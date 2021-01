La campaña que busca reconciliar a los taxistas con los usuarios

Suelen ser muchas las personas en Bogotá que tienen una percepción negativa frente a los taxistas, los tachan de malos conductores, indecentes o estafadores, y toda una serie de calificativos que no son dignos de una profesión que desde 1929 se encuentra recorriendo las calles de la ciudad. Por esa razón, la plataforma nacional de transporte, MAT (gomat.co), decidió lanzar una campaña denominada “Yo me reconcilio con”, con la que se busca desarticular la imagen negativa del gremio y que los taxistas se reconcilien con las aplicaciones.



De acuerdo con el último estudio de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019, el porcentaje de satisfacción de quienes usan taxis fue de un 64%, mientras que las plataformas digitales tuvieron un 84%. Sin embargo, entre el año 2016 y 2019 bajó un punto el porcentaje de uso de los bogotanos en taxi, al pasar del 4% al 3%, y junto a las plataformas (2%) siguen siendo los medios de transporte menos utilizados.



Por ello, la campaña “Yo me reconcilio con” busca que los taxistas no sólo se sumen más al uso de ʻappsʻ, sino que participen de talleres enfocados a trabajar en el servicio al cliente para lograr generar una mayor cercanía entre uno y otro.



Los talleres, que se van a dictar de forma virtual a partir del mes de enero, buscan quitar las frases a las que día a día se enfrentan los usuarios como: “por allá no voy”, “voy, pero por otro valor”, “ya estoy acabando el día y no puedo llevarlos”. También que los conductores sepan saludar a los pasajeros, responder a sus dudas y que tengan una serie de atenciones con quienes suben a sus vehículos.



Para el CEO de MAT, Juan Felipe Loaiza, es muy importante derribar estereotipos como el del “taxista maleducado”. Por eso, considera que, a través del uso de la educación y la motivación, les permitirá a los conductores prestar un mejor servicio.



“En MAT, estamos seguros de que dentro del gremio de taxistas existen personas que quieren trabajar para mejorar la calidad de sus servicios, pero posiblemente no tienen las herramientas para hacerlo, es por eso que queremos ser la primera aplicación que se preocupa realmente por el bienestar de los conductores”, aseguró Loaiza.



Cabe resaltar que desde hace algunos años se ha conocido la puja que han llevado los taxistas contra las ‘apps’ de movilidad. Por ello, MAT también decidió impulsar a través de sus redes sociales diferentes tipos de mensajes que apuntan a desmitificar la idea de que son ellas las que les quitan trabajo, cuando pueden obtener mayores beneficios a través de estas herramientas digitales.



De esta manera, en el mes de diciembre realizaron “El Partido de la Reconciliación”, un acto simbólico en el que 15 taxistas y 15 conductores de diferentes ‘apps’ se enfrentaron por el trofeo de la reconciliación.



En definitiva, se espera que los usuarios puedan encontrar un cambio en el servicio, “porque encontrarán taxistas comprometidos, amables y seguros, que les darán la tranquilidad y la certeza de que están en buenas manos”, resaltó Loaiza.



Desde que se puso en funcionamiento, MAT busca prestarle el mejor servicio al cliente basado en un nuevo modelo de movilidad con compromiso. En ella, ya se han registrado más de 11 mil conductores, de los cuales un 17% hace parte del gremio de taxistas.



Por ahora, sólo los capitalinos pueden disfrutar de una de las mejores experiencias de viaje. Sin embargo, en este año es posible que se abran a ciudades como Medellín y Cali. Además, están pensando en activar una herramienta que les permita a los usuarios compartir el viaje con amigos y su ubicación en tiempo real con aquellos que están cerca.



De acuerdo con un análisis de la Andi en alianza con Fenalco, en Bogotá trabajan cerca de 52 mil taxistas, quienes realizan en promedio 23 recorridos al día en aproximadamente 11,5 horas diarias que dedican a su labor.