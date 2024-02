Al leer la obra picaresca de John Kennedy Toole, titulada La conjura de los necios, un relato profético sobre las amarguras del desempleo, se puede constatar que una tragedia de la modernidad consiste en condenar a una parte de la población a vivir en la informalidad y, en consecuencia, a no acceder a un trabajo digno. La reforma laboral inicia nuevamente su trámite en la Cámara de Representantes y sus autores, al parecer, desean reescribir el argumento de la tragicomedia de Kennedy Toole para que, en un futuro próximo, se haga inviable la generación de empleos, y por tanto, se extingan las posibilidades de acceder a ellos.



Tal como lo expresó de manera correcta la ministra del Trabajo desde que radicó la primera versión del proyecto de ley, su objetivo no es generar empleo. Ahí radica su pecado original, al que le siguen otros más y sobre los que cabe preguntarse: ¿son veniales, o mortales? ¿Se cometen a sabiendas del daño que pueden causar?



Para dar respuesta a esta inquietud con base en la evidencia, es bueno darle una mirada al documento ‘Desigualdad de ingresos y regulación del mercado laboral: Un análisis comparativo’, escrito por Erick Tjong y Achim D. Schmillen. En él se estudian diversas características de las regulaciones en el ámbito laboral y su impacto sobre la disparidad, como los salarios mínimos, las leyes de protección del empleo y los impuestos laborales y contribuciones a la seguridad social.



(Más: Trabajo remoto sigue siendo tarea pendiente en Colombia: las razones).



Si tales medidas son equilibradas, adecuadas y transparentes, pueden contribuir a que las pequeñas empresas prosperen e impulsen más participación en la economía, además de proteger a los empleados y fomentar la equidad de ingresos. De no ser así, la disparidad tiende a exacerbarse, ya sea porque los trabajadores están desprotegidos, o porque normas excesivamente estrictas conducen a la informalidad y el desempleo.



Bajo estos parámetros, sobresale del proyecto de ley su desconcertante desconexión con la realidad empresarial y el mercado laboral. La propuesta, enfocada en la protección del trabajador formal, restringirá la flexibilidad necesaria para que las pequeñas empresas, que constituyen el verdadero motor de la economía colombiana, se adapten a un entorno económico volátil. ¿Por qué?

Empleo iStock

Primero, porque la reforma propone incrementos significativos en los costos de indemnización por despido, una medida que, lejos de fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo, restringe la capacidad de las empresas para contratar nuevos empleados.

Este enfoque no solo desalienta la expansión del empleo, sino que podría intensificar la informalidad laboral, especialmente en sectores críticos como el agropecuario y los micronegocios.



(Siga leyendo: Siete claves para crear un entorno de trabajo positivo, según Meta).



Además, introduce complejidades adicionales en el ya laberíntico sistema de seguridad social, proponiendo medidas que, aunque específicas para ciertos grupos, pasan por alto la necesidad de una solución más general que abarque a la amplia mayoría de trabajadores informales.



Otra dimensión problemática de la reforma es su tratamiento del contrato de aprendizaje, que pasa de ser una oportunidad de desarrollo profesional a un contrato laboral con costos asociados que desincentivan a las empresas a ofrecer estas valiosas experiencias prácticas. Este cambio perjudica a los jóvenes en búsqueda de experiencia laboral, y puede tener efectos de largo plazo en la capacitación y el desarrollo de habilidades requeridas para la transición digital, la economía verde y la reindustrialización.

Empleo iStock

Además, el proyecto de ley plantea restricciones a la libertad de asociación, limitando la capacidad de empleadores y trabajadores no sindicalizados para negociar colectivamente. Esta medida podría erosionar el diálogo social y restringir las opciones de los trabajadores para negociar sus condiciones laborales. A esto se suma la preocupación por la facilidad con la que se convocaría a huelgas en sectores esenciales, poniendo en riesgo el bienestar de la población y la estabilidad económica.



Finalmente, la propuesta legislativa parece desalentar la innovación y el progreso tecnológico al imponer requisitos adicionales para empresas que buscan modernizarse a través de la automatización. Este enfoque no solo es contrario a la tendencia global hacia la eficiencia y la sostenibilidad, sino que también podría lastrar aún más la productividad, y con ella el desarrollo y la competitividad.



(Además: Bavaria abre oportunidades laborales para jóvenes recién egresados).



En conjunto, estas preocupaciones subrayan la necesidad de un mayor equilibrio entre la protección del trabajador y la promoción de un ambiente empresarial dinámico y competitivo para la generación de empleos de buena calidad. El proyecto de reforma, tal como fue presentado por segunda vez, insiste en desestimar la complejidad del mercado laboral y las necesidades de los diversos actores económicos involucrados, lo que sugiere la necesidad de un diálogo más amplio para asegurar que los objetivos de crecimiento del empleo y protección laboral puedan alcanzarse de manera armónica.



De lo contrario, estaremos condenados a perpetuar el crecimiento pírrico que arrojó el 2023, a seguir expandiendo las brechas entre empleados y trabajadores informales y a generar mayores barreras para los jóvenes que no estudian ni trabajan.



ADRIANA MEJÍA HERNÁNDEZ

Directora Ejecutiva Fundación Innovación para el Desarrollo