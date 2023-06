Más de 1.200 hogares de Monguí y Tópaga ahora tendrán gas natural

Archivo Particular

Cada vez son más evidentes los beneficios de cocinar con gas natural. A la precisión de poder graduar el fuego y la temperatura para elaborar los alimentos, se suman las ventajas que esta alternativa genera en términos de salud -teniendo en cuenta los contaminantes que emiten el carbón o la leña- y el ahorro que significa la eficiencia de este componente.



Con esa premisa clara, compañías como Vanti vienen trabajando con las entidades departamentales con el propósito de llevar gas natural a distintas poblaciones, para que cuenten con este servicio de forma continua los 365 días del año, las 24 horas del día, y con tarifas más económicas que les ayudarán a sus habitantes a mejorar su calidad de vida.

Producto de esa labor, a partir de ahora, unas 1.200 familias que cocinaban con leña, carbón y gas propano en Monguí y Tópaga, en Boyacá, lo podrán hacer con el servicio de gas natural, distribuido por esta empresa.



“La gasificación de Monguí y Tópaga es el resultado del proceso emprendido por Vanti con la Gobernación de Boyacá y las alcaldías de estos municipios, que comprometieron recursos por un valor de $2.419 millones, de los cuales $1.597 millones son aportados por la Gobernación y $822 millones por Vanti, para que las familias pudieran tener el servicio que llevaban solicitando hace varios años”, explican fuentes de la organización.



Así, con estas dos poblaciones, ya son 109 los destinos en donde Vanti presta el servicio de distribución y comercialización de gas natural para los sectores residencial, comercial, industrial y de movilidad, a través de sus empresas Gasoriente S.A. ESP (en Santander), en 15 poblaciones; Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP (en el altiplano cundiboyacense), en 60 municipios; Gas Nacer S.A. ESP (en el sur del Cesar y Bolívar), en 25 poblaciones, y Gas Natural S.A. ESP (en Bogotá, Soacha, Sibaté, La Calera, El Rosal, El Colegio, La Mesa, Anapoima y Viotá).



3.5 % millones de usuarios y 12 millones de habitantes convierte a Vanti en el distribuidor y comercializador de gas natural más grande de Colombia.

Esto hace parte de los planes de expansión del servicio que proyecta la compañía, por medio de los cuales espera alcanzar 120.000 clientes nuevos en 2023, para seguir siendo el distribuidor y comercializador de gas natural más grande de Colombia, atendiendo a más de 3,5 millones de usuarios y 12 millones de habitantes, con una red de tuberías cercana a los 26 mil kilómetros, para garantizar un suministro confiable, económico, seguro y con un amplio portafolio de servicios.



“Vanti sigue contribuyendo al aumento del número de usuarios de gas natural con un combustible que es la mejor opción para la transición energética y que ofrece a los hogares beneficios como que no requiere de ningún tipo de proceso para su uso, no necesita almacenamiento porque se suministra de forma continua; es la fuente de energía más limpia, menos contaminante y con menor contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, y por eso al cocinar no se tiznan las ollas o sartenes, ni se ensucia la cocina”, resaltan los voceros.



Igualmente, destacan que este servicio es muy económico, ahorra tiempo porque se alcanzan más rápido las temperaturas deseadas, reduciendo los tiempos de cocción y calentamiento; es un producto más seguro que otros combustibles, pues su composición es menos pesada que el aire y en caso de una fuga, es más factible que vaya a la atmósfera y se diluya, y porque en el hogar el gas natural se utiliza para cocinar en el horno, la estufa o el asador y para calentar agua, entre otros.

