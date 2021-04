Internet del futuro para un mundo más inclusivo

Cisco anunció su estrategia para ayudar a las empresas proveedoras de servicios de comunicación y de web de todo el mundo, a conectar, asegurar y automatizar sus redes; en procura de ofrecer un Internet más seguro y accesible a todo el mundo, desde cualquier lugar, independientemente de las limitaciones geográficas.



Con la pandemia, las personas, los negocios, los gobiernos y las comunidades han confiado en el poder de las conexiones para mantener el mundo en funcionamiento. Internet pasó a ser algo imprescindible y fundamental en la vida diaria, para que casi todo el mundo pueda conectarse a la información y con las demás personas. Las videoconferencias se dispararon cuando las personas se vieron obligadas a trabajar desde casa y a capacitarse en línea. Junto con los servicios de salud a distancia, la transmisión de video, los juegos y demás, el tráfico de Internet se disparó entre un 25% y un 45% en muchas zonas del mundo.



Las redes funcionaron, pero Cisco predice que esto es sólo un vistazo del volumen de tráfico que veremos en la era del 5G, con 29, 300 millones de dispositivos conectados en 2023 (2). La estructura de Internet necesita un mantenimiento y una atención continua para apoyar las perspectivas mundiales. Con más de 3,000 millones de personas que aún no tienen acceso a Internet, sigue desarrollándose una brecha digital en la que muchos no tienen acceso a información, capacitación y oportunidades. La necesidad de transformar la forma en que construimos las redes es crítico.



"Cisco ha invertido e investigado durante los últimos cinco años en esta cartera de innovación, enfocándose en cómo ayudar a nuestros clientes a ofrecer un mejor Internet, al tiempo que son capaces de aumentar sus ingresos, reducir sus costos y minimizar el riesgo", señaló Jonathan Davidson, vicepresidente senior y director general del Grupo de Infraestructura a Gran Escala de Cisco. "Al ayudar a nuestros clientes a tomar las decisiones correctas para sus redes hoy, estamos preparando al mundo para el éxito, para conectar más personas, lugares y cosas como nunca antes. Todos podremos mirar hacia atrás en este punto en los próximos 10 años y celebrar cómo estuvimos a la altura del desafío e hicimos lo correcto para mejorar y mantener Internet”.



TRANSFORMANDO LA ECONOMÍA DE INTERNET



Construir redes para crecer y extender Internet a más zonas ha sido un proceso difícil para los operadores de redes. Respondiendo al compromiso, Cisco diseñó su Converged SDN Transport, un proyecto innovador esbozado para ayudar a los proveedores de servicios a converger múltiples redes en una infraestructura común, rentable y segura con una escala enorme.



Cisco contribuye actualmente a simplificar aún más los desarrollos de Internet con su solución Routed Optical Networking, destinada a fusionar las redes IP y ópticas. Con la óptica coherente conectable de Acacia, los avances en el enrutamiento de segmentos y la VPN Ethernet, y las nuevas capacidades de Cisco Crosswork Cloud, los operadores pueden construir redes ágiles, eficientes y fáciles de operar, capaces de soportar los niveles de tráfico que se esperan en la era 5G.



INNOVACIÓN QUE IMPULSA LA INTERNET DEL FUTURO



Cisco ha estado trabajando con los principales proveedores de servicios de comunicación y empresas a escala web, como Airtel, Altibox, Facebook, Google Cloud, Rakuten, SFR, Telenor, Telia Carrier, Telstra y WEbsprix, entre otras, para diseñar los bloques de desarrollo de la "Internet del futuro", ofreciendo mayor eficiencia, velocidad y ahorro que nunca.



● Cisco Silicon One



Con la presentación de su arquitectura de silicio para redes, Silicon One™ en 2019, Cisco puso al alcance de sus clientes una arquitectura de silicio unificada y programable, diseñada para mejorar la eficiencia operativa y ofrecer la velocidad y la capacidad para la era 5G. En tan solo 15 meses, Cisco ha ampliado la plataforma Cisco Silicon One, que ha pasado de ser una solución centrada en el enrutamiento a una que también aborda el mercado de la conmutación a escala web, ofreciendo 10 chips de red (dispositivos) que van de 3.2 Tbps a 25.6 Tbps, lo que la convierte en el silicio de enrutamiento y conmutación programable de mayor rendimiento del mercado.



● Gestión de suscripciones



Cisco presenta su nuevo Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway para clientes de telecomunicaciones (alámbrico), que se une a la familia Cisco de routers de banda ancha nativos en la nube existentes para cable y móvil. Esto allana el camino para la convergencia hacia una solución de gestión de abonados unificada, aportando una mayor simplificación y eficiencia, al tiempo que permite a los proveedores ofrecer servicios verdaderamente generalizados en cuanto al acceso, independientemente del lugar en el que se utilicen dichos servicios.



● Avances en las redes de acceso, acopio, terminal y core para obtener un mayor rendimiento



- La última serie de routers 8000 de Cisco incorpora ahora los chips de la serie Silicon One Q200, que ofrecen una capacidad total de hasta 14.4 Tbps, lo que permite la utilización de conmutadores a escala web de 32 y 64 x 100G

- Presentación de nuevas y potentes tarjetas de línea y carcasa para los routers Cisco Aggregated Service Router (ASR) de la serie 9000 y Network Convergence System (NCS) de las series 500 y 5500, que proporcionan una mayor capacidad con un ahorro de costes operativos y de capital

- Las nuevas características del Controlador de Red Transversal (CNC por sus siglas en inglés) ayudan a los clientes a operar la solución de Redes Ópticas Enrutadas de Cisco



● Cisco Crosswork Cloud



Crosswork Cloud ofrece una nueva aplicación denominada Análisis de Tráfico, que brinda una visión completa de los puntos de interconexión de la red. Con esta información, el Análisis de Tráfico proporciona recomendaciones prácticas para optimizar el tráfico en la terminal de la red para ayudar a prevenir retrasos en la experiencia del cliente.



● Cisco Business Critical Services



Cisco Business Critical Services apoya a garantizar una transición sin problemas para los clientes que buscan evolucionar a las soluciones de redes ópticas enrutadas y banda ancha nativa en la nube de Cisco. Con la consultoría sobre el diseño de la arquitectura de red y la planificación de la implementación, Business Critical Services ayuda a acelerar la migración y a mitigar el riesgo. Las nuevas opciones dentro de Specialized Expertise Scrum Services y Expert-as-a-Service suministran a los clientes acceso a potentes análisis e incluso una mayor flexibilidad para elegir conjuntos de habilidades para impulsar sus transiciones.



"Históricamente, la construcción y el funcionamiento de una arquitectura multicapa siempre ha sido un reto. Gracias a las innovaciones que cambian las reglas del juego y que abarcan el silicio, los sistemas de enrutamiento y la óptica coherente estandarizada de 400G, las capas complejas pueden finalmente converger en una arquitectura más simple y escalable con estructuras de costes y eficiencias en evolución. Telia Carrier ha encabezado esta transición aprovechando bloques de construcción como el Cisco 8000 y el NCS 5700, lo que ha dado como resultado una red más fácil de mantener, más rápida de adaptar y más barata de operar. Esperamos que los proveedores de servicios de comunicación realicen una transición agresiva de las redes urbanas y de larga distancia existentes en el próximo año", dijo Mattias Fridström, Evangelista en Jefe de Telia Carrier.