La salud mental de los colaboradores en teletrabajo se debe cuidar

De acuerdo con la OMS la buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan aportes a su comunidad.



(Lea: ¿Cómo cuidar su salud mental durante el aislamiento?)



El no gestionar adecuadamente el equipo de trabajo en la actual contingencia puede llevar a escenarios de estrés, pánico, cansancio excesivo y enfermedad, lo que afecta directamente la productividad de la compañía.



(Lea: Desigualdad de ingresos afecta la salud mental)

La coyuntura actual ha llevado a que un gran número de empresas se acojan al teletrabajo, sin embargo, el manejo inadecuado de este recurso puede hacer que los colaboradores lleguen a sentirse agobiados por tener una mayor carga laboral, jornadas más extensas o incluso altas exigencias al cumplimiento de metas, afectando así su salud mental.



(Lea: La salud mental: un problema a prestarle atención en las empresas)



Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos por depresión y ansiedad cuestan a la economía mundial US$ 1 billón anual en pérdida de productividad.



Teniendo en cuenta estos aspectos PageGroup, compañía de reclutamiento especializado de profesionales, entrega algunas recomendaciones que las compañías y colaboradores pueden tener en cuenta para realizar teletrabajo de manera adecuada sin afectar el entorno laboral y personal:



· En primer lugar, los líderes o jefes deben ser muy conscientes de la situación y tener en cuenta diferentes aspectos para no llevar a los colaboradores a caer en escenarios de estrés, pánico o incertidumbre.



· Establecer una comunicación constante y positiva es clave. Las comunicaciones no pueden centrarse únicamente en el control de las actividades o de miedo por no lograr los resultados proyectados.



· Abrir conversaciones entorno a cómo se sienten, qué les hace tener esta emoción y hacer un “mapeo” del equipo para establecer acciones pertinentes.



· Enfocar las reuniones en los planes futuros, más que en las contingencias actuales.



· Si alguna persona quiere manifestar sus emociones, es importante permitirle ser escuchado.



· Generar acciones nuevas que permitan avanzar en los resultados a pesar de la contingencia, es un indicador de buen nivel de la salud mental del equipo.



· Para no saturar a los colaboradores, se debe procurar encontrar un balance entre el tipo de información que se transmite y las reuniones que se planean.



· Tener políticas corporativas de manejo de horarios de trabajo, pero también poder denunciar situaciones de abuso.



· Promover prácticas de bienestar y autocuidado como higiene del ambiente y postural. Las pausas activas se deben realizar y controlar que se hagan.



· El preparar a los líderes para este tipo de manejo requiere también un esfuerzo por parte de las organizaciones, para que puedan generar ambientes de confianza que permitan escuchar, identificar y contener estas situaciones. Se debe buscar acompañamiento por parte de la ARL, Cajas de Compensación y EPS, quienes pueden entregar herramientas que apoyen a orientar en estos casos.





“Las compañías deben tener en cuenta que para realizar trabajo remoto no solo es importante contar con herramientas tecnológicas eficientes y que sus colaboradores se organicen de tal manera que puedan cumplir con sus objetivos”, manifestó Margarita Maldonado, Manager de PageGroup.





¿Cuáles son los signos que indican que la salud mental de un colaborador está siendo afectada?



Las señales que pueden identificarse en los colaboradores son:



Falta de motivación.

Dificultad para organizar su agenda en el día a día.

Poca comunicación con los demás integrantes del equipo.

Disminución de productividad.

Falta de sueño.

Problemas de salud.



¿Cómo apoyar a los colaboradores en esta situación?



Para ayudar a superar esta situación al colaborador se debe:



Generar planes de acción que le permitan asumir la situación y que lo lleven a demostrar que su condición puede mejorar.

Revisar su rutina diaria para ayudarle a balancear entre lo laboral y personal.

Reconocer logros o posibles victorias tempranas para que la persona pueda ver un ángulo diferente de la situación.



“Todavía nos falta mucho por explorar y entender en términos de salud mental el impacto que esta contingencia ha traído. Sin embargo, lograr que las personas tengan la confianza y la apertura de reconocer y pedir ayuda cuando tienen una situación que lo está afectando es lo más complejo, por el simple hecho de no tener cercanía”, expresa Margarita Maldonado, Manager de PageGroup.