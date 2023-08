Más de 1.000 estudiantes de la UCompensar beneficiados con becas

La deserción escolar en Colombia es una problemática central dentro del sistema educativo, así lo confirman las cifras del Ministerio de Educación Nacional al revelar que cerca de 480.000 jóvenes han abandonado sus estudios en lo corrido del año, lo que representa un incremento de más del 43 por ciento en comparación con el 2021 y el 2022; situación directamente proporcional con los registros de los graduandos bachilleres con posibilidad de acceso a la educación superior, que para el 2021 se ubicó en el 39.7 por ciento de acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.

Este panorama plantea importantes desafíos en medio de un escenario económico variable en el que una de las principales barreras de acceso a la educación superior en el país es la falta de recursos, lo que pone en alto relieve la necesidad de seguir sumando esfuerzos público – privados de cara a la generación de dinámicas que redunden en una mayor cobertura.

Consciente de los grandes retos en esta materia y fiel a su filosofía de generar oportunidades de progreso, desarrollo y bienestar, en este caso con énfasis en los jóvenes de menores recursos, recientemente Compensar destinó $4.800 millones en becas para beneficiar a más de 1.000 estudiantes de su fundación universitaria, 350 de ellos son alumnos nuevos

“Este es solo un pequeño aporte para hacerle frente a la deserción universitaria que tanto aqueja a la población estudiantil. La invitación que hacemos tanto a las empresas y a la población en general es a apoyar a los jóvenes y a seguir construyendo tejido social”, afirmó Margarita Añez Sampedro, rectora de la Fundación Universitaria Compensar.

Más educación, más bienestar



La entrega de estos auxilios económicos destinados tanto a estudiantes nuevos como antiguos hace parte de la apuesta corporativa de Compensar enmarcada en su propósito de fortalecer la educación como herramienta de transformación social, es así como a lo largo de los últimos 15 años la organización ha beneficiado con becas a más de 13.000 estudiantes e invertido alrededor de $23 mil millones con este fin.

1.055 estudiantes de Administración, Mercadeo y Publicidad, Ingeniería, Multimedia, entre otros, tendrán un descuento del 75 % (nuevos) y del 50 % (antiguos) en la matrícula.

Sumado a ello, en palabras de Áñez Sampedro, el modelo de aprendizaje de la universidad está basado en el emprendimiento, y además promueve un tipo de formación diferencial que vincula diferentes fases de práctica en distintos momentos de las carreras permitiendo que el estudiante se enganche dentro del ecosistema empresarial a la mayor brevedad, registrando un nivel de empleabilidad del 85 por ciento, muy superior a la media.

“Me llena de orgullo decir que, para este nuevo periodo académico, la Institución contará con más de 1.000 estudiantes becados que se formarán bajo un sistema de aprendizaje que entiende las necesidades de las organizaciones y afianza la gestión del conocimiento, la innovación, el bienestar, la educación y el desarrollo humano”, puntualizó Margarita Áñez.

En este segundo semestre del año, 1.055 personas, en las facultades de Administración, Mercadeo y Publicidad, Ingeniería, Multimedia, entre otros, lograrán avanzar con sus estudios de educación superior gracias a un beneficio del 75 por ciento en el valor de la matrícula para estudiantes nuevos y del 50 por ciento para estudiantes antiguos, contribuyendo de esta manera a impulsar sus proyectos de vida.

“Soy muy afortunado por recibir este beneficio, que para mí representa la oportunidad de seguir avanzando en el sueño de hacerme profesional; realmente la única opción que tenía para continuar con mis estudios era sacar un crédito que no sabía si me lo iban a aprobar, así que espero aprovechar de la mejor manera esta oportunidad, que estoy seguro me ayudará a forjar un mejor futuro”, aseguró Juan Carlos Ortega, estudiante de la Fundación Universitaria Compensar

Nuevos cimientos para la educación superior



Uno de los principales objetivos de la Fundación Universitaria Compensar es convertirse en un acelerador de competitividad y productividad, y en coherencia con este propósito avanza en la construcción de lo que será su nuevo campus de estudios, un espacio de 27.554 m2, con capacidad para albergar 4.101 personas de manera simultánea, que abrirá sus puertas en el 2025, y que además beneficiará cada año a alrededor de 16.000 alumnos en enseñanza formal, a más de 10.000 en enseñanza informal, a 18.303 personas en educación vocacional y a 4.300 organizaciones en asesoría y formación empresarial, impactando a unos 118.000 trabajadores.

“Continuaremos apostándole a los proyectos de vida de nuestros estudiantes con estrategias que faciliten el acceso a la educación superior y favorezcan su integración con el sector productivo, así como al fortalecimiento de programas que a partir de la enseñanza aporten a la transformación social, creando un sello distintivo en cada egresado, acorde con nuestro lema institucional: Educación para Avanzar”, concluyó Margarita Añez Sampedro, rectora de la Fundación Universitaria Compensar.

Más información en: https://ucompensar.edu.co/zona-financiera/becas/