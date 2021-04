ManpowerGroup, considerada la mejor empresa para trabajar en Colombia

Archivo particular

CompuTrabajo, el portal de empleo líder en Latinoamérica, dio a conocer por cuarto año consecutivo a las mejores empresas para trabajar en Colombia según las valoraciones de sus colaboradores y excolaboradores.



Los Best WorkPlaces 2021 tienen como objetivo reconocer el esfuerzo y el trabajo que realizan las empresas para convertirse en lugares felices para trabajar para sus colaboradores.



En este 2021, se reconoció a ManpowerGroup como una de las mejores empresas donde trabajar en Colombia. Esto según los usuarios de la web de empleo. Sin duda, un premio al esfuerzo que realizan las empresas con mejor reputación de marca empleadora, no solo para aumentar la calidad y la felicidad de los trabajadores colombianos a través de la conexión, sino también para garantizar su bienestar emocional en esta transición hacia una nueva y desafiante realidad.



Este galardón también es un reconocimiento merecido a la estrategia de Employer Branding de las áreas de Recursos Humanos.



El portal de empleo recoge un total de 11,6 millones de valoraciones por parte de usuarios registrados y es la mayor fuente de información sobre cómo se trabaja en las empresas del panorama colombiano. Este año se han compartido más de 1,6 millones de reviews de empresas de toda Colombia.



Estas opiniones ofrecen a los candidatos información valiosa sobre el ambiente laboral, las oportunidades de carrera, salarios, beneficios y liderazgo de la empresa antes de aplicar a una oferta laboral y, de esta forma ayudarles en la elección de la empresa donde quieren trabajar.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Para determinar el ranking de los reconocimientos se han seguido los siguientes criterios y se han aplicado sobre las 1,6 millones de opiniones registradas:



● Valoraciones recibidas en 2020 (entre el 15 de noviembre de 2019 y el 15 de noviembre de 2020).

● Valoraciones realizadas por personas que aún forman parte de las compañías donde laboran o que colaboraron hasta hace menos de dos años.

● Compañías con más de 60 valoraciones recibidas y que cumplen con los criterios para entrar en el ranking.



Por otra parte, en esta edición los CompuTrabajo Best WorkPlaces 2021 incorporan, por primera vez, la categoría Energía y Petroleras.