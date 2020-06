Inteligencia artificial, contra el Covid - 19 en centros comerciales

En Colombia desde el primero de junio se han ido abriendo las puertas de los centros comerciales. Aunque solo tienen permitido el ingreso de personas a locales de alimentos, víveres, medicamentos y productos esenciales, se espera una llegada masiva de compradores. Así mismo, se espera que más sectores inicien su reactivación económica, según lo ha indicado el Gobierno Nacional.



(Inteligencia Artificial al servicio de la lucha contra el covid- 19).

Pensando en una solución para evitar contagios de Covid - 19, varias empresas, entre ella la española Beabloo & Metriplica han usado la Inteligencia Artificial para el regreso a la nueva normalidad.



Beabloo & Metriplica desarrolló un software que, en tiempo real, realiza, por medio de pantallas, alertas de audio y video en los lugares de los establecimientos donde haya aglomeraciones o no se cumplan las distancias de los protocolos de seguridad decretados por el Gobierno.



(Los peligros que traería la inteligencia artificial para la humanidad).



Se podrá ver en varias pantallas la distancia entre pasajeros en las estaciones de transportes masivos, si están usando tapabocas, si tienen fiebre y también se podrán identificar las áreas con mayor afluencia, optimizando su desinfección y aseo que minimice el contagio de Covid - 19.



"Toda nuestra compañía, más de 90 personas, nos dedicamos a pensar de qué manera nuestra tecnología podría ayudar a prevenir la pandemia, a tratar de hacer que las personas se sintieran más seguras. Con la medición digital que hacemos, buscamos darle más seguridad a la gente", asegura Enric Quintero, CEO de Metriplica en España y General Manager de Beabloo.



Al menos 40 mil tiendas en 251 centros comerciales en el país están verificando y poniendo en marcha sus medidas sanitarias, por lo que este software ayudaría a detectar, con el uso de su sistemas de cámaras, la distancia entre compradores y garantizar el aforo que no debe superar el 35 por ciento de ocupación.



La idea nació en Barcelona, una de las ciudades más golpeadas por el Covid – 19. La multinacional, dedicada a digitalización de compañías de atención al cliente en espacio retail con la implementación de inteligencia artificial, reunió a sus ingenieros, data scientist y analistas, que antes de la emergencia desarrollaban soluciones para mejorar las campañas de marketing, para evolucionar sus desarrollos a una solución que ayudara a las tiendas a abrir el comercio, previniendo los contagios.



"¿Cómo podemos proteger a las personas sanas? ¿Cómo podemos identificar a las personas que pueden tener síntomas por esta pandemia? A medida que iban saliendo noticias y que expertos, epidemiólogos, nos daban más señas, pues venía alguien que nos decía: oye salió en las noticias que un metro y medio es la distancia que deberíamos tener, que nos garantiza para no tener contacto", cuenta Enric Quintero, sobre cómo la multinacional creó Interaction Care como solución a la propagación del virus.



"Cuando enfrentas una crisis, tu tienes dos opciones, o entrar en pánico y empezar a llorar, o realmente buscar el 'cisne negro' que toda crisis esconde", agrega el CEO de Metriplica en España y General Manager de Beabloo, quien destaca que se inspiraron en los profesionales de la salud que están enfrentando la crisis para salvar vidas.



"El ejemplo que todos hemos tenido delante de nuestras narices, en amigos en familiares, son esas personas que están trabajando en centros sanitarios. Siempre he pensado que mi trabajo es muy banal, quienes trabajamos en marketing, en tratar de vender más", afirma Enric Quintero.