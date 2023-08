El mundo necesita a la generación silver

Aunque ya está sobre diagnosticado el envejecimiento de la población mundial y la urgencia de que gobiernos, organizaciones e individuos lideren acciones que garanticen su bienestar y productividad hoy y mañana, no pueden dejarse de lado las recientes estimaciones que hace el Informe Social Mundial 2023 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el cual advierte que, para el 2050, el mundo tendrá más de 1.600 millones de adultos mayores. Para el 2021 la cifra era de 761 millones.



La generación silver o economía plateada, contra las creencias populares, pasó a ser uno de esos pilares vitales para la economía mundial. Un informe del BID sobre el aporte de los adultos, muestra que, por ejemplo, en Japón llegó a superar los US$1,1 billones en 2020.



En Japón -tercera economía mundial- muchos de los adultos mayores continúan activos no solo por cuestiones económicas, sino por salud y por el firme propósito de contribuir a su sociedad. Esto es una muestra de que la generación silver continúa destinando gran parte de sus esfuerzos a emprender y a producir.



En Colombia, según cifras del Dane (2023), hay 7.610.671 personas con más de 60 años. La cifra equivale al 14,4% de la población del país. Para 2031, se espera que la cifra ascienda a 10 millones, estadística que indica la necesidad de implementar acciones oportunas que permitan mejorar la calidad de vida de este segmento de la población.



En ese contexto y entendiendo que la inclusión social y productiva de los adultos mayores debe ser un tema que se promueva desde todos los sectores, hemos venido adelantando varias investigaciones que nos han permitido monitorear el pulso de las personas mayores en el país. De conocer sus expectativas, inquietudes, prioridades en cada contexto. Escucharlos, nos permite entenderlos.



Desde hace cuatro años hemos adelantado diferentes estudios que nos han permitido acercarnos a las realidades de los adultos mayores, identificar aspectos relevantes de su entorno y lo que necesitan para seguir siendo productivos, permitiéndonos poner en marcha iniciativas que a través de la formación especializada potencien sus ideas de negocio y permitan su independencia financiera.



Por ejemplo, en el año 2019, de la mano del Centro Nacional de Consultoría, realizamos una investigación en la cual el 48% de los adultos mayores encuestados aseguraron querer seguir aprendiendo para no sentirse relegados. Esta problemática dio una perspectiva de la necesidad de poner en marcha iniciativas que permitan mantener activos económicamente a cientos de adultos mayores y que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.



Así nace el primer Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento para el Adulto Mayor (OEEA) en alianza y con el acompañamiento investigativo de la Universidad del Rosario. Este es el primer centro de análisis y conocimiento del adulto mayor en América Latina con un enfoque especial en emprendimiento y empleabilidad. Un espacio para que los adultos mayores obtengan herramientas académicas y prácticas para poder materializar ideas de negocio, todo esto en formato virtual para poder llegar a todas las regiones del país.



Es gratificante ver que, desde su puesta en marcha, más de 3.000 personas mayores de 60 años se han beneficiado con la formación en emprendimiento que ofrece este Observatorio y se ha apoyado la consolidación de más de 300 emprendimientos liderados por adultos mayores como juegos didácticos para niños con discapacidad visual, plataformas de citas para adultos mayores, juegos de mesa e incluso negocios de cerveza artesanal.



Sabemos lo importante que es acompañar a los colombianos en cada etapa de su vida. De aportar al bienestar de nuestros más de 14,5 millones de afiliados, sus familias y nuestros pensionados y por este Observatorio se ha convertido en la principal herramienta para que los adultos mayores sigan siendo parte activa de la sociedad brindándoles las herramientas necesarias para que sean parte de la inclusión productiva del país. Entendemos que el cierre de brechas sociales comienza con acciones enfocadas para cada público objetivo y para nosotros los adultos mayores son prioridad.



Recientemente hemos puesto en marcha la cuarta versión de nuestro programa de formación Senior para el emprendimiento en alianza con la Universidad del Rosario, iniciativa que tiene el firme propósito de promover el espíritu emprendedor de nuestros adultos mayores y aportar a la materialización de sus proyectos productivos.



Nuestra meta es seguir motivando a esta población para que continúe siendo, y sintiéndose, parte activa y fundamental de la sociedad. Precisamente, desde una de las sedes de la Universidad del Rosario hemos realizado la apertura oficial del programa al que más de 300 adultos mayores de todo el país se inscribieron y esperamos tener al momento de la graduación con sus familiares y seres queridos acompañándolos en un escalón más de la vida.



No hay duda de que la generación silver tiene mucho que aportar y que nunca es tarde para compañía con la inclusión y las grandes transformaciones sociales con la que seguimos construyendo país.



Somos conscientes de la necesidad de mantener activa la participación de los adultos mayores en la vida social y productiva y resaltar sus aportes en la construcción de un mejor país. Por eso desde Porvenir seguiremos trabajando para el buen desarrollo de actividades productivas y emprendimiento de este grupo poblacional. Las personas mayores son, y seguirán siendo, gestores de grandes transformaciones sociales.



MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ

Presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir