Guía práctica para estudiar Derecho en Colombia

Una de las carreras con mayor protagonismo y vigencia en el país es el Derecho. De hecho, cuatro aspectos clave la resaltan como uno de las tres pregrados más estudiados hoy en Colombia, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Primero, su tradición, pues los juristas siempre han sido considerados como necesarios e imprescindibles en un estado social de derecho, por tanto, no es nada raro que siga estando entre las opciones preferidas de los jóvenes que actualmente están buscando profesión.



Segundo, por economía, ya que en comparación con otras carreras como Ingeniería o Medicina no es tan costosa. En promedio, en universidades acreditadas y/o reconocidas, el semestre puede costar entre 6 o 7 millones de pesos que, si bien no es barato, es más accesible frente a otros pregrados. Además, teniendo en cuenta que su base fundamental es el estudio de leyes y sentencias, no es necesario comprar muchos materiales, más allá de fotocopias pues la lectura si es más que indispensable.



Tercero, su versatilidad, debido a que pocas profesiones gozan de tantos matices como el Derecho. Para la muestra un botón, un abogado puede ocupar un cargo público, ser profesor, consultor o asesor personal, empresarial, escritor, conferencista, capacitador y litigante, e incluso combinar perfectamente su perfil con otra carrera, como Comunicación Social y Periodismo, Contaduría o Ciencia Política, entre otras.



​Y cuatro, la vocación, pues aunque no se crea, se puede nacer con el deseo de defender a los demás; de hecho, es una muy bonita virtud de los seres humanos: el deseo de justicia; por tanto, muchas personas sienten que ser abogado, más que una profesión, es un propósito de vida, algo muy personal que no persigue necesariamente una moda pasajera, ni tampoco es una simple elección fría y calculada.

​

Superintendencia, vital

Según Eleonora Lozano, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, dada la situación de crisis social que actualmente enfrenta el país, el Derecho se podría decir que es la carrera de moda.



“Dada esta coyuntura, Colombia tiene dos necesidades fundamentales en la que los abogados podemos aportar. Uno, construir los instrumentos jurídicos que persigan la reactivación del desarrollo económico y social que la nación necesita. Para esto resulta fundamental el diálogo intra e interdisciplinar que, programas de Derecho facilitan. Y dos, diseñar mecanismos jurídicos que encaucen el debate político y los reclamos en derechos humanos”, afirmó.



Lozano agrega que ambos retos suponen soluciones creativas y un conocimiento amplio de la sociedad colombiana y de sus dificultades.



Asimismo, menciona que el Derecho le permite a quien los estudian ser parte de los grandes debates relacionados con la continua construcción e interpretación de un sistema jurídico y su incidencia en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática.



“Lograr una formación legal en estos momentos adquiere una relevancia para comprender el rol de las normas y de los jueces en el avance de las promesas constitucionales de un Estado Social de Derecho como el colombiano”, resaltó.

​

Clave, si la carrera está acreditada

La acreditación es el mayor reconocimiento que un programa profesional puede recibir del MEN. Entre otros, certifica la calidad académica e investigativa de la carrera, su pertinencia, nivel de los profesores, proyección social y hasta el indicador de enganche laboral de sus graduados.



Adriana Zapata, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, explica que los procesos de acreditación expresan y confirman el compromiso institucional con la excelencia, a través de un sistema de autoevaluación permanente que implica tener en cuenta las evaluaciones de estudiantes, docentes, egresados y empleadores, entre otras mediciones orientadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos.



“En otras palabras, la acreditación permite garantizar programas académicos, en este caso de Derecho, que siempre estén en un trabajo continuo de mejoramiento. El beneficio, entonces, para el estudiante que adelanta sus estudios en una Facultad acreditada es el de contar con una carrera que responde a los objetivos académicos y pedagógicos y a las expectativas de la sociedad”, explicó Zapata.



Asimismo, Natali Niño, jefe del área de Sociales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre, comenta que los programas de pregrado en Derecho acreditados también cuentan con los mejores profesores y profesoras, que les permitirán a las y los estudiantes comprender las distintas ramas de lo jurídico y su relación con otras ciencias.



Además, Niño agrega que la acreditación facilita que los graduados de las carreras que cuentan con esta importante certificación, tengan mejores posibilidades y estén mejor perfilados para encontrar más rápido trabajo, pues en el caso de las firmas de abogados, estas valoran este tipo de reconocimientos en sus procesos de selección.

​

Sepa elegir su programa

Para Leonardo Espinosa, decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda (USA), hay cuatro factores determinantes que todo aspirante a estudiar esta carrera debería tener en cuenta antes de tomar la decisión.



“Sin duda, el “voz a voz”, constituye un primer referente. Es decir, la recomendación que las personas de mayor confianza del estudiante le hacen, por conocimiento directo de la universidad y del programa”, señaló Espinosa.



Segundo, el posicionamiento de sus egresados, tanto en los sectores privado como público, ocupando cargos de gran relevancia. “Por ejemplo, identificar si hay directivos importantes de empresas nacionales y multinacionales, graduados que trabajen o sean socios de grandes despachos u oficinas o firmas de abogados, con amplio reconocimiento; magistrados, jueces, notarios, árbitros, entre otros”, agregó.



Tercero, es clave identificar si los profesores, investigadores y catedráticos del programa deseado participan activamente en los grandes debates de los temas nacionales o internacionales, si además de esto escriben libros, columnas de opinión o artículos de manera permanente.



Y cuarto, “es importante conocer si el plan de estudios está actualizado y es moderno, el cual debe atender y dar respuesta a los nuevos retos y desafíos de los abogados para un mundo altamente digitalizado, en el que la Innovación en el Derecho Digital, Legal Tech y áreas afines, exigen una mentalidad abierta a la transformación y al cambio que caracteriza la nueva industria legal”, reiteró Espinosa.

​

Cifras del Derecho en Colombia

En Colombia se ofrecen actualmente 110 programas de este tipo, de estos 36 cuentan con acreditación de alta calidad.



En el país hay en el momento 334.508 abogados activos, de acuerdo al Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (Sirna); en promedio 17.361 tarjetas profesionales se inscribieron en Colombia en los últimos cinco años; además, se proyecta que en los próximos 4 años existan 400.000 abogados; y teniendo en cuenta el promedio anual de profesionales de esta área que reciben su tarjeta profesional, se puede concluir que la nación produce 47.4 abogados diarios (17.316 por año), según el Consejo Superior de la Judicatura.