‘Sin el proyecto de Minesa, la provincia no podrá avanzar’

Incertidumbre. Esta es la principal sensación que por estos días viven con más fuerza gran parte de los 25.000 habitantes de Soto Norte en Santander por lo que les depara el 2021 en temas económicos y de empleo.



Gran parte de esa incertidumbre en la provincia (conformada por los municipios de California, Suratá, Vetas, Charta, Matanza y Tona) está ligada al futuro del proyecto minero Soto Norte, de la empresa Minesa, que en pasados días fue archivado definitivamente por la Anla (ver recuadro).



“En la provincia, casi no hay fuentes de trabajo formal, estas se limitan a las alcaldías municipales, que generan por mucho 300 empleos para una población de más de 25.000 personas. Por lo que proyectos como el de Minesa, que crearía unos 5.000 empleos, son importantísimos para la región”, comentó Edwin Esteban, exasesor de la alcaldía de Suratá y representante del Consejo Regional de Soto Norte.



Precisamente, el tema del empleo cobró mayor relevancia por las afectaciones que ha sufrido la provincia por cuenta de la pandemia por coronavirus.



Justamente, en la misma línea de Estaban, está Carlos Augusto Latorre, miembro de la mesa de empleabilidad del Gran Pacto Social (GPS) de California, quien aseguró que las fuentes de empleo en California y los otros municipios se limitan a las alcaldías, la pequeña minería, la agricultura y la ganadería, actividades que por el covid-19 se vieron limitadas.



“Son pocos los empleos con todas las garantías y mientras esperamos a que todo se reactive como antes, seguimos con nuestros gastos mensuales. Proyectos como el de Minesa, sin lugar a dudas, jalonarían la economía de la región por lo que nuestra expectativa es grande. Nosotros llevamos 20 años preparándonos para la llegada de un proyecto minero grande”, comentó Latorre.



En la provincia, casi no hay fuentes de trabajo formal, estas se limitan a las alcaldías municipales, que generan por mucho 300 empleos para una población de más de 25.000 personas COMPARTIR EN TWITTER

La economía de Soto Norte depende en gran medida de actividades como la minería, la agricultura y la ganadería, mientras que campos como el turismo se vieron restringidos prácticamente todo el año por cuenta de la pandemia.



“En Charta, durante el 2020, al igual que los otros municipios de Soto Norte, atravesamos una época en la que estuvimos afectados por el tema de ingresos económicos y oportunidades laborales. Por lo que para mantenernos hicimos intercambios con los productos que tenemos, por ejemplo, cuando un paisano visita a otro le lleva 10 huevos y el otro le da 2 o 3 libras de mora”, dijo Édgar Ochoa, exconcejal de Charta.



Apoyo en la pandemia



Kits para los hospitales de la zona, mercados, bonos de dinero y puntos de conexión a internet son algunas de las acciones que ha hecho Minesa en la región durante la pandemia y que los representantes de Soto Norte destacan.



“No se puede desconocer el gran esfuerzo que hace Minesa, no solo en California sino en toda la provincia. Fueron ayudas y apoyos muy importantes para la gente durante la pandemia, que al igual que en todo el país, nos afectó muy duro”, dijo Latorre.



Precisamente, uno de los puntos que destacó fueron los puntos de acceso a internet para que los niños y jóvenes de la zona pudieran continuar con su educación de forma virtual.



No obstante, los habitantes tienen cierto temor, pues con la incertidumbre del proyecto no saben si estas acciones seguirán en el 2021.



‘No es un tema político’



Otro sentimiento que ronda por los habitantes de Soto Norte es el olvido, ya que sus representantes coinciden en que la provincia solo es tenida en cuenta en épocas electorales, cuando los políticos usan el tema ambiental para ganar adeptos.



“Ese falso dilema de ‘sí al agua y no al oro’ ha tenido mucho eco y nos ha causado mucho daño. Para un político decir esto le hace ganar votos, mientras el que diga sí al agua y sí al oro no gana casi nada. Esto no es un tema político, sino del futuro de los habitantes de Soto Norte”, explicó el exconcejal Ochoa.



Sobre este tema, el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte, una organización compuesta por más de 50 asociaciones comunitarias, aseguró en un comunicado que esta región puede tener un desarrollo sostenible, tal como en otras zonas del país donde ya operan proyectos mineros.



5000 empleos generaría aproximadamente el proyecto Soto Norte de Minesa. Los habitantes de esta provincia santandereana aseguran que en la zona escasean las oportunidades laborales formales.

“Hacemos un llamado para que no se siga jugando con el falso conflicto de oro o agua, pues este nos está costando nuestro futuro y el derecho legítimo a nuestro desarrollo sostenible, como todo colombiano lo tiene y como se ha hecho realidad en proyectos como: Buriticá de la empresa de Continental Gold en el departamento de Antioquia y muchas experiencias mineras exitosas en nuestro país”, se lee en el comunicado del consejo territorial.



Incluso hay quienes van más allá y aseguran que de no realizarse el proyecto minero, la región continuará en el retraso.



“La región está estancada en el tiempo, se podría decir que desde los años 1800 al 2021 no ha habido un desarrollo sostenible. Por lo que, sin el proyecto minero de Minesa, la provincia de Soto Norte no podrá avanzar y pensar en tener un mejor futuro”, aseguró Edwin Esteban.

*Un proyecto de contenidos editoriales especiales. Espacio auspiciado que fue cedido por Minesa al Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte.