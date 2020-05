Los juegos más descargados durante el confinamiento

Los juegos se consolidaron como una de las actividades más importantes de ocio

durante esta crisis mundial provocada por la propagación del Coronavirus.



(Lea: Ventas de videojuegos crecen a triple dígito en la cuarentena)

Según Fyber, los volúmenes aumentaron entre 50% y 500% para todos los tipos de títulos, según la cantidad de uso que tenían antes de la pandemia. “El consumo de videojuegos superó el de música y se posicionó en la tercera categoría, después de redes sociales y noticias”, afirmó Alberto Pardo CEO de Adsmovil.



(Lea: Videojuego colombiano supera las 500.000 descargas en dos horas)



Por eso, la empresa se realizó un listado de los juegos más descargados por los colombianos tanto gratuitos como pagos y de acuerdo al sistema operativo de su dispositivo móvil.



GRATUITOS



IOS



Parchisi STAR

Tower Run: Grow Your Tower

Garena Free Fire: Wonderland

Call Of Duty®: Mobile

Coin Master



Android

Parchisi STAR

Garena Free Fire: Wonderland

Brain Test

Save the Girl

Coin Master



PAGOS



IOS

Minecraft

Monopoly

Grand Theft Auto: San Andreas

Plague Inc.

Ski Safari: Adventure Time



Android

Minecraft

Grand Theft Auto: San Andreas

Assassin´s Creed Identity

Evertale

RFS



En una reciente encuesta publicada por Adcolony sobre el impacto del Coronavirus en Latinoamérica, se develó no solo que la gente está jugando más en sus smartphones, sino que el 46% de los jugadores tienen entre 18 y 44 años (desde jóvenes millennials hasta la generación x) y que el 26% está explorando juegos nuevos. Asimismo, reveló que 79% de los encuestados juega para relajarse, mientras que el 44% juega todos los días.