Inteligencia Artificial al servicio de la lucha contra el covid- 19

Pese a la situación que vive el planeta a causa de la propagación del coronavirus, el mundo cada día es partícipe de cientos de propuestas que surgen para ayudar a hacerle frente a los efectos de esta pandemia.

Esta situación supone un cambio en la forma de pensar de las personas. La telemática, los asistentes virtuales, todo este tipo de cosas van a ser muy importantes de aquí en adelante.



Esto obliga a que las empresas trabajen en todo sentido para contener y luchar contra la pandemia, y la tecnología se convierta en una nueva herramienta salvadora.



Es por ello que muchas innovaciones tecnológicas están viviendo una aceleración en sus desarrollos y mejoras. Desde el trabajo remoto y los eventos virtuales hasta el big data de monitoreo del virus, las tecnologías que quizás sólo eran familiares para una comunidad tecnológica reservada, ahora se encuentran siendo utilizadas y buscadas por muchos.



¿De qué otras formas los humanos se están comunicando con las máquinas?



Hoy en día, las personas necesitan suplir sus necesidades y generar soluciones inmediatas que no les hagan perder tiempo. Las grandes congestiones en las líneas de atención de bancos, empresas de servicios de salud, de telefonía y en general, las áreas de servicio al cliente en todo lado, están colapsadas y no hay suficiente capital humano que pueda atender tal demanda y es ahí donde la Inteligencia Artificial ayuda a mitigar el impacto con el desarrollo de voces virtuales que ya no se distinguen a la de los seres humanos y que a punta de big data recopilan información y hasta determinan comportamientos que puedan entender lo que necesitan las personas.



Las máquinas están hablando todo el día con nosotros



Estamos rodeados de tecnología que nos escucha, un ejemplo es Ok Google y otros asistentes para el hogar. Se activan respondiendo a palabras claves, nos escuchan constantemente y reconocen las inquietudes más comunes que son almacenadas por tecnología big data.



Las empresas implementan estos asistentes de voz virtuales con el fin de hacer sus servicios más rápidos y útiles para los usuarios. Este es el caso de Lili, un asistente virtual que, apalancado en la inteligencia artificial, revoluciona el servicio de atención al cliente de organizaciones públicas y privadas, y que en medio de esta coyuntura, optimiza sus procesos de comunicación en un 70%, evitando colapsos y crisis internas.



Las compañías más beneficiadas están aquellas relacionadas con el sector bancario, médico y gubernamental, ya que este asistente virtual, permite descongestionar los canales de servicio al cliente a través de la resolución de preguntas frecuentes, así como adelantar la gestión de pacientes en entidades médicas que en la actualidad atienden casos de coronavirus.



“Estamos en un momento donde los canales de atención a usuarios están sobresaturados precisamente por ser los únicos medios actuales de comunicación. Las empresas están colapsadas y los usuarios frustrados sin respuesta. Por esto, este es un punto clave para que las compañías incorporen tecnologías que mejoren sus canales de atención y ayuden a dar respuesta a las personas y a atravesar toda esta crisis”, asegura Humberto Pertúz, fundador y CEO de Vozy, empresa especializada en este tema.



Actualmente, Vozy la empresa que desarrolló a Lili adelanta alianzas con diversos actores del sector público con el ánimo de facilitarle a los gobiernos, a través de su tecnología, una comunicación clave con sus ciudadanos en este momento coyuntural. Además, utiliza la inteligencia artificial para optimizar las solicitudes y llamados de emergencia de los colombianos, relacionados con la atención de la pandemia.