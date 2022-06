Mejora el panorama laboral para los jóvenes

En medio del proceso de reactivación de la economía, tras los efectos derivados de la crisis por el COVID-19, la recuperación de los niveles de empleo ha ocupado importantes esfuerzos, que hoy se materializan en una disminución progresiva de la tasa de desempleo en Colombia.

De acuerdo con el DANE, en abril se redujo 4 puntos porcentuales, ubicándose en 11.2%, mientras que en el mismo mes del año pasado fue de 15.5%, beneficiando a la población en general, incluidos los jóvenes, uno de los grupos poblacionales más afectados, quienes pese a reflejar una desocupación del 20% para el trimestre febrero-abril, han venido aumentando su participación en el mercado, tal y como lo revela un reciente estudio del Entorno Laboral Pospandemia 2022 de la consultora GI Group Holding al señalar que el 79.6% de las empresas colombianas incrementaron su contratación.

Sin duda, este alentador panorama termina por redundar en el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, así lo confirmó Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL en la reunión internacional de especialistas: hacia la consolidación de un estado de bienestar en América Latina y el Caribe, llevada a cabo la semana pasada, al asegurar que las oportunidades de trabajo no solo apalancan el dinamismo de las economías en los países, sino que garantizan el ejercicio de los derechos de las personas y contrarrestan las desigualdades sociales.



Conscientes de ello, Compensar, a través de su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial, trabaja de manera permanente en la articulación de la oferta con la demanda laboral, beneficiando tanto a los cesantes como a las empresas que requieren talento humano idóneo, ayudando a ubicar en lo corrido de este año a cerca de 28.000 candidatos, entre ellos 16.966 jóvenes de 18 a 28 años, quienes se han vinculado a 678 empresas.



“Para el grupo de los más jóvenes, una de las poblaciones con mayor índice de desempleo, a través de un trabajo articulado entre gremios y compañías multinacionales hemos generado iniciativas para fortalecer su saber y empoderarlos para la vida; porque facilitando la apropiación de conocimiento estamos dinamizando el mercado, eliminando barreras de acceso para la generación de ingresos y ayudando a reducir las altas tasas de desempleo en las principales ciudades del país”, aseguró María Isabel Carrascal, gerente de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.



De acuerdo con la directiva, los jóvenes aportan dinamismo, creatividad e innovación en el mundo del trabajo, sin contar con su capacidad de aprendizaje, de allí que “incentivar el empleo entre quienes apenas tienen edad para trabajar es más que otorgar una plaza laboral, es entregar una oportunidad de crecimiento, desarrollo y proyección, claves para el proyecto de vida de nuestra juventud”.



Adicionalmente, como parte de los esfuerzos de la agencia por mejorar el perfil de los candidatos para que puedan acceder a más y mejores oportunidades, entre enero y mayo de este año ha orientado a cerca de 43.200 personas y capacitado a más de 38.000 en diversas competencias laborales, en línea con las necesidades del mercado productivo.



Por otra parte, en relación con las mujeres, otro de los grupos poblacionales más afectados, quienes debieron hacer frente y aún lo hacen, a las elevadas cargas de cuidado no remunerado con el inicio de la pandemia, la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar reportó que de enero a mayo 15.976 fueron ubicadas en 670 empresas. A lo anterior se suman 121 personas con discapacidad, 44 mujeres y 77 hombres, que han logrado ingresar a 31 empresas, demostrando con ello el potencial de esta población para aportar a la productividad empresarial.



Los servicios de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar son gratuitos y están dirigidos en doble vía tanto a las personas que deseen encontrar un trabajo o mejorar su posición actual, como a las empresas, afiliadas o no afiliadas a Compensar, interesadas en cubrir sus vacantes con los candidatos mejor calificados y más afines a su cultura organizacional. Con corte a mayo del 2022 la agencia tiene 984 empresas registradas y ha publicado 36.990 vacantes.



“Es necesario seguir uniendo esfuerzos y establecer alianzas entre los diferentes sectores para transformar las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, y en ese camino, optimizar los procesos de selección con oportunidad y calidad, reclutar el talento humano idóneo para impulsar los objetivos organizacionales, promover nuevas alternativas de capacitación interna y ayudar a los empleados a lograr sus metas profesionales y personales está al alcance de todas las empresas a través de nuestra agencia de empleo, lo que contribuye no solo a la productividad de los negocios, sino al progreso del país y, por supuesto, al bienestar integral de los colombianos”, concluyó María Isabel Carrascal, gerente de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.

Más información en: corporativo.compensar.com/agencia-empleo