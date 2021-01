Lovela, la ‘app’ que derriba estereotipos sobre  sexualidad femenina

Desde no hace mucho los colombianos pensaban que el sexo tenía toda una serie de tabúes, que estaba cerrado a una serie de discursos construidos entre paredes o a la explicación que le daba un grupo desde su aspecto más biológico. A quienes se atrevían a comentar sobre ello eran tachados de indecentes y pervertidos. Sin embargo, al ir imponiéndose en la sociedad una nueva “revolución sexual”, Lovela, una aplicación colombiana decidió hablarle a las mujeres sobre sexo.



De acuerdo a un estudio realizado en México por el Instituto Mexicano de Sexología (Inmesex), un promedio de solo el 30 % de las mujeres en Latinoamérica nunca o casi nunca han tenido un orgasmo. Tal vez, esta fue una de las tantas razones por las que Tatiana Gómez, fundadora de la ‘app’, decidió hablarles a las mujeres sobre la sexualidad y abrirles un espacio en el que se hable de erotismo, placer, relaciones en pareja, autoestima y descubrimiento personal, y que, con ello, “los tabúes alrededor de la sexualidad tengan un propósito fundamental: el de ser derribados”.



“Muchas mujeres llegan a Lovela y nos cuentan con toda confianza sus experiencias. El factor común es que no disfrutan de su sexualidad, no se conocen, tienen problemas con su pareja o nunca han tenido un orgasmo. Es decir, no tienen las herramientas para conocer y disfrutar de su cuerpo y su sexualidad. Ese es el propósito nuestro, el ser una guía para las mujeres en su autodescubrimiento”, aseguró Gómez.



La ‘app’ de Lovela Bienestar se encuentra tanto en iOS como en Android y ya cuenta con más de 5.000 descargas. Además, tiene un promedio de visitas diarias de 400 a 500 usuarios y de lectura de sus contenidos entre unos cinco a diez minutos diarios.



Para empezar, la aplicación le da la opción a cada uno de los usuarios de elegir temas de interés, que se dividen en categorías como: Autoestima, placer, sexy mamá o historias, entre otras. En cada una de ellas se pueden encontrar contenidos que hablan desde cómo seleccionar un “juguete” para principiantes, hasta historias eróticas en forma de audio para estimular la imaginación de sus oyentes.



Asimismo, las mujeres podrán encontrarse con diferentes retos que buscan que ellas se conozcan y se quieran mucho más en cualquier tipo de aspecto. Que aprendan sobre sus cuerpos, que les enseñen a sus parejas y que encuentren una comunidad en la cual puedan desahogar sus desazones acerca de la sexualidad.



A su vez, Gómez afirmó que cada contenido le habla a cualquier tipo de mujer: la empresaria, la madre, la empleada de servicio, la universitaria, donde lo relevante es que “pertenecer a Lovela es hacer parte de una comunidad femenina que se apoya, se guía, se ayuda, se escucha y se toma muy en serio su placer”.



Y es que para nadie es un secreto que la venta de juguetes sexuales aumentó a causa de la pandemia por el Covid-19. De acuerdo con un informe del New York Times, fabricantes como Adam and Eve -entre otros-, reportaron un aumento del 30% de sus ventas en línea en marzo y abril, en comparación con el mismo período del año pasado.



Así mismo sucedió en Colombia, donde el e-commerce de Lovela, en el que se pueden encontrar juguetes eróticos seleccionados, certificados y seguros, registró 202.421 visitas a su sitio web y un registro de 137.861 personas, en el último año.



“La sexualidad siempre va ser algo natural y una parte vital de lo que son las personas, algo que define quiénes somos, no solo desde el comportamiento sexual sino también desde el conocimiento de nuestro cuerpo, nuestros valores y actitudes, el respeto por la diversidad, el amor y la gente que nos rodea”, concluyó Gómez.