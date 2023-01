Los procesos empresariales que se han transportado al mundo digital

La optimización de procesos y sistemas es uno de los aspectos que más se ha trabajado en las empresas en los últimos años. La tecnología ha demostrado ser una herramienta extremadamente útil en muchos ámbitos, incluyendo el de los negocios, y lo que empezó con elementos simples como los de facturación y nómina en la nube, ahora ha llegado a ser, incluso, el medio de comunicación más versátil entre una organización y sus colaboradores. Clave conocer en qué está la industria colombiana.

Como principal tendencia, desde McKinsey, oficina Colombia, afirman que “un proceso que ha sido útil para las compañías es migrar su información a la nube. Con la creciente evidencia de la capacidad para generar un valor empresarial significativo, cada vez más organizaciones están considerando el papel de la nube para remodelar fundamentalmente la postura competitiva de su negocio”.



Según los expertos, los negocios estaban adoptando la nube incluso antes de la crisis por el Covid-19, sin embargo, la pandemia dio una nueva urgencia a su uso. Como un ejemplo a nivel internacional, en una cadena de restaurantes de comida rápida el número de pedidos en línea aumentó de 50.000 a 400.000 al día. Ese volumen habría desbordado la infraestructura tradicional de la empresa, pero esta había trasladado su sistema de comercio electrónico y pedidos en línea a la nube antes de que se produjeran los bloqueos relacionados con la pandemia.



Y es que estos cambios incluso se han legalizado, ya que, por ejemplo, “la firma electrónica y digital se encuentra regulada en el decreto 1074 del 2015, el Ministerio del Trabajo reglamenta la firma electrónica de los contratos de trabajo bajo el decreto 526 del 2021 debido a la pandemia, con el fin de optimizar tiempos y operatividad para la firma del contrato de trabajo y todo lo que esta conlleva. La clave del funcionamiento de estos procedimientos es tener actualizadas las bases de datos con la información de cada colaborador y. en especial, sus direcciones de correo para hacer así más eficiente este proceso”, de acuerdo con Eliana Rodríguez, directora nacional Outsourcing de Nómina en Adecco Colombia.



Para esto, es posible usar Adobe Acrobat Sign, “una solución de Adobe Document Cloud, que es un servicio para firmar de forma electrónica, basado en la nube y de nivel empresarial, que permite reemplazar los procesos de firmas en papel por flujos de trabajo de firma electrónica completamente automatizados. Con ellos, es posible enviar, firmar y gestionar los procedimientos de firma fácilmente mediante un explorador o un dispositivo móvil, además de realizar un seguimiento. Adicionalmente, es posible utilizar las API y las integraciones preconfiguradas para incluir flujos de trabajo de firma electrónica en sus aplicaciones y sistemas de registro dentro de las compañías”, anota Eduardo Jordao, Senior Channel Account Manager de Adobe.



Herramientas como esta, que las empresas pueden contratar según su necesidad, han hecho de los procesos internos y tercerizados mucho más fáciles, ya que queda casi obsoleta la reunión presencial para firmar contratos y documentos importantes, sin mencionar que la seguridad aumenta y los márgenes de error se vuelven mucho menores.



Pero es claro que estos servicios funcionan de diferentes formas en diversos ámbitos, como por ejemplo en el comercial, ya que, desde hace unos años, pero especialmente por causa de la pandemia, vendedores de todo tipo se han pasado al modelo de e-commerce, incluso algunos empezaron allí. Las herramientas de marketing digital y el simple acceso a clientes actuales y potenciales que proveen plataformas como las redes sociales han resultado en que emprendedores y empresas establecidas por igual manejen sus ventas a través de la tecnología disponible en la palma de sus manos.



Y en esta economía, siempre es crucial tener en cuenta cómo se pueden beneficiar las mipymes, que mantienen a los negocios en movimiento. Sobre estas, voceros de InfoTrack anotan que “es necesario eliminar los procedimientos manuales, generar nuevas estrategias, planes y proyectos, tener mayor vinculación entre la empresa y el cliente, llevar un monitoreo de las operaciones en tiempo real y generar mayor eficiencia impactando positivamente los costos. Por lo que deberán entrar en la búsqueda constante de la automatización de sus procesos para aumentar la competitividad”.



Beneficios casi inmediatos

Transformarse a lo digital puede ser un proceso un poco largo, dependiendo de cómo trabaje la organización en cuestión. No obstante, es un paso ya casi esencial para quienes miren al futuro, ya que cada vez son más las formas en que clientes y el tejido empresarial mundial trabajan a través de estas herramientas. Los medios de pago virtuales, tales como las billeteras digitales, son un ejemplo de la importancia y necesidad de este cambio, ya que las personas se están acostumbrando a andar únicamente con su celular y si su negocio trabaja únicamente en efectivo, es posible que pierda clientes potenciales.



Pero esto es solo un ejemplo básico, ya que Rodríguez menciona que “la implementación y giro a la transformación digital trae de la mano muchas ventajas y beneficios; podemos destacar la reducción en los tiempos, en la movilidad, seguridad de la información, acceso documental digital, ahorro de papel, ayudando así al medio ambiente; y en cuanto al servicio, permite una experiencia al usuario de alta y renovada calidad, fomentando la colaboración y mejorando la comunicación. Además, se impactan diferentes áreas de la organización como la de contratación, capacitación, control documental y payroll”.



Adicionalmente, al hablar del paso de información a la nube, los portavoces de McKinsey manifiestan que “el traslado de las cargas de trabajo de procesamiento a la nube pública ha ayudado a las compañías líderes a reducir sus costos de operación y a construir entornos modernos capaces de un desarrollo integrado y operaciones altamente automatizadas. Sin mencionar que esta tecnología puede mejorar los procesos de compras, cadena de suministro, manufactura, marketing y ventas, posventa y apoyo empresarial, así como también beneficia los márgenes y la productividad. En el área de compras, por ejemplo, la nube puede ayudar a depurar e integrar datos, lo que favorece la identificación fluida y automatizada de oportunidades. Según la experiencia de McKinsey, estos avances pueden suponer una mejora del 60% en el ahorro en compras”.



Y se debe mencionar, por ejemplo, el software Smart Route, que mencionan desde InfoTrack, el cual permite “reducir los costos de transporte, también los kilómetros recorridos y/o el uso de flota vehicular, las horas laborales y recursos físicos. El ahorro que produce este tipo de software es de un 37% en kilómetros recorridos al optimizar las rutas, alrededor de un 70% menos en tiempo de planeación y asignación de rutas y entregas, un 15% menos de vehículos en ruta, e incluso los servicios y/o entregas exitosas incrementan más de un 25%”.



Es claro que, sin importar el sector, las empresas, desde multinacionales hasta las micro, deben comenzar a pensar en trasladarse al mudo digital, si no lo han hecho ya. Cada vez más, los procesos virtuales van siendo la norma, como ya lo son los de facturación y nómina electrónica, y es clave mantenerse al tanto de los tiempos para no quedarse atrás, tanto en la norma como con los clientes actuales y potenciales.