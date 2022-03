Innovar en las empresas: un asunto de relevancia estratégica

Cuando se habla de innovación en el ámbito empresarial, usualmente se asocia a transformaciones en materia tecnológica, no obstante, este concepto va mucho más allá, y también está ligado a la optimización de procesos, al mejoramiento de procedimientos, a la creación de nuevos productos y servicios, al cuestionamiento constructivo de las formas convencionales de hacer el trabajo, y a la puesta en marcha de acciones diferenciales que permitan resolver determinada necesidad.

En medio de un entorno cada vez más dinámico y competitivo, la innovación se ha convertido en el motor que impulsa el crecimiento de las compañías, por lo que, según los expertos hace mucho dejó de ser una opción y se trata de un factor imprescindible en la estrategia de pequeñas, medianas y grandes empresas.



En línea con ello, este asunto se asume hoy en día como una práctica de la mayor relevancia estratégica y un ejemplo de esto se vive al interior de Compensar, una de las cajas de compensación más jóvenes del sistema y, al mismo tiempo, una de las más grandes del país.



De acuerdo con Luisa Salazar, gerente de innovación de la entidad, lo anterior ha sido resultado, entre otras cosas, de la capacidad de la organización para adaptarse a las cambiantes dinámicas del entorno, del interés por escuchar y conocer a profundidad a los usuarios para responder de manera asertiva a sus expectativas y del fortalecimiento de una cultura que privilegia la innovación al servicio de la gente.



“Por ejemplo, en medio de la pandemia, asumir retos tan importantes como la atención en salud apoyados en metodologías de telemedicina y teleorientación, fue una realidad gracias a una capacidad que se venía fortaleciendo desde el año 2018 y que permitió brindar entre el 2020 y el 2021 más de 4.500.000 atenciones bajo esta modalidad”, añadió.

​

Innovación con sentido

El modelo de innovación de Compensar contempla 4 líneas de acción: intraemprendimiento, innovación abierta, transformación cultural y ecosistemas de innovación, además, se fundamenta en tres grandes pilares: innovación con sentido, identificación de necesidades y fortalezas, y orientación de esfuerzos.



El primer pilar está enfocado en la búsqueda de resultados que trasciendan. “Estos, como lo dice Google, deben ser 10X, de tal suerte que nosotros podamos hacer 10 veces mejor lo que hacemos hoy, que los usuarios puedan acceder 10 veces mejor a nuestros servicios y puedan hacer rendir su dinero 10 veces más, en alternativas que contribuyan a su bienestar”, explica Luisa Salazar.



Según la experta, “innovar con sentido” implica generar un ambiente de confianza, porque solo de esta manera es posible la vinculación a modelos sobre los cuales no se tiene el conocimiento suficiente, aproximándose a soluciones a pesar de un alto nivel de incertidumbre. Y por eso, agrega, también trabajan en la formación de liderazgo, con miras a promover en las cabezas de equipo la posibilidad “de arriesgarse, con sentido”.



En el segundo pilar (identificación de necesidades y fortalezas) la experta menciona la importancia de saber renunciar a tiempo a procesos, herramientas tecnológicas y a cualquier factor que ya no sea útil; definiendo a la vez los temas a los cuales se les va a apostar, “para ello nos apalancamos en el pensamiento de Vijay Govindarajan, según el cual, si alguien es bueno en algo se debe apoyar en esa facultad para seguir generando valor”, explicó Salazar, a lo que añadió: “si se tiene un software obsoleto, que ya no tiene ni sostenimiento, renuncie a él, apáguelo y cree uno nuevo, aunque eso le implique un esfuerzo. Y si la persona no tiene una capacidad y la necesita, tiene que entrenarse, porque todos siempre tenemos algo que aprender”.



Por último, el tercer pilar tiene que ver con dónde se van a hacer esas apuestas definidas. Allí se apoyan en ‘Los tres horizontes’, de McKinsey, y con base en ello se determina dónde deben ser incrementales, y a la vez les permite identificar sus capacidades para innovar en nuevos modelos de negocio y saber dónde pueden aportar, caso puntual que se dio con la elaboración de los kits para tomas de pruebas COVID, una importante contribución al ecosistema de salud en los momentos más álgidos de la pandemia.



