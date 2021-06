Todos los colegios deberán volver a clases presenciales sin excepción

Todos los colegios de Colombia, tanto públicos como privados, deberán volver a clases presenciales sin excepción. Esta medida también aplica para jardines infantiles.



Así lo estableció el Ministerio de Educación, agregando que el regreso a las aulas será una vez terminen las vacaciones de mitad de año.

Asimismo, el ministerio dijo que los docentes no pueden negarse a volver a las clases presenciales, ni quienes tengan comorbilidades o quienes no fueron vacunados contra la covid-19 (por decisión propia).



En el caso de los profesores de instituciones públicas, quienes no asistan correrían el riesgo de entrar en procesos disciplinarios y no recibir salario.



Todo esto quedó consignado en un documento con los lineamientos que se deben seguir para la reactivación educativa.

CUÁLES SON LAS MEDIDAS



Lo primero a dejar claro es que el Ministerio de Educación el da la potestad a las secretarías de Educación departamentales y municipales de definir el regreso a los colegios.



La fecha debe tener como referencia la finalización de las vacaciones de mitad de año: una vez esto ocurra, todas las instituciones ya deben estar funcionando en presencialidad.



En cuanto a medidas de bioseguridad, básicamente son: constante lavado de manos, distanciamiento físico mínimo de un metro en las aulas, uso correcto del tapabocas, adecuada ventilación. Sumado a eso se pide "el fomento del autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar".



En las rutas escolares, el uso de tapabocas también es obligatorio, así como no consumir alimentos y bebidas y permanecer en silencio. El vehículo deberá tener sus ventanas abiertas.



Dentro de los salones habrá que organizar trabajo en grupos fijos que permanezcan juntos todo el día, También, evitar reuniones, aglomeraciones a la entrada y a la salida y cuadrar horarios para los descansos.

Así lucirán los colegios de Bogotá en su reapertura. César Melgarejo. EL TIEMPO

¿HAY ALTERNANCIA?



No. no habrá: todos (profesores, alumnos, personal administrativo, de servicio) tendrán que ir a las sedes. Aunque el Ministerio de Educación estableció unas excepciones.



La primera es que las instalaciones de las instituciones no permitan mantener el metro de distancia dentro de las aulas. También si un alumno, por temas de salud relacionados al covid, no puede asistir. Y la última, si algunas persona se contagian, ellas y los grupos de trabajo a los que pertenecían deberán volver a clases virtuales.



Ojo, téngalo en cuenta: después de vacaciones, las clases exclusivas virtuales se acabaron.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO