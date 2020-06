La importancia de la propiedad intelectual

Dentro del concepto de propiedad intelectual (PI) se encuentran las categorías de propiedad industrial, que hace referencia a los inventos, patentes y modelos industriales; y los derechos de autor, ambos relevantes en el marco de la competitividad global.

Wilson Andrés Lopera López, abogado especialista en Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de Barcelona, España, y profesional de la marca Legal Tech Col, precisa al respecto que “en el mundo actual, las nuevas tecnologías de la comunicación han propiciado una transformación de aquello que tanto las empresas como las personas pueden contabilizar como un activo; es así como en las grandes compañías sus bienes tangibles como edificios, vehículos, entre otros, solo son un porcentaje mínimo frente al millonario costo de sus activos intangibles, ta¬les como marcas, diseños y creaciones audio visuales”.



De manera simultánea, la llamada economía naranja y el acelerado crecimiento de la industria del entretenimiento, dice Lopera, “han convertido a las creaciones en una riqueza que, sin duda, amerita su atención”.



“Es por ello que, poco a poco, se difunde la necesidad de realizar una protección legal de la PI e Industrial, en un universo cibernético en donde a través de la Internet, la copia y el plagio son incontrolables; el registro y protección de las creaciones no son solo una necesidad imperiosa, sino un requisito para explotar y defender en toda su dimensión esos activos intangibles”, conceptúa Lopera.



Entre estos bienes no tangibles que requieren ser patentados o registrados de manera correcta ante las entidades nacionales e internacionales, para que puedan tener todos sus derechos morales y patrimoniales protegidos, están creaciones intelectuales como inventos, trazados de circuitos, diseños industriales, ‘software’, obras artísticas entre otros.



Con base en lo anterior, Luz Clemencia de Páez, presidenta de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual (Acpi), les sugiere a los empresarios, artistas y emprendedores que los temas de PI siempre deben tomarse en consideración en el momento de pensar en iniciar un negocio, estructurar un emprendimiento o comenzar la ejecución como proyecto artístico o de autor.



“Tener en cuenta estos derechos, su existencia, la existencia previa o no del derecho de un tercero y su alcance, le permite al empresario o emprendedor desarrollar su proyecto con seguridad, con ahorro de costos y evitando inconvenientes por reclamos de terceros, generar derechos que le sirvan de respaldo a crédito o a fuentes de financiación entre otros”, indica Páez.



Por ello, la recomendación que hace la presidenta de Acpi es que los aspectos relacionados con la PI y los derechos de autor se incluyan como una de las condiciones fundamentales e infaltables en la hoja de ruta del negocio o actividad que se proyecta.



Apoyo a creadores

El Gobierno nacional, preocupado por mejorar el sistema de PI en el país, puso en marcha con su homólogo de Suiza la segunda fase del Proyecto Colombo-Suizo de Propiedad Intelectual (Colipri). Esta iniciativa será implementada por el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI), que se caracteriza por ser un centro de excelencia en materia de innovación y desarrollo de este tema.



El proyecto Colipri busca beneficiar a los emprendedores, creadores y productores colombianos con un régimen de propiedad intelectual fortalecido y, para ello, trabajará de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección Nacional de Derecho de Autor en la actualización e implementación de la política nacional de PI y en el fortalecimiento del sistema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el país.



Esta iniciativa tendrá una duración de cuatro años y sus principales beneficiarios serán el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Dnda), el Instituto Agropecuario de Propiedad Intelectual (ICA) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).



José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, calificó de “relevante para la competitividad del país” el lanzamiento de este proyecto bilateral. “Este respaldo de Suiza se suma a la cooperación que tenemos desde hace algún tiempo con tan importante economía de Europa. Sin duda, esta nueva iniciativa será determinante para fortalecer nuestro sistema de propiedad intelectual, lo cual impactará positiva¬mente nuestros programas de emprendimiento e innovación”.



Al respecto de los alcances de este acuerdo, Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio (SIC), informa que “con esta segunda fase del proyecto Colipri, esperamos como Autoridad de Propiedad Industrial seguir fortaleciendo los servicios en dicha materia ofrecidos a los ciudadanos en el país, impulsar la transferencia de tecnología y contribuir aun más al posicionamiento de nuestro sistema de denominaciones de origen, tal y como ocurrió con éxito en la primera fase”.



Las cifras

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), con 58.990 solicitudes presentadas en 2019 a través del Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Ompi, China puso fin al reinado de Estados Unidos, que registró 57.840. De esta forma, el país asiático se convirtió en el mayor usuario del Sistema del PCT, el cual ayuda a incentivar y difundir la innovación, posición que los norteamericanos ocuparon cada año desde que el PCT comenzó a funcionar en 1978.



Al comentar este repunte, Francis Gurry, director general de la Ompi, señala que “el rápido crecimiento experimentado por China, que se ha convertido en el país que más solicitudes internacionales de patente ha presentado a través de la entidad, pone de manifiesto una tendencia a largo plazo consistente en un desplazamiento de la innovación hacia Oriente, ya que los solicitantes radicados en Asia representan actualmente más de la mitad de todas las solicitudes PCT”.



En lo que respecta a Colombia, el informe revela que el año pasado ocupó el puesto 42 en el 'ranking' de solicitudes internacionales de patentes por país de origen (según el sistema del PCT) con un total de 127, cifra inferior con respecto a 2018, cuando se registraron 159.



Cabe mencionar que la PI cada vez tiene más peso en la competencia mundial. “No obstante, es importante recordar que un aumento neto de la innovación mundial significa nuevos medicamentos, tecnologías de la comunicación y soluciones para los desafíos mundiales que benefician a todas las personas, dondequiera que vivan”, señala Gurry.