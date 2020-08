Los nuevos lanzamientos de Xiaomi

Xiaomi anunció una alineación de nuevos productos de ecosistema, que incluyen la Mi Smart Band 5 y el Mi Electric Scooter Essential, dos versiones de nueva generación de sus productos wearable y de transporte.



Además, la compañía también lanzó una línea dedicada al entretenimiento con los Mi True Wireless Earphones 2 Basic y Mi TV Stick, así como la Mi Smart Band 4C y el Mi Robot Vaccum-Mop Essential. El nuevo modelo de Xiaomi smartphone, Redmi 9, también se presentó junto con los productos de ecosistema en el lanzamiento.

El lanzamiento muestra el crecimiento de Xiaomi a lo largo de las categorías de hardwares inteligentes.



Mi Smart Band 5: seguimiento de ejercicio para todos



El acompañante de ejercicio favorito de los consumidores ahora es más grande y está mejor que nunca. La Mi Smart Band 5 presenta una gran pantalla AMOLED de 1.1” con 20% más pantalla que su predecesor. Los usuarios pueden expresar su estilo único al elegir entre 65 pantallas dinámicas y seis elegantes correas de colores. Con una pantalla vibrante y diseño deportivo, la Mi Smart Band 5 hace que el ejercicio esté de moda.



Cualquiera que sea el estilo de ejercicio, la Mi Smart Band 5 lo tiene cubierto. Con certificación de resistencia al agua de hasta 5 ATM, el dispositivo acompaña a los usuarios en distintos campos, des-de la piscina a la pista, al surfear y en la ducha. Con 11 modos de ejercicio -incluyendo ciclismo inte-rior, elíptica, yoga, máquina de remo y lazo para saltar, la Mi Smart Band 5 captura el progreso del ejercicio, sin importar cuál sea el movimiento.



Más allá del ejercicio, el sensor de frecuencia cardíaca de la Mi Smart Band 5 ahora es 50% más preciso, por lo que los usuarios pueden estar al tanto de su ritmo cardiaco, cuenta con datos más precisos sobre su estado de sueño, niveles de estrés o incluso ciclos menstruales. Además, el dispositivo reúne todas las matrices y genera un valor de inteligencia de actividad personal (PAI) para com-prender fácilmente el nivel de salud.



Para alimentar una pantalla más grande y funciones recientemente agregadas, la batería de la Mi Smart Band 5 dura hasta 14 días de uso continuo. Y cuando es hora de recargar, no hay necesidad de quitar el rastreador de la banda gracias a la nueva solución de carga de la Mi Smart Band 5. Solo se debe poner en el cargador a través de su dorso magnético y comienza a cargar.



La Mi Smart Band 5 estará disponible a un precio $ 189.900 pesos en Falabella, Alkosto y Mi Store desde la primera semana de agosto, se venderá también en El Éxito y Claro después de septiembre.



Transformar la televisión en el centro de entretenimiento definitivo con la Mi TV Stick

Los usuarios no pasarán un día sin entretenimiento con el Mi TV Stick. Contando con Android TV, soporte de sonido Dolby y DTS envolvente, Google Assistant y Chromecast incorporados, el Mi TV Stick es el gadget ideal para el televidente.



Su CPU de núcleo cuádruple, 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento proporcionan una capacidad sustancial al dispositivo que lleva la experiencia de streaming al siguiente nivel. No hay televisión sin un control remoto y el MI TV Stick viene con un control Bluetooth con botones dedicados para un rápido acceso a Google Assistant, Netflix y Prime Video.



El Mi TV Stick estará disponible a un precio de $ 169.900 pesos desde finales de agosto en las Mi Store.



Música para llevar



Diseñados pensando tanto en los aficionados a la música como en profesionales, los Mi True Wire-less Earphones 2 Basic ofrecen 5 horas de uso sin interrupciones con una carga completa y con una duración total de la batería de 20 horas con las tres cargas adicionales del estuche.



Además de escuchar música, se disfruta de llamadas claras gracias a su cancelación de ruido am-biental de doble micrófono. Los auriculares filtran el sonido de fondo con un micrófono mientras que captura la voz del usuario con el otro. También reproducen la música con la detección automá-tica de oído, los Mi True Wireless Earphones 2 Basic ponen pausa automática cuando uno de los auriculares es retirado.



