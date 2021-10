Más vivienda de calidad, más bienestar integral

El panorama en el sector de la vivienda parece ser uno de los más despejados en el país después del coletazo global dada la pandemia por COVID 19. Y es que nuevamente los indicadores registran cifras históricas. Según Galería Inmobiliaria, en el segmento de Vivienda de Interés Social, VIS, en septiembre se vendieron 14.051 unidades, y en el segmento No VIS, 5.822 inmuebles, por lo cual hubo un 3,3% de expansión y fue el mejor noveno mes No VIS desde 2015.

Esa es una cara de la moneda. Y la otra es la de la calidad, igualmente valiosa desde una mirada integral. Así lo ha entendido la Caja de Compensación Familiar Compensar que viene trabajando en ambos sentidos: por un lado, sumando soluciones habitacionales en Bogotá y Cundinamarca con nuevos proyectos; por otro lado, creando distintos escenarios de construcción colectiva en torno a la calidad integral de la vivienda urbana y rural.



En cuanto a soluciones habitacionales, durante este último trimestre del año, dinamizará el mercado con varios lanzamientos. El más reciente es Montecielo, un nuevo proyecto VIS en Bosa, localidad que alberga más de 87.000 afiliados potenciales; consta de 640 apartamentos modernos y más de 3.300 m2 aprox. en zonas verdes y recreativas; construye por Ospinas. Posteriormente, Compensar lanzará Torres de Galicia, otro proyecto VIS en Suba, sector que acoge 140.000 afiliados potenciales; urbanísticamente hace parte del tratamiento de renovación urbana y cuenta con una ubicación estratégica frente a la sede de Compensar Calle 139, al lado del centro comercial Centro Suba y sobre la avenida principal; construye Promotora Convivienda. Así mismo, durante el mes de noviembre, saldrá a la venta NQS 67, un proyecto No VIS diseñado para el segmento alto, es decir, alrededor de 78.000 afiliados potenciales; construye Proksol.



Vale la pena recalcar que para el caso de la vivienda social, aunque la Ley solo exige la entrega del inmueble en obra gris, la Caja ha venido implementando las entregas con acabados (pisos, paredes, enchapes, etc.) en zonas básicas (cocina, baños, sala, comedor, etc.), con la intención de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las familias propietarias al disminuir posibles riesgos de salud para quienes habitarán el inmueble, evitar endeudamientos para gastos de acabados y optimizar costos financieros de los proyectos, traduciéndolos en beneficios para el cliente.



Ahora bien, en cuanto a los temas de calidad integral, Compensar y el Observatorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes trabajan en tres iniciativas:



• Concurso Académico Ideas para un hábitat productivo de calidad, en el cual participan siete universidades (La Salle, Piloto de Colombia, Católica, América, El Bosque, Nacional-Bogotá- y Los Andes) y 170 estudiantes, aproximadamente. “Propusimos tres ámbitos de intervención: uno haciendo una reflexión en torno a la vivienda rural, en Caparrapí; otro, enfocado en una ciudad intermedia como Fusagasugá; y por último como vivienda urbana, la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, ligado a una comunidad que ha venido mejorando su entorno gracias a la construcción del Transmicable”, afirma Carlos Rodríguez, gerente de Vivienda y subsidio de Compensar. La premiación de los mejores planteamientos se realizará el 18 de noviembre en Compensar Avenida 68.



• Segunda Convocatoria Proyectos Ejemplares 2021: vivienda urbana y rural, dirigida a todos los actores relacionados con la gestión, diseño, construcción y promoción de la vivienda urbana y rural. “Además de materializar proyectos, esta iniciativa también nos permite generar una base de datos y un repositorio de buenas prácticas”, expresa Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda.



• Foro Académico: Calidad y productividad en el hábitat. Ideas para repensar la vivienda social, un evento virtual que se llevará a cabo el 23 de noviembre, con la participación de diversos expertos en la materia, como Giordana Ferri, directora ejecutiva jefe de Investigación y Planificación de la Fundación de Vivienda Social en Fondazione Housing Sociale; codirectora del Máster en Vivienda Social y Colaborativa del Politécnico de Milano, Italia.



Sin duda, se trata de una visión estratégica que refleja a través de iniciativas de lado y lado el compromiso indeclinable de Compensar por el bienestar integral de las familias y la transformación social del país.



Más información en: https://corporativo.compensar.com/vivienda