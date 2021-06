¿Quiere hacer turismo espacial con Jeff Bezos? Esto tendría pagar

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció que se unirá al primer vuelo de turismo en el espacio lanzado por su compañía de cohetes, Blue Origin.



"Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio, haré ese viaje con mi hermano", dijo Bezos en su cuenta de Instagram.



(Vea: ¿Qué países gastaron más de $259 billones en armas nucleares en 2020?).

Blue Origin dijo que Bezos y su hermano Mark viajarán en el primer vuelo tripulado del cohete New Sheperd de la compañía.



La empresa está subastando el tercer puesto, una puja que actualmente supera los 2,8 millones de dólares (más de 12 mil millones de dólares) y ha atraído a más de 6.300 personas de 143 países.



Así las cosas, si está interesado, solo debe pagar un poquito más de 12.300 millones de dólares.



(Lea: Aprueban uso de nuevo medicamento contra el alzheimer).



CÓMO SERÁ EL VIAJE



El viaje durará, en total, 10 minutos, pero los pasajeros solo pasarán cuatro de ellos sobre la línea Karman, que marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio.

12.300 millones de pesos es lo que está costando el cupo actualmente. Si le interesa, deberá pagar más que eso.

Tras el despegue, el cohete se separará de su impulsor, luego permanecerá a una altura de más de 100 kilómetros durante cuatro minutos. En ese tiempo los pasajeros podrán experimentar la falta de gravedad y ver la curvatura de la Tierra desde el espacio.



El impulsor aterrizará de manera autónoma en una base a dos millas del sitio de lanzamiento, y el cohete descenderá amortiguado por tres grandes paracaídas hasta su aterrizaje.



(Lea: Grandes empresas comerciales tendrían que revelar su riesgo climático).



New Sheperd ha realizado más de una docena de vuelos de prueba no tripulados desde su base en Texas.



El cohete reutilizable fue bautizado en honor a Alan Sheperd, el primer estadounidense que viajó al espacio, hace 60 años.



Lo recaudado en la subasta por el tercer cupo irá al Club for the future, la fundación de Blue Origin que busca inspirar a los jóvenes a seguir carreras científicas.



Tras la primera subasta, Blue Origin ofrecerá boletos a la venta.



(Vea: Países desde donde más y menos se enviaron remesas a Colombia en 2020).



AFP