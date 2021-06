El emotivo homenaje que le hicieron a Egan Bernal en Zipaquirá

La Catedral de Sal, de Zipaquirá, se vistió de rosa para homenajear al ciclista Egan Bernal, en un evento que se realizó de manera virtual y en el que el campeón del Giro de Italia 2021 recibió la llave del municipio por parte del alcalde, Wilson García Fajardo.



“Creo que en este momento estoy más nervioso que en la última etapa del Giro de Italia. No saben el orgullo y la alegría que me da el verlos acá y que compartamos este momento juntos", expresó Egan.



En Italia, Egan logró su segunda grande del ciclismo, tras el triunfo del 2019 en el Tour de Francia.



“Me siento orgulloso de ser de Zipaquirá, yo soy de acá, yo soy zipaquireño y la verdad que la alegría que me da estar aquí en la Catedral de Sal y ver gente conocida, ver vecinos, me llena de orgullo y por eso hacemos el evento aquí, para motivar a mi pueblo, para motivar a mi gente y a los niños a que salgan adelante, eso es lo importante”, resaltó Egan.

Egan, junto a su madre, Flor Gómez. EFE

El alcalde del municipio dijo que era un honor contar con deportistas que a tan corta edad son una figura de perseverancia para los más jóvenes.



“Este evento es un regalo de nosotros los colombianos para Egan Bernal y su triunfo en este importante encuentro ciclístico", sostuvo.



Orlando Sotelo, gerente de la Catedral de Sal, expresó su orgullo por el sentido de pertenencia de Egan por su municipio y Colombia.



“Es una gran alegría que él mismo escoja Zipaquirá y por supuesto nuestra Catedral de Sal para este evento en homenaje tras su triunfo”, dijo.



Egan finalizó el homenaje, visiblemente emocionado por las muestras de cariño: "Es un día especial de esos que nunca se olvidan, son tantas las personas a las debería agradecer, pero lo resumo diciendo: gracias, Colombia”.



