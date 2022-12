Las regiones y el ambiente laboral

Más que un país, somos un conjunto de regiones tan distintas, que es inevitable que cada una de ellas se sienta en "casa ajena" cuando se le presenta como parte de un todo en el que no se reconocen.

Estas diferencias naturalmente permean las opiniones de las personas en relación con el ambiente laboral y por esto la base de su excelencia es la comprensión del contexto en el que la organización se desenvuelve. Si este entendimiento no se tiene, habrá una carencia esencial y el resultado entonces será decepcionante en función del esfuerzo realizado y los recursos involucrados.



Esto plantea naturalmente un desafío para las organizaciones que tienen presencia nacional. Ellas están obligadas a un análisis más granular, porque si se quedan en una mirada del todo, no solamente perderán información muy valiosa, sino que se expondrán a que sus decisiones sean guiadas por una realidad que, por increíble que lo parezca, no existe. Quien tiene un hijo de 10 años y otro de 20, sabe que no podría simplificar los retos del proceso formativo, imaginando que está formando a un hijo de 15 años. Son dos realidades muy distintas y así deben ser asumidas.



¿Qué se sabe sobre el contexto del mercado laboral y su ambiente en las regiones del país? Antes de responder, es necesario poner de presente que la información que se tiene de referencia es enorme si se centra la atención en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, bastante menor en las restantes y muy escasa en el sector rural. Por esta razón limitaremos esta mirada al primer grupo en el que los hallazgos no dejan lugar a duda razonable.



Si se mira el contexto, Bogotá tiene no pocas singularidades con respecto al resto del país: la mujer participa en el lugar de trabajo en la misma proporción que el hombre (en el resto del país, esta proporción es 46/54), las personas tienen más movilidad en el mercado laboral (el 41% tiene más de 2 años y hasta 8 de antigüedad, mientras que en el resto del país este grupo equivale al 37%), la proporción de personas con posgrado es mayor (29% y en el resto del país 20%), la de estudiantes es mayor (46% y en el resto del país 39%), la de personas que han debido interrumpir sus estudios es menor (21% y en el resto del país 26%), la de personas que teletrabajan es mayor (82% y en el resto del país 72%) y salen más temprano del mercado laboral (el promedio de personas con 52 años o más en organizaciones en Bogotá es el 10% y en el resto del país el 12%).



No cabe duda entonces que Bogotá es muy singular, lo que obliga a ser muy cuidadoso cuando se valora el ambiente laboral en esta ciudad. De hecho, el punto de partida es desafiante: un 12% de sus colaboradores dicen que no encuentran bien resuelto ninguno de esos aspectos que llevarían a una persona a aceptar una oferta de trabajo: la compensación, los beneficios, el desarrollo. Esto es un tercio más de lo que se encuentra en el resto del país y se equivocaría quien cree que este cuestionamiento solo proviene de colaboradores de la operación.



La opinión sobre estos aspectos en los gerentes y niveles superiores es muy satisfactoria y en el resto del país, sobresaliente. En Bogotá, solamente el sector hidrocarburos y minería tiene un logro comparable. Sin duda, los empleadores en esta ciudad no la tienen fácil y no solo por esto. Las personas enfrente de los equipos de operaciones, jefes y supervisores manifiestan un compromiso muy satisfactorio, por debajo del logro sobresaliente en el resto del país. Esto no es menor, no solo por el hecho de que una conexión afectiva más fuerte con sus organizaciones tiene un impacto muy significativo en su aporte a ellas, sino también porque son amplificadores de opinión.

Lo que es más distintivo de Medellín es bien diferente. En esta ciudad y su área metropolitana, es extraordinario el posicionamiento de las mujeres en niveles ejecutivos altos: mientras que en el resto del país el 43% de los cargos gerenciales está en manos femeninas, en Medellín es el 49%. Esta diferencia no es fortuita y en el escalón superior se reafirma por qué están al frente del 48% de los cargos de dirección, vicepresidencias y presidencias. No existe ninguna otra región del país con un logro comparable, que entra en el terreno de lo ejemplar porque remueve ese incómodo e inadmisible “techo de cristal” del que tanto se habla.



El compromiso en Medellín es muy satisfactorio, visiblemente por encima del que se encuentra en el resto del país, lo que se traduce en una mayor intención de permanencia. A este resultado contribuye en gran medida la opinión femenina y es inevitable conectar este hallazgo con el que se comentaba en el párrafo precedente.



En Cali lo primero que habría que anotar es su riqueza étnica: la participación de sus minorías, 11%, es casi cuatro veces mayor que la que se encuentra en Bogotá y el triple de la de Medellín. Esto es de la mayor importancia cuando se estudia el ambiente laboral porque buena parte de ellas está asociada a problemas sociales que hacen parte de su memoria histórica y que aún está en la lista de pendientes del país. De hecho no es casual que en esta región, el 26% de los colaboradores informe que debió interrumpir sus estudios y que aún no ha podido continuarlos. Es el porcentaje más alto del país.



Si una región del país demanda un experto para la evaluación del ambiente laboral, esta es Cali y su área metropolitana porque se encuentra una visión estratificada entre personal no jerarquizado, jefes y supervisores y la alta dirección. Sea que se dirija la atención a los aspectos transaccionales o el compromiso, la respuesta es siempre la misma: no hay una sola conclusión sino tres, dependiendo del nivel de responsabilidad que se observe. Es evidente entonces que esta es una oportunidad, incluso para remover imaginarios que no son siquiera promovidos por las organizaciones que son las primeras desconcertadas con este fenómeno.



Si en Medellín sobresale el compromiso, todavía más en Cali, incluso su ambiente laboral. ¿Tendrá esto que ver con ese sentido de unidad que se dio entre colaboradores y organizaciones, a raíz de los dolorosos eventos de mayo y junio de 2021 que agobiaron a esta ciudad más que a ninguna otra? Es inevitable pensarlo.



La región Caribe es la que tiene la proporción más baja del país de colaboradores que al mismo tiempo se encuentran estudiando, 64%, que está 6 puntos por encima que el resto del país.



Los resultados de esta región parecen una amalgama de los del país. Las diferencias son menores, salvo en dos aspectos. El primero de ellos es el compromiso. El de esta región se equipara con el de Cali y su área metropolitana, lo que hace de ellas los referentes nacionales a este respecto.



De otro lado, es muy llamativo que haya una porción significativa de colaboradores, con altos niveles de responsabilidad, que no recomendarían a su empleador como un gran lugar para trabajar. Llamativo, por decir lo menos, porque no se advierte qué podría motivar la razón de no hacerlo. Por supuesto la mayoría lo recomienda pero no en la proporción que se ve en el resto del país.