencia de noticias IPS.



Pero el informe afirma que los criminales reaccionaron y trataron de reponerse expandiendo los negocios ilícitos ya existentes. Por ejemplo, incrementando la producción de marihuana en Paraguay, el tráfico de seres humanos en América Central, el de vida silvestre, en particular de aves y especies marinas, en Brasil o el descubrimiento de nuevas rutas para drogas sintéticas procedentes de Asia, por parte de la mafia de México.



En Chile y Perú aumento el robo de cigarrillos de contrabando, en Argentina las extorsiones a los cambistas y en Venezuela el comercio de un medicamento contra la covid en el mercado negro y el contrabando de alimentos brasileños, etc.



El informe concluye que el 2020 fue un año de sobrevivencia para las bandas criminales pero que la cooperación internacional para enfrentarlas fue absorbida por la crisis sanitaria y económica que sacudió a todos los países de la región.



LOS ÁMBITOS DEL DELITO



INsight Crime afirma que busca “profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, proporcionando al público informes periódicos, análisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados para combatirlo”.



También, que trata de cumplir con esa misión “proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el crimen organizado en la región e investigando y publicando informes sobre el crimen y sus múltiples manifestaciones, incluyendo su impacto en los derechos humanos, gobiernos, la política de drogas y problemas sociales, económicos y políticos”.



Gloria Helena Rey