Los mitos comunes sobre el renting en Colombia

Usar vehículo particular es una tendencia que cada día va en aumento. La alta probabilidad de contagio en el transporte público ha disparado este medio de transporte y con ello, también el crecimiento de alternativas de movilidad que le permiten a las personas acceder a un carro particular a través de modalidades de arriendo.

Tal es el caso del renting, una opción de movilidad donde las compañías le alquilan a particulares autos a largo plazo y que ya es una tendencia en países como España, donde por ejemplo, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), en el último año se registró un aumento del 20,35 % de los carros matriculados bajo esta modalidad y el número de clientes de renting creció un 15,77 %.



Para Martha Rey, cofundadora de Alkirenting.com, plataforma de renting de autos en Colombia y empresa especializada en este tema, “la tendencia de estrenar carro a través de la modalidad de renting viene creciendo en los últimos años en el mundo y tiene un potencial bastante grande en Colombia, donde aproximadamente un 2 % de los vehículos son adquiridos de esta manera”.



Sin embargo, añade que si bien esta es una alternativa de movilidad que cada día es más conocida en el país, su penetración en el mercado nacional no ha sido fácil, dada la cultura del “tener y ser dueño, en vez de disfrutar y ahorrar” y de la desinformación que existe alrededor de este tema.



Pero, ¿cuáles son esos mitos o desaciertos que más se repiten entre los colombianos acerca del renting? Rey responde:



1. Estrenar carro con renting es más costoso: Falso. Empezando que cuando una persona compra un carro este pierde un porcentaje de su valor inicial, así que si más adelante busca venderlo no recuperaría lo que ha pagado por él. Mientras que cuando se opta por un carro a través de la modalidad de renting, el usuario se olvida del pago de impuestos, mantenimientos, depreciación del vehículo, pago de responsabilidad civil, seguros, entre otros gastos.



2. Se debe pagar una cuota inicial y unas cuotas mensuales onerosas: Falso. Con renting, la persona no debe pagar una cuota inicial y las cuotas mensuales no son costosas, ya que incluye todos los gastos relacionados al carro. El usuario sólo se preocupa por echar combustible, pagar peajes y disfrutar.



3. El renting genera pérdida de capital para las empresas: No. Las empresas obtienen mayores rendimientos operacionales y menor carga fiscal o tributaria. Al tratarse de un arrendamiento operativo, el canon corresponde a un gasto y es deducible en un 100% del impuesto de renta. Igualmente, el IVA de la factura es descontable 100% en cada declaración de IVA.



4. El renting es exclusivo para empresas: No es cierto. Tanto pymes o empresas, como particulares pueden optar por el renting de carros.



5. No se está ahorrando, si no se tiene la propiedad del carro: Falso. No se necesita tener para acceder. La persona no necesita ser el dueño del carro si al final, al hacer los cálculos, está perdiendo dinero. Al contrario, con el renting ahorra mucho más, pues el usuario estrena carro y no se afecta su capacidad de endeudamiento.



6. No es posible terminar un contrato de renting antes de tiempo: Mentira. Si surge alguna eventualidad antes de finalizar el contrato, es posible cancelar el contrato a cambio del pago de una penalidad, que en términos generales, es un costo mucho menor al que asumiría una persona que tendría que vender su carro nuevo con financiación.



“Así como Netflix vende un modelo de suscripción donde las personas disfrutan de un producto o contenido de calidad, el renting ofrece un mismo sistema en el que la gente paga por un servicio premium que brinda un automóvil, cuya devaluación, reparaciones, daños y otros riesgos son asumidos por un tercero”, explica Rey.



Según un análisis de alkirenting.com, Colombia se ubica en el tercer puesto de los países de Latinoamérica con mayor número de matrículas de carros en modalidad de renting, por detrás de Brasil y México.