Otro ejemplo a destacar es el programa “Residuos Cero”, una innovadora iniciativa que nació a finales del año pasado, a través de la cual esperan reemplazar las neveras de icopor usadas para el transporte de pruebas de laboratorio clínico (neveras de un solo uso), por otras con una vida útil de hasta cinco años, lo que, sumado a la sustitución de baterías tradicionales de refrigeración, por unas elaboradas con biotecnología, contribuirán a reducir en un 96% las emisiones generadas durante este proceso.

​

Cultura de experimentación y co-creación

Compensar concibe la innovación como parte de su estrategia para resolver los retos del día a día, y para ello trabaja en el fortalecimiento de la cultura de la experimentación y la co-creación, conformando equipos y células interdisciplinarias que cooperan de manera autónoma.



Fruto de este proceso, por ejemplo, la entidad ha identificado la necesidad de atender a la familia como núcleo, y no como personas individuales, lo que promovió la creación de programas como “Familias Gestantes” aún en piloto en ambientes controlados, donde los papás pueden entrar a hacer un podcast con la ecografía de su bebé. También, consciente de que las familias son multiespecie (por lo que las mascotas también deberían tener protección social), avanza en diversas iniciativas en esa línea de acción.



De acuerdo con Salazar, otro aspecto importante ha sido el fortalecimiento del intraemprendimiento, es decir, el desarrollo de nuevos proyectos dentro de la empresa que aporten a su crecimiento o que, incluso, adquieran vida propia. “En nuestro indicador de desempeño organizacional todas las personas que trabajamos en Compensar compartimos un mismo objetivo: con qué experimentamos en la cotidianidad para hacer mejor lo que hoy hacemos, no porque lo estemos haciendo mal sino porque puede trascender de una forma mucho más eficiente”.



Sumado a esto, la directiva señaló que la organización cuenta con un observatorio que les permite conocer tendencias, saber cómo se mueve el mercado y las tecnologías; también con la Escuela de Agilidad e Innovación, a través de la cual se desarrollan programas formativos para diferentes públicos, entre ellos los colaboradores. Adicionalmente, organizan campamentos de innovación que han facilitado la interacción con otras organizaciones para cooperar y compartir conocimiento.



Por otro lado, Salazar resaltó el trabajo articulado con el ecosistema de innovación en Colombia (gobierno, universidades, empresas, gremios, entidades, entre otros), lo que les ha permitido construir colectivamente y visibilizarse en ese campo, ubicándose al cierre del 2021 en el puesto No. 1 del primer ranking de innovación abierta en el país, realizado por la plataforma 100 Open Startups en alianza con Connect Bogotá.

​

Soluciones que agregan valor

Entre las iniciativas desarrolladas recientemente por la entidad con el fin de agregar valor e impactar favorablemente la calidad de vida de afiliados y usuarios, se destacan: la robotización de cotizaciones para áreas puntuales, la habilitación de IOT en algunos medios de transporte para ser más eficientes, o en los procesos de tratamiento de algunos pacientes, con el fin de monitorear síntomas e identificar alertas tempranas; optimizaciones en la gestión de los laboratorios clínicos y creación de programas de atención en salud basados en analítica predictiva, con la que han podido responder más eficazmente a situaciones como el COVID y enfermedades crónicas o de alto costo.



Por otro lado, la estandarización de la firma electrónica; la optimización de servicios de mensajería para reducir desplazamientos, además, el fortalecimiento de herramientas digitales para facilitar los trámites y solicitudes de sus afiliados, la simplificación de procedimientos buscando mejorar el acceso a múltiples beneficios, la intensificación de programas virtuales dirigidos a los diferentes segmentos de edad, la digitalización de trámites para las áreas de subsidio, vivienda y crédito, y el desarrollo de aplicaciones como TripTrapp, como complemento a su plataforma de turismo, mediante tecnología de gamificación, realidad virtual, personificación, interacción y generación de comunidades de viajeros; en fin, una diversidad de temas que generan desde cambios instantáneos en la experiencia de usuario hasta aportes en la mitigación del cambio climático.



“Nuestro foco siempre ha sido contribuir a la transformación de la comunidad, es decir todos los individuos: afiliados y no afiliados, formales e informales, usuarios de caja y de salud, porque estamos seguros de que la innovación cobra realmente sentido cuando se pone al servicio de la salud y el bienestar," concluyó Luisa Salazar, gerente de innovación en Compensar.

Más información en: https://corporativo.compensar.com