En el país cambiarán los prefijos telefónicos: por qué son importantes

A partir de septiembre del 2021, Colombia implementará la marcación única nacional.



Palabras más, palabras menos, lo que esto quiere decir es que se unificará la longitud de los números telefónicos, tanto de los móviles como de los fijos, para que queden de 10 dígitos.

Esta decisión se tomó mediante la Resolución CRC 5826 de 201, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y consiste, básicamente, en que los prefijos y los indicativos se unirán en uno solo y desaparecerán de las marcaciones el 03 y el 0.



Actualmente, si usted quiere llamar desde su móvil a un fijo, debe marcar el prefijo 03, el indicativo de la ciudad y el teléfono de 7 dígitos. Si va a marcar desde el teléfono de su casa a un celular, debe usar también el 03 más el número móvil. Si la llamada es desde un fijo a otro fijo en una ciudad diferente, usted marca el prefijo 0, el código del operar de servicio, el indicativo de la zona y el teléfono.



Desde septiembre eso cambiará: de celular a fijo tendrá que marcar 60, el indicativo y el número de teléfono. Si llama de fijo a móvil deberá marcar solo el número. Y si llama de un fijo a otro fijo, ya sea en la misma ciudad o en otra, marcará 60, el indicativo y el número de teléfono.



“Se consolida de esta manera la marcación única nacional o el número único nacional teniendo los números fijos y los móviles de la misma longitud y con las mismas reglas de marcación nacional”, informó la CRC.



Pero, ¿para qué funciona un prefijo telefónico, un indicativo y por qué son importantes? A continuación, un ABC.



¿QUÉ ES UN INDICATIVO?



Es el número que en el plan nacional de marcación representa a una zona, en este caso, a una zona de Colombia. Tiene una longitud de tres dígitos para la numeración no geográfica, que es la usada para las redes móviles (300, 310, 315, etc.), y de un dígito para la numeración geográfica, que es la usada para las redes fijas (1 para Bogotá y Cundinamarca, 2 para Cauca, Nariño y Valle, etc.).



¿QUÉ ES UN PREFIJO?



Los prefijos hacen parte del plan nacional de marcación y no de un número de teléfono propiamente. Está definido en la normativa vigente como "un indicador compuesto por una o más cifras que permite el acceso a abonados en diferentes clases de numeración", lo que quiere decir que, mediante la marcación, se puede hacer una distinción de servicios o brindar información de tarifas a los usuarios.



¿QUÉ PREFIJOS HAY?



Los más conocidos en el país son el 03 (para redes móviles y empleado para llamadas entre fijos y móviles) y el 0 o el 00 (para hacer llamadas de larga distancia nacional o internacional).



El 0 y el 00 siempre se usan con el código de operador de larga distancia (5 UNE, 7 ETB, 9 Telefónica, 456 Claro, etc.).



Es decir, si va a marcar a Bogotá desde Medellín marca 051: 0 el prefijo, 5 el código de operador y 1 el indicativo.



¿PARA QUÉ SIRVE UN PREFIJO TELEFÓNICO?



Los prefijos tienen como función permitir el acceso de los usuarios a diferentes tipos de numeración: en otras palabras, permitir el acceso de los usuarios a diferentes servicios a través de la marcación o hacer una distinción de servicios para brindar información de tarifas a los usuarios.



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS PREFIJOS?



Porque, a través de la marcación, permiten hacer una distinción de servicios o brindar información tarifaria a los usuarios. Los indicativos nacionales de destino son una parte de la estructura del número nacional que cumplen con el papel de identificar zonas geográficas, redes o servicios de acuerdo con las atribuciones que haga la CRC al respecto.



¿DESDE CUANDO SE PREFIJOS E INDICATIVOS EN EL PAÍS?



Tanto los prefijos como los indicativos nacionales de destino se normalizaron a nivel internacional desde que fue creada la Recomendación UIT-T E.614, el 19 de octubre de 1984, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En ese momento en el país existía únicamente un operador monopólico estatal que era la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y se entiende que desde mediados de los 80s fueron adoptados por dicho operador únicamente para las comunicaciones fijas que eran las presentes en el país.



¿CÓMO SE DEFINIERON LOS PREFIJOS EN COLOMBIA?



Tanto la estructura del número, compuesta por el indicativo nacional de destino y el número de abonado de 7 dígitos, como el uso de prefijos asociados al plan de marcación son de definición propia en cada país, teniendo en cuenta lo definido en las recomendaciones internacionales. En Colombia, las primeras versiones de los planes nacionales de numeración y marcación fueron definidos por el operador nacional Telecom y el entonces Ministerio de Comunicaciones. Posterior a la apertura del mercado y la privatización de parte de la empresa nacional Telecom, se expidieron los Decretos 554 de 1998 y 25 de 2002 mediante los que se definió la distribución de indicativos nacionales de destino entre diferentes agrupaciones de departamentos, atendiendo a criterios de proyecciones de demanda de usuarios de teléfonos fijos en el país. Por su parte, el Decreto 25 de 2002 creó en su momento la distribución de indicativos nacionales de destino para los teléfonos móviles, lo que fue adoptado en el año 2003.



¿CÓMO FUNCIONARÁ EL TEMA DESDE SEPTIEMBRE?



Habrá un prefijo general para todos que es 60, el cual se deberá usar para llamar de celular a fijo y entre fijos. A ese 60 se le añadirá el indicativo de la ciudad y el número de 7 dígitos.