Los Mi True Wireless Earphones 2 Basic estarán disponibles a un precio de $159.900 pesos desde mediados de septiembre en Falabella, Alkosto y Mi Store.



Ejercicio para todos con la Mi Smart Band 4C



Hacer ejercicio será más sencillo gracias a la nueva Mi Smart Band 4C. Esta versión revisada del Mi Smart Band 4 presenta las funciones que lo convirtieron en un favorito entre los fans a un precio menor. Continúa monitoreando la actividad física con el contador de pasos, distancia y calorías quemadas junto a los 5 modos de deporte, incluyendo correr, bicicleta y caminata.



Su nuevo diseño cuenta con una pantalla TFT a color de 1.08”, mientras que también mantiene su resistencia al agua hasta 50m de profundidad. Recargar la Mi Smart Band 4C ahora será más sencillo con un puerto de carga USB integrado, haciendo que su batería de 130mAh se cargue en alrededor de 2 horas.



La Mi Smart Band 4C estará disponible a un precio de $ 99.900 pesos desde la primera semana de agosto en Falabella, Alkosto y Mi Store, se venderá también en El Éxito y Claro después de sep-tiembre.



Desplazamiento ligero con el Mi Electric Scooter Essential



Con un diseño elegante, portátil y minimalista, permite recorrer distancias cortas de forma segura con el Mi Electric Scooter Essential. Este Scooter eléctrico logra recorrer hasta 20km con una carga, dependiendo del modo de velocidad que se elija.



Sentirse libre y seguro de transportarse será gracias a sus sistemas de frenado antibloqueo E-ABS en la rueda delantera y un gran freno de disco para la rueda trasera. Junto a esto, reflectores delan-teros, laterales y traseros permitirán una mayor visibilidad, mientras que una nueva luz trasera de mayor tamaño, facilitará que otros vean al usuario, lo que permite circular con mayor seguridad por la noche.



El Mi Electric Scooter Essential estará disponible a un precio de $ 1.499.900 pesos desde mediados de septiembre en Falabella, Alkosto y Mi Store. También se podrá conseguir en Claro desde finales de septiembre.



La limpieza como nunca se había vivido



La nueva generación de Aspiradoras Robot de Xiaomi está aquí. Para mantener la casa más limpia sin ningún problema, ahora se podrá lograr con la nueva Mi Robot Vaccum-Mop Essential. Con un mayor poder de succión, mayor capacidad y la posibilidad de trapear la casa, es la versión Aspirado-ra Robot que se esperaba.



Con un diseño inspirado en la naturaleza, el filtro de agua mantiene la tela limpiadora siempre lista para su uso y controla la cantidad de agua de forma que el suelo quede siempre con el mejor resul-tado. El Mi Robot Vaccum-Mop Essential cuenta con láser medidor de distancia, escaneando sus alrededores para elegir la ruta de limpieza más conveniente en cada momento, recorriendo una superficie de hasta 90 m2. Al terminar, un sensor de recarga automática lo hará volver a su base de carga cuando la batería se esté agotando.



El Mi Robot Vaccum-Mop Essential estará disponible a un precio de $ 1.299.900 pesos desde me-diados de septiembre en Falabella y Mi Store.



Reinventando la gama de entrada con un rendimiento excepcional



Además de los nuevos productos de Ecosistema, Xiaomi también ha presentado un nuevo smartp-hone de gama media: Redmi 9. Equipado con chipset potente y características premium, el Redmi 9 representa la misión de Xiaomi de hacer accesibles para todos las experiencias excepcionales de los smartphones.



Así, Redmi 9 incorpora importantes actualizaciones con respecto a su predecesor, incluida una con-figuración de cámara cuádruple multifunción con IA, pantalla FHD+ Dot Drop de 6.53’’, un potente chipset y un moderno diseño. En el apartado del rendimiento, Redmi 9 viene equipado con el SoC MediaTek Helio G80 optimizado, que ofrece una mejora del 207 % con respecto a su predecesor. Junto con una batería de gran capacidad de 5.020 mAh (typ), Redmi 9 ofrece la potencia necesaria. Además, esta bestia del rendimiento es compatible con la tecnología de carga rápida de 18 vatios.



Redmi 9 ya está disponible en Alkosto, El Éxito, Claro, Tigo y Falabella en Colombia, la variante de 4GB + 64GB se puede adquirir por $ 729.900 pesos.