Los beneficios que obtienen las empresas que se vinculen al PAD

El coronavirus puso contra las cuerdas la economía de la región. De acuerdo con un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional, para este 2020, se proyecta que Latinoamérica tendrá una caída del 5,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), debido a los estragos de la pandemia.



(Lo que debe saber de la extensión de los alivios a deudores).

Dentro de los sectores más golpeados por esta crisis económica se encuentra el empresarial, ya que las medidas para contener la propagación del virus y la incertidumbre del mercado, ha obligado a muchas empresas a reducir su operación o redefinir su estrategia de negocio, lo cual en la mayoría de los casos ha afectado su flujo de caja.



Colombia no es la excepción a la regla. La liquidez de las empresas se ve perjudicada y la situación ha llevado al gobierno nacional a tomar medidas para mitigar el impacto de la crisis en esa dirección. Tal es el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), creado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que busca que las entidades financieras den nuevas condiciones y opciones financieras para los deudores afectados por la contingencia.



(Anuncian continuidad de los programas de alivio a deudores).



Para ello, los bancos, cooperativas y corporaciones financieras tendrán hasta el 31 de julio de 2020 la oportunidad de presentarle a la SFC los planes de alivio que implementarán en el PAD que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto.



Por su parte, las empresas tendrán la posibilidad de entrar a un proceso de negociación con las entidades financieras para poder ser cobijado por este programa que evalúa la reducción de cuotas, el no aumento de la tasa de interés inicialmente pactada y la aplicación de nuevos periodos de gracia.



Para Angélica Arcila, CEO y cofundadora de Revaliu, empresa especializada en reperfilamiento de deuda de empresas, esta medida del gobierno es apropiada para el momento que viven las compañías, en especial para las pequeñas y medianas empresas, ya que les permite tener un alivio en su cartera, no ser reportada en centrales de riesgo y dejar la puerta abierta para futuras solicitudes crediticias.



“Sin duda, al perfilar la deuda a una nueva realidad poscovid, las empresas reciben oxígeno en su operación, debido a que aliviar las obligaciones financieras ajustadas al ciclo de los negocios, les permitirá a futuro tener capital de trabajo que garantice los recursos para el pago de nóminas y los demás gastos operacionales que requieren para su sostenibilidad económica”, manifiesta.



Además, agrega que este programa también impacta de manera positiva a bancos y cooperativas, pues la norma les facilita generar procesos dentro de las mismas y mejorar su política de aprovisionamiento en medio de esta coyuntura.



Cabe resaltar que cada banco, cooperativa o corporación financiera definirá las condiciones y características de los créditos a los que aplique el PAD. Además, los clientes que podrán acceder a dicho programa serán aquellos, que según el análisis realizado por la entidad sobre la afectación total o parcial de los ingresos o de su capacidad de pago, tengan una expectativa de recuperación razonable.