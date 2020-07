Lanzan programa de entrenamiento para desarrolladores

Desde 2014, formar los mejores talentos colombianos en desarrollo web y móvil ha sido la premisa de Make It Real, una academia creada por un grupo de emprendedores de la industria del software.

Este es el caso de Sebastián Zapata, un ingeniero electrónico de 30 años, que luego de prepararse en desarrollo web, hoy trabaja en Zillow Group, una compañía estadounidense fundada por exejecutivos de Microsoft, que hoy lidera el mercado web de venta y arriendo de inmuebles en Norteamérica.



Así como Sebastián, hoy por hoy muchos pueden tener la oportunidad de llegar a las grandes ligas de la tecnología. Pero, ¿cómo? Make It Real ha decidido lanzar un programa inmersivo llamado “Top”, que durante 12 semanas y sin costo, entrena a los amantes de la programación en aspectos técnicos, competencias transversales e inglés técnico.



Este programa cuenta con un modelo de educación colaborativa en el que el estudiante no paga por su formación hasta que consigue un empleo de alto ingreso.



“El sector tecnológico crece de manera acelerada y con ello, la demanda de personal especializado en desarrollo y programación de software. Por eso, hemos diseñado un programa que, aterrizado en las necesidades del mercado, educa, acompaña y conecta a las personas con la realidad de las industrias”, cuenta Germán Escobar, CEO de Make It Real.



Mediante este programa, los colombianos son perfilados, preparados y asesorados por mentores experimentados que han hecho parte de equipos y proyectos de empresas líderes en tecnología como Globant, Uber, Google, Slack y Heroku, entre otras.



Además, pueden acceder a empleos remotos en compañías tecnológicas de la talla de Toptal, Zillow o Globant, que, en promedio, multiplican de tres a cinco veces sus ingresos, frente a lo que devengan antes del entrenamiento.



A su vez, para quienes no tienen conocimientos técnicos ni dominan las bases de la programación, Make It Real también cuenta con programas de creación de aplicaciones web y ciencias de datos, que durante 7 y 4 meses, entrena a los amantes de este campo en lenguajes y tecnologías como JavaScript, Node.js, MongoDB, React y Python, entre otros.



Para el cierre de 2020, esta academia espera multiplicar el número de desarrolladores entrenados en el país, aportando a la demanda del mercado tecnológico y a la generación de empleo que reclama el contexto actual.