Las tendencias que están moviendo el consumo en el país

Las nuevas dinámicas de mercado, la libre competencia y consumidores cada vez más informados, representan un verdadero reto para las marcas y el posicionamiento de las mismas. Mediacom desarrolló un estudio sobre el comportamiento del consumidor colombiano y las tendencias de consumo actuales con los siguientes hallazgos.



1. PERSONALIZACIÓN DE LA OFERTA



El nuevo consumidor está en la búsqueda de productos y servicios con los que se identifique plenamente, por ello evocar sensaciones agradables y familiares para el comprador o usuario genera una conexión emocional con la marca, lo que puede ser de gran provecho para las empresas. Según Mediacom, el 50% de los compradores suele realizar comparaciones antes de tomar la decisión de compra, personalizar la oferta es una apuesta sumamente efectiva para generar un diferencial en las marcas y poder posicionarse.



2. PRODUCTOS Y SERVICIOS EXPERIENCIALES



Los medios tradicionales han dejado de ser los predilectos para muchos colombianos. De acuerdo con el Estudio General de Medios (EGM) del 2019, la prensa escrita apenas tiene un 21% de penetración sobre los consumidores.



De acuerdo con el estudio, el 72% de los millenials prefieren gastar dinero en experiencias, antes que, en productos materiales, esto es muestra de que los consumidores son más impredecibles y menos fieles a las marcas, y necesitan tener una serie de sentimientos por las marcas que consumen.



3. CONSUMIDORES CONSCIENTES



La multiplicidad de canales de información, las innovaciones tecnológicas, la variedad de oferta, entre otros factores, han permitido que el consumidor actual asuma una posición consciente respecto a su decisión de compra, lo que representa un reto para los comercios. "El consumidor colombiano tiene una visión globalizada y un amplio compromiso con las causas sociales, esto puede apalancar el crecimiento de las marcas", explica el estudio.



• Generan interacciones digitales para tener más información para tomar mejores decisiones.

• Son abiertos para probar nuevos productos y desleales con las marcas.

• Madurez respecto a las compras en comercio electrónico.

• Evaluan y comparan constantemente.



4. PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONVENIENCIA



Los consumidores actuales no basan su compra solo en factores monetarios, de acuerdo con cifras del TGI, el 43% de los consumidores basan su compra en la conveniencia, mientas que el 50% se concentra en las ofertas. Si bien aún existe un porcentaje importante que considera el costo como un factor clave en la decisión de compra, la conveniencia ha adquirido un porcentaje importante. En esta medida, innovar y estar siempre a la vanguardia de las últimas tendencias resulta fundamental para las marcas.



5. APROVECHAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ONLINE



De acuerdo con el EGM, el internet tiene una penetración en el consumidor cercana al 87%, y apenas el 8% de los colombianos no cuenta con acceso. Lo anterior muestra la gran oportunidad que existe para las marcas en el mundo digital, que aprovechan las diversas plataformas para potenciarse, ofreciéndole a los consumidores la practicidad necesaria para que su compra sea cada vez más simple, el comercio electrónico puede apalancar en gran medida el posicionamiento de los negocios. Sin embargo, el Social media marketing va más allá de las plataformas que conocemos, hay redes sociales emergentes como TikTok, Lasso, entre otras que ya ya tienen o están probando características de contenido para comprar lo que ha generado que el nivel de inversión publicitaria se estabilice y se dé la migración a plataformas digitales por parte de los anunciantes.



6. LOS SERVICIOS POR SUSCRIPICIÓN Y SU OFERTA DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS



Según Gartner, para 2023, 75% de las empresas que hacen ventas directamente al consumidor, ofrecerá algún servicio por suscripción. En Estados Unidos, el valor de ventas en negocios por suscripción ha tenido un crecimiento apróximado de 100%. Mientras que en Latinoamérica esta tendencia gana fuerza gracias al deseo de personalización, descubrimiento o practicidad de los nuevos consumidores. Si una marca de servicio por suscripción no apela al menos a uno de estos puntos, perderá su valor frente a los servicios convencionales.



Lo anterior, debido a que cuando los servicios proveen un nivel de personalización, la participación le permite a las marcas llegar a personas con mejores probabilidades de fidelizarse. Relacionándose así con el consumidor de una manera experiencial en un contexto en el que está el estímulo positivo de la sorpresa.