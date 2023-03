La mujer en el entorno laboral colombiano: un compromiso de todos

En la lucha por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, Colombia ha efectuado esfuerzos importantes desde la estructuración y desarrollo de políticas y prácticas que promueven el acceso y la creación de oportunidades cada vez más justas y equitativas entre hombres y mujeres. Esto, apalancado por el compromiso activo de los diferentes actores de la sociedad como lo son el Gobierno, las empresas y la ciudadanía. Todos compartiendo un objetivo común que encuentra su origen en la agenda global de desarrollo sostenible para la construcción de sociedades cada vez más justas, diversas y equitativas.



En correspondencia con lo anterior, Great Place to Work® ha trabajado desde sus competencias y capacidades en el entendimiento de la experiencia de las mujeres respecto a su ambiente laboral, con el fin de proveer a las organizaciones y a sus diferentes grupos de interés, un análisis riguroso y muy oportuno de cara al cierre de brechas de género en el ámbito empresarial, el cual llega a su quinta edición con el estudio "El Informe: El Ambiente Laboral desde la perspectiva de las Mujeres" edición 2023.



Uno que con el ánimo de seguir contribuyendo en la construcción del país que todos soñamos, pretende hacer visibles los aspectos mejor resueltos y las oportunidades de mejora de las organizaciones en Colombia a este respecto. Esto, bajo la premisa de "entender para transformar", con base en tecnología de punta y un sistema de análisis de aprendizaje de máquina, que a través de la ciencia de datos, le ha permito a la firma comprender el fenómeno que representa el ambiente laboral y su impacto en los negocios, las personas y las comunidades. En este caso, por supuesto, desde la perspectiva de las mujeres.



Por otra parte, en contraste con información reportada por diferentes entidades como el programa de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, concentrada en su más reciente informe "Mujeres y Hombres: brechas de género en Colombia", se evidencia que la problemática está lejos de ser resuelta y que, por el contrario, en vez de mejorar se ha agudizado en los últimos años.



Prueba de ello es que a principios del 2022, por cada 100 hombres dentro de la fuerza de trabajo, solo se encontraban 73 mujeres. De igual forma, la brecha de género de la Tasa Global de Participación (TGP) fue de 25 puntos porcentuales y la sobrerrepresentación de las mujeres en el desempleo fue de 120 mujeres por cada 100 hombres desocupados.



Lo anterior pone de presente el importante rol o papel que juegan las organizaciones en las transformaciones sociales que se necesitan y que nos permitan continuar trabajando en el cierre de dichas brechas y apoyar con más energía el talento de las mujeres, no solo para generar "Mejores Lugares Para Trabajar", sino para cosechar los beneficios que esto trae consigo.



Este es, sin duda, un momento crucial para entender el rol de la mujer trabajadora, tanto en las organizaciones colombianas como a nivel mundial, teniendo en cuenta los cambios contextuales que han traído consigo los dos últimos años. Crear "Mejores Lugares Para Trabajar Para las Mujeres" es un propósito que, hoy más que nunca, requiere de una mirada diferenciada del ambiente laboral, no solo como elemento informativo o de análisis, sino como una base concreta que pueda ser utilizada por las organizaciones y el Estado para la gestión de quienes representan casi la mitad de la fuerza productiva del país (las mujeres son el 51,3% de la población colombiana y el 51,7% de la población económicamente activa para el 2023, según cifras del Dane con corte a enero de 2023).



Por último, a pesar de que el contexto no es muy alentador y que aún tenemos una importante deuda histórica y social con las mujeres, el análisis que hace Great Place to Work® nos invita a reflexionar y actuar en aras de continuar diseñando estrategias e implementando políticas y prácticas que ayuden a potenciar y dar mayor visibilidad a las contribuciones que hacen las mujeres de nuestro país tanto en el ámbito social y político, como en el económico. Prueba de ello, son aquellas organizaciones que se destacan por sus altos estándares en cuanto a la gestión de su ambiente laboral y que hoy reconocemos en esta quinta edición de “Los Mejores Lugares para Trabajar en Colombia para las Mujeres, 2023”.



Todas ellas representan el cambio y transformación que necesitamos para una Colombia más próspera, justa y equitativa. Día a día sus líderes, colaboradores y comunidades demuestran que la importancia del trabajo va más allá de los asuntos meramente transaccionales y por el contrario, se evidencia el esfuerzo colectivo por hacer realidad un propósito superior: hacer de Colombia un referente en la lucha por los derechos y oportunidades de las mujeres y la igualdad de género.



Mariana Estrada

Directora de Proyectos de Great Place to Work® Colombia



