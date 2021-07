Mitos y verdades de mantenimiento de llantas en empresas de transporte

No hay neumáticos malos si se administran adecuadamente.

Las llantas son uno de los rubros más importantes de cualquier empresa de transporte, ya que de su buen uso y funcionamiento depende en gran medida la buena marcha de su flota de vehículos y de las finanzas destinadas a tareas de mantenimiento.



De hecho, en Colombia, este tema se ha convertido recientemente en una preocupación mayor de las empresas, debido a que sectores como el de transporte de carga ha registrado pérdidas de más de 5 billones de pesos en los últimos meses -según Fedetranscarga- y necesitan promover iniciativas que alivien sus bolsillos en este momento.



Para Alfredo Rivera, director de conocimiento y desarrollo de Ruedata, plataforma especializada en optimización de ruedas para compañías, si bien Colombia es un país tradicionalmente muy transportador, donde el conocimiento acerca de mantenimiento de llantas es alto, la tecnología e innovación deben ser temas primordiales en la agenda de los transportadores, ya que la implementación de sistemas de optimización les permitirá ahorrar dinero y promover el uso eficiente de sus recursos.



Pero, ¿cuáles son esos mitos y verdades que más se replican entre empresas de transporte acerca del mantenimiento de llantas y la implementación de tecnologías para mejorar su uso? Rivera responde:



1. Existen neumáticos buenos, regulares y malos: Mentira. No hay neumáticos malos si se administran adecuadamente.



2. Se necesita revisar mensualmente los neumáticos: Verdadero. Realizar la revisión de los neumáticos y las tomas de profundidades mensualmente determinan el estado actual, inventario de caucho útil y proyecciones de cambio sin dejar a un lado el costo kilométrico.



3. Las rotaciones frecuentes cada 10.000 km alargan la vida de los neumáticos: Falso. La rotación la determina la tasa del desgaste y equilibrio de milímetros en cada surco del neumático.



4. Siempre hay que montar los neumáticos nuevos después de corregir las fallas mecánicas de los vehículos: Sí. Cuando los carros presenten fallas mecánicas se deben corregir primero y luego montar los neumáticos nuevos. Recuerde que por el afán de seguir operando se puede estar incrementando el gasto de llantas.



5. Consumir ruedas nuevas o enviar más neumáticos a la basura no tiene ningún impacto en el medio ambiente: Falso. Los neumáticos desde su fabricación hasta su fin de vida generan unas emisiones de CO2 al medio ambiente, por lo que a través del uso de neumáticos renovados y de reducir la cantidad de llantas en basura, se puede disminuir el impacto ambiental.



6. El mantenimiento de llantas se realiza por condición: Verdadero. Esta se deriva de la planeación mensual. Cuando se deja todo a una programación por kilómetros, se puede estar realizando actividades de forma tardía u otras que no eran necesarias realizar.



7. Implementar soluciones en tecnología se convierte en un gasto adicional para la empresa: Falso. La tecnología permite a las compañías gestionar sus procesos, entre ellos el de mantenimiento de llantas, de una manera más eficiente y óptima y es capaz de traer un retorno de inversión muy significativo para su operación. Ejemplo de ello es el sistema de Ruedata que ayuda a las empresas a generar ahorros de hasta en un 30 % en los recursos destinados para la compra o mantenimiento de llantas.



Ruedata es una plataforma colombiana que, gracias a su sistema inteligente de análisis de llantas, ha estudiado más de 300 mil ruedas en cerca de 100 empresas del sector transporte en Latinoamérica y que para el cierre de 2021, planea analizar más de 1 millón de llantas y con ello, producir un ahorro total de 3 millones de dólares a sus usuarios y evitar la emisión de más de 75 mil toneladas de CO2, producto de la contaminación y quema de neumáticos.