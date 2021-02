Minería, tema central del foro: ‘Presente y futuro de Soto Norte’

Por poco más de dos horas y con casi 5.000 espectadores se realizó ayer el foro virtual ‘Presente y futuro de Soto Norte’, en el cual se escucharon las opiniones y preocupaciones que tienen los habitantes de esta provincia de Santander de cara a su desarrollo.



Uno de los temas tratados fue la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de archivar el trámite de licencia que adelantaba Minesa para iniciar su proyecto.



“La decisión no la esperábamos y nos dejó impactados porque muchos dependemos del proyecto Soto Norte, por lo que expresamos nuestro inconformismo y pedimos que se escuchen nuestras voces ya que somos los que mejor conocemos y preservamos el territorio”, afirmó Edwin Blanco, presidente de Asojuntas de Suratá.



Justamente sobre la vocería en la región, Ivonne González, vocera del Movimiento Dignidad Minera, afirmó que el sentimiento en la provincia es que personas externas y que no conocen la realidad han tratado de tomar la vocería y agregó que esto “ha generado enemistades con nuestros hermanos de Bucaramanga, no podemos decir que somos de Soto Norte porque dicen que contaminamos”.



Otro de los temas que se tocó durante el foro virtual fue el de la delimitación del páramo de Santurbán pues, dependiendo de esta, los habitantes de Soto Norte podrán o no realizar actividades económicas como la minería y la agricultura.



“Siempre hemos hecho minería de la mano de la conservación. Sin embargo, la guerra mediática que hay distorsiona la información y los perjudicados somos nosotros. La minería está prohibida en los páramos y ahora quieren extenderla en el bosque alto andino lo cual nos dejaría sin posibilidades y nos asfixiaría”, dijo Fabio Maldonado, director del Gran Pacto Social de California (GPS).



Por último, Jorge Abad Maldonado, gerente de Calimineros, empresa que firmó un subcontrato de formalización con Minesa y que contó con la mediación de MinMinas, dijo que los están dejando a la deriva.



“Somos 160 familias las que queremos pasar de la informalidad a la legalidad, por lo que dependemos de este proyecto. Pero con estas decisiones prácticamente nos es más fácil ser ilegales que legales por todas las trabas que nos ponen”, comentó Jorge Maldonado.

Urge la legalización



Además de la presencia de líderes de Soto Norte (compuesto por los municipios de Suratá, California, Vetas, Tona, Matanza y Charta), el foro también contó con la participación de la bióloga y rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, y la viceministra de Minas, Sandra Sandoval.



Precisamente, para Baptiste las preocupaciones ambientales que generan los posibles impactos de la minería en los ecosistemas están mal enfocadas y hay otras actividades que sí necesitan ser más analizadas.



“La minería legal en Colombia no es ni de lejos la principal causa de preocupación ambiental, ya que está regulada y sometida a los juicios de la Corte y a la vigilancia de las instituciones. En cambio, la agricultura que con su uso de suelo, deforestación y uso de cuencas sí es la principal causa de preocupación ambiental para el país”, dijo Baptiste.



Sumado a esto, tanto la bióloga como la viceministra Sandoval coincidieron en que uno de los apartados más importantes es formalización de los mineros.



“La minería legal hoy nos está generando 350.000 empleos directos y cerca de un millón indirectos. Nuestra apuesta es formalizar a 27.000 mineros en el país para que puedan seguir con sus actividades en el marco de la legalidad, con los debidos instrumentos mineros y ambientales”, comentó la viceministra Sandoval, quien agregó que la coexistencia se puede dar sin problemas entre grandes y pequeños mineros, incluso llegan a complementarse.



A esto, Baptiste agregó que “la minería ilegal es una de las peores amenazas principalmente para los ecosistemas acuáticos. El 95 % de la minería de oro en Colombia es ilegal. Necesitamos legalizarla y formalizar. La minería no va a desaparecer porque es fuente de recursos importantes”.

Concretamente sobre el caso del proyecto Soto Norte de Minesa en Santander, Baptiste recordó que fue esta fue la primera región donde se hizo la delimitación de páramo para la exclusión de actividades mineras y agropecuarias y agregó que “Soto Norte nos ha permitido aprender sobre la perspectiva de la minería moderna y el ordenamiento territorial asociado con la actividad minera”.



Finalmente, para las dos invitadas es importante hacer discusiones con argumentos técnicos y científicos, que se alejen del debate político.

La apuesta de aquí al 2022

Los frentes a los que le apuesta el Gobierno de aquí al 2022 en temas de minería son: la creación de tres nuevos corredores de exploración avanzada de oro y cobre; el establecimiento de canales de comunicación entre los actores y las comunidades para que puedan resolver sus inquietudes y encontrar información técnica.



Además, se propondrá una nueva forma de dar títulos mineros para atraer más inversiones y que cumplan los estándares ambientales y seguir apostando por la legalización de mineros informales.

*Un proyecto de contenidos editoriales especiales. Espacio auspiciado que fue cedido por Minesa al Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte.