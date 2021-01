Obesidad y sobrepeso, enfermedades que afectan al país

La obesidad es una de las enfermedades que más afecta a la población mundial. De acuerdo con el más reciente informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) cada año se reportan 3,6 millones nuevos casos de personas obesas en Latinoamérica.



En Colombia, el panorama no es diferente. Según con la más actual Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2015 (Ensin) del Ministerio de Salud en Colombia, 56% de la población entre los 18 y 64 años, está en condición de sobrepeso u obesidad y una de cada cinco personas tiene obesidad.



El doctor Cristian Gómez Pareja, médico especialista en Cirugía Bariátrica, explicó que la obesidad es una realidad que vive la población y está relacionado con más de 30 enfermedades crónicas, lo que la convierte en un problema de salud pública.



Además, Gómez Pareja agregó que la OMS define el sobrepeso cuando el índice de masa corporal (IMC) es de 25 a 29.9 y la obesidad, cuando es igual o superior a 30.



Dado que esta enfermedad ha cobrado millones de vida en el mundo, la ciencia ha trabajado en la creación de programas y tratamientos de prevención de estas patologías. Gómez Pareja explica que, el tratamiento más utilizado y que está avalado ante la OMS para el manejo de la obesidad es la cirugía bariátrica, siendo las técnicas más utilizadas: el bypass gástrico y la manga gástrica.



“En el bypass se combinan dos técnicas, la malabsorción y restricción alimentaria, mientras que en la maga gástrica simplemente se utiliza la restricción alimentaria. Estas técnicas se realizan con técnica mínimamente invasiva o por laparoscopia, los riesgos son muy escasos, es una cirugía muy segura y tiene un periodo de incapacidad muy corto. No obstante, en plena pandemia, la mejor alternativa a la cirugía bariátrica, son los procedimientos que no requieren endoscopia, ni anestesia, ni cirugía, y ahí es donde cobra vital importancia el programa Elipse”, confirmó el doctor Cristian Gómez.



Elipse es un método novedoso para combatir el sobrepeso. Es un dispositivo en forma de cápsula que se ingiere y al llegar al estómago, se llena de líquido hasta que tome la forma de un balón (toronja), y que le permite al paciente perder entre 15 y 20 kilos en un tiempo programado de seis meses.



“Este es un procedimiento de 20 minutos y no tiene ningún tipo de incapacidad, ni de hospitalización. Luego de ser colocado, el paciente puede ir a su casa, posteriormente puede presentar molestias como nauseas, cólicos y vómitos, síntomas que en el 70% de los pacientes suele desaparecer al tercer día, después de eso, el paciente comienza a tener nuevos hábitos alimenticios durante unos cuatro meses, tiempo en el cual el balón se degrada y la cubierta se expulsa por vía natural”, aseguró el médico cirujano.



Este programa comenzó en Europa y luego llegó a América Latina hace aproximadamente año y medio, a través de Chile, luego de su experiencia, llegó a Colombia en julio de 2020. “Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el entrenamiento presencial en Barcelona y fuimos los pioneros a nivel nacional de la técnica Elipse en Colombia. Ya tenemos experiencia con más de 60 pacientes, con muy buenos resultados y además, tenemos pacientes en la fase dos del programa que han logrado una pérdida promedio de peso entre 12 y 35 kilos, por ejemplo”, dijo el experto.



Sin embargo, el especialista asegura que para que este tipo de procedimientos tengan éxito es necesario que el paciente cambie de mentalidad y a cambiar sus hábitos de vida, sin esto ningún tipo de tratamiento podrá tener un resultado completamente satisfactorio.



Hay que tener en cuenta que el rango de edad para practicarse procedimientos para pérdida de peso varia, por ejemplo, la cirugía bariátrica puede realizarse en pacientes entre los 15 y 70 años y el nuevo tratamiento Elipse está autorizado para practicarse en personas entre los 18 y 65 años.