Los REC indican la energía renovable consumida por usuarios finales

Los Certificados de Energía Renovable, también conocidos por la sigla en inglés Renewable Energy Certificates (REC), son un mecanismo voluntario a través del cual los usuarios finales de la energía, pueden demostrar que su consumo proviene de fuentes renovables de generación. Por consiguiente, son una herramienta clave para garantizar que se introduce en la red la mayor cantidad posible de energía renovable, en un paso que se define como ecologizar la red.

Juanita Hernández Vidal, managing partner de Estudio Legal Hernández, precisa al respecto que “el certificado de energía renovable es un instrumento diseñado para asignar y transmitir información sobre los atributos de generación de energía de este tipo desde la fuente de generación hasta el usuario final y por tanto, permite verificar que la generación de energía de 1 Megavatio hora (MWh) proviene de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer), por medio de los atributos que se incorporan en el REC, que además, facilitan su comercialización en el mercado secundario de certificados de energía renovable”.



Entre las personas que pueden acceder a estos certificados están los desarrolladores de proyectos Fncer, quienes los autentican para acceder a estas certificaciones y obtener un ingreso por la comercialización de la reducción de emisiones contenidas en el certificado. Así mismo, en el contrato de venta de energía proveniente de la planta de Fncer, se puede incluir que la propiedad de los certificados sea del comprador de la energía, quien podrá utilizar los beneficios derivados del mismo.



Cómo funcionan

“Un ejemplo de aplicación práctica es que las empresas que sean sujeto pasivo del impuesto al carbono pueden comprar estos certificados con el fin de reducir su huella en el marco de la Ley 1819 de 2016, el Decreto 926 de 2017 y otras normas, sobre el impuesto nacional al carbono”, dice Hernández.



En el mercado hay diferentes tipos de certificados que garantizan el origen de la energía tales como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), en la Unión Europea la Garantía de Origen (GdO), en Estados Unidos y Canadá, los REC y los I-REC para regiones del mundo donde no hay sistemas de certificación de energías renovables.



Edison Giraldo, coordinador del registro y emisión de I-REC en la Fundación Ecsim, precisa sobre el asunto que “los REC proporcionan a los consumidores el soporte para las declaraciones voluntarias de consumo de energía eléctrica de origen renovable”.



Los Estándares del REC Internacional (I-REC) son un certificado aprobado y acreditado por The International Tracking Standard Foundation (previamente The International REC Standard Foundation), una organización sin ánimo de lucro basada en Países Bajos, con signatarios de diferentes continentes, que proporciona un estándar robusto para desarrollar sistemas de seguimiento de atributos, con el propósito de incentivar la implantación de nueva generación renovable.



Según Giraldo, estos certificados se emiten en más de 50 países y se han redimido para más de 150 naciones. Brasil, Chile, Turquía, Malasia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Colombia, son algunos ejemplos en donde se emite este atributo.



A diciembre de 2023 se han emitido más de 619 millones de MWh de I-REC en todo el mundo y en Colombia I-REC cuenta con el respaldo de la Fundación Ecsim como Emisor Local, encargada de aprobar el registro de las plantas renovables y emitir sus certificados.



Cualquier consumidor de electricidad de la red puede acceder a estas certificaciones. Los I-REC son obtenidos por los usuarios según su consumo de electricidad en un periodo determinado, que desean declarar como renovable y se negocian directamente con los oferentes del mercado.



Por lo general los consumidores buscan hacer declaraciones para una cantidad específica de certificados (en MWh o kWh), para una ubicación particular (puede ser un edificio, ciudad, país), el periodo de reporte del consumo y opcionalmente, el propósito de la declaración.



La regulación

Todo esto ha sido factible gracias a la regulación que se ha expedido para hacer realidad la llamada transición energética, con unos escenarios y pilares establecidos; “un claro ejemplo de ello es la Ley 1715 de 2014, donde el Congreso da un mandato claro sobre el ingreso de las Fncer como un jugador importante dentro de la oferta de energía y le otorga unos beneficios para su implementación”, anota Julián Felipe Hernández, gerente del Grupo Ecoled.



Precisa además que el Decreto que desarrolla la anterior Ley es el 2143 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Las resoluciones que reglamentan son la 045 de 2016 de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la 030 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y su actualización en la 174 del 2021, donde se definen reglas de juego claras sobre cómo deben ingresar y cuáles son las condiciones.



Hernández concluye que “la Ley 1715 del 2014 es un claro ejemplo donde se observa la interacción de la legislación, regulación y la planificación trabajando en conjunto y en donde todos participan activamente”.