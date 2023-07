La estrecha relación de las reformas 

El Gobierno presentó tres reformas sociales importantes: la del sistema de salud, la del sistema pensional y la de la legislación laboral. Las tres reformas están conectadas: la cotización a los sistemas de salud y pensiones se hace como un porcentaje del salario, parte pagada por el empleador y parte pagada por el trabajador. Ahora bien, en el sistema de salud quienes no cotizan -trabajadores informales- están cubiertos por el régimen subsidiado y tienen acceso a la prestación del servicio. Sin embargo, quienes no cotizan a pensión no acumulan semanas para obtener la pensión. La cobertura del sistema de salud está por encima del 99% mientras que la cobertura del sistema pensional es muy baja. Solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene pensión.

La propuesta de reforma pensional incluye varios elementos que buscan aumentar la cobertura. En el sistema no contributivo, el pilar solidario busca que todos aquellos adultos mayores vulnerables reciban una Renta Básica Solidaria correspondiente a la línea de pobreza extrema. Es una ampliación del programa Colombia Mayor en monto y en cobertura. En el pilar semi-contributivo se incluye el programa BEPS, diseñado para adaptarse a la realidad laboral de muchos trabajadores informales cuyos ingresos son bajos y volátiles, con un incentivo de 20% adicional a cada peso ahorrado.



Respecto al sistema contributivo, la cotización por semanas permite que para los trabajadores vinculados por períodos inferiores a un mes la cotización se realice de acuerdo con el número de días laborados sobre un salario mínimo diario. Esta medida puede tener efectos con enfoque de género. De acuerdo con cifras del DANE, en el 2022 se ocuparon 604.000 mujeres en servicios domésticos. Muchas trabajan por días con diferentes empleadores. Es de anotar que la posibilidad de cotizar por semanas ya existía hace 10 años, en el decreto 2616 de 2013. Continuando con el enfoque de género, las mujeres por cada hijo podrán disminuir 50 semanas, con un máximo de 3 hijos. Es decir, podrán disminuir el requisito de pensión de 1.300 semanas -alrededor de 25 años- hasta 1.150 semanas -alrededor de 22 años.



Por su parte, la pensión familiar reconoce la suma de los esfuerzos de cotización de los cónyuges para cumplir con los requisitos establecidos y obtener una pensión. Finalmente, la pensión anticipada otorgará la pensión y descontará mensualmente la cotización faltante a quienes cumplan 65 años y hayan logrado cotizar más de 1.000 semanas.







Una reforma debe

aceptar que las formas de

trabajar han cambiado,

pero debe cuidar que

la flexibilización no

pauperice el trabajo

Todos estos elementos en la propuesta de reforma pensional son importantes para aumentar la cobertura. Sin embargo, el origen de la baja cobertura es el mercado laboral. Que solo 1 de cada 4 adultos mayores tenga una pensión, se origina porque sólo 1 de cada 3 trabajadores cotiza en pensión, y la alta rotación entre formalidad e informalidad no permite que todos los trabajadores que cotizan logren hacerlo las 1.300 semanas necesarias para lograr la pensión. Mientras que en el sistema de salud quienes no cotizan tiene acceso al servicio a través del régimen subsidiado, la informalidad pensional, medida como el porcentaje de trabajadores que no cotiza en el sistema pensional, es alrededor del 67%.



La legislación laboral debería entonces tener en cuenta la realidad laboral de muchos trabajadores para permitir que puedan cotizar para obtener una pensión. Desafortunadamente esta legislación es excluyente. Permite que solo los trabajadores de tiempo completo, y con ingresos mensuales iguales o superiores al salario mínimo, pueden cotizar. Sin embargo, en sectores como el rural, la informalidad está por encima del 90%. La razón es que los ingresos no son estables y no dependen de una mensualidad sino del ciclo de las cosechas. Y en el sector urbano muchos trabajadores sufren de la misma volatilidad.



La rigidez de la posibilidad de cotizar excluye a muchos trabajadores que terminan su vida sin una pensión. Podría darse un gran paso con una reforma que permita cotizar por menos de un mes. En muchos países se puede cotizar por días o inclusive por horas. Aunque este elemento está incluido en la propuesta de reforma pensional a través de la cotización por semanas, es importante que haga parte de la reforma laboral y que se extienda a todo el mercado laboral.



Esto implicaría por lo menos dos cuestiones adicionales. Por un lado, el objetivo es aceptar que a través del tiempo y con las revoluciones tecnológicas las formas de trabajar y las formas de contratación han cambiado en el mundo. Pero es necesario evitar a toda costa que flexibilizar la cotización pauperice el trabajo. Esta es una posición de las centrales obreras que debe ser tenida en cuenta. Resulta mejor permitir esta flexibilización y fortalecer la capacidad de inspección del Ministerio del Trabajo, que excluir a millones de trabajadores de la posibilidad de cotizar. Por otro lado, el cumplimiento del pago a la seguridad social debe ser vigilado por entidades como la Unidad de Gestión de Prestaciones y Parafiscales (UGPP) del Ministerio de Hacienda. Que la posibilidad de cotizar quede escrita en la ley no quiere decir que se vaya a cumplir. Estos dos elementos necesitan recursos fiscales para el fortalecimiento institucional.



Por: MAURICIO OLIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.