ONErpm firmó el primer acuerdo de recaudación de regalías con YouTube, en Latinoamérica

Mientras plataformas como Spotify registran 765 millones de reproducciones al día; YouTube alcanza 1 billón de horas al día, demostrando ser la plataforma de mayor recaudo para los artistas a nivel mundial.

Con un alto estándar de tecnología y bajo el principio de transparencia, que busca, entre otras cosas, generar recaudos directos y eliminar la tercerización de las regalías para los artistas, ONE Publishing, plataforma de ONErpm, acaba de firmar un acuerdo regional con Youtube, dando un nuevo salto en la evolución y el uso de la música en el mundo.



“A través de ONE Publishing generamos estas alianzas, como la que firmamos recientemente con YouTube, para ser una solución que les permite a los artistas reclamar las regalías por su autoría y composición. Es, sin duda, un acuerdo que hace toda la diferencia. Para dar este paso llevamos 13 años trabajando en la evolución del consumo de la música en digital y por eso hoy podemos ver con mucha precisión cuántas reproducciones tuvo una canción de, por ejemplo, Johnny Rivera, en Colombia en Spotify, YouTube y Amazon, además de saber cuántos usuarios fueron gratuitos y cuántos premium, entre otra data que un sistema convencional tardaría mucho en tener”, detalló Diego Maldonado, cofundador de ONErpm Colombia - Caribe y ONE Publishing.



En el pasado, este proceso tenía dos o tres intermediarios que, en muchas ocasiones, no hacían el trabajo de manera tecnológica, sino manual, una metodología muy arcaica después de 20 años de evolución. Por eso, nosotros trajimos esta solución innovadora, COMPARTIR EN TWITTER

Así se benefician los artistas con la alianza

Con esta nueva alianza, un artista ONErpm registra su canción en el sistema, el cual las manda automática y directamente a YouTube, sin pasar por nadie y eliminando, al menos, unos tres intermediarios. Posteriormente, YouTube reconoce internamente los usos de dicha canción, soportados en datos como el número de usuarios que la consumieron, y finalmente paga a ONErpm, que hace las veces de administrador de la música, para que sean ellos los que generen el pago a sus autores y dueños de la composición.



“En el pasado, este proceso tenía dos o tres intermediarios que, en muchas ocasiones, no hacían el trabajo de manera tecnológica, sino manual, una metodología muy arcaica después de 20 años de evolución. Por eso, nosotros trajimos esta solución innovadora, que con el apoyo de la tecnología optimiza el proceso y lo hace aún más transparente, porque no hay nada más preciso en este mundo que la data. De esta manera, los registros quedan tal cual y corresponden con los usos que YouTube está detectando y el resultado es más dinero para nuestros clientes y nuestros compositores”, puntualizó Maldonado.



Según el último Informe Mundial de la Música 2023, realizado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (Ifpi), una de las plataformas que genera mayor recaudo para los artistas a nivel mundial es YouTube, es por esto que ONE Publishing avanzó de manera exclusiva con un acuerdo regional con esta plataforma de videos.



Desde del 1 de abril de 2024, ONE Publishing comenzó a recaudar regalías mecánicas de YouTube de manera directa en Brasil, Estados Unidos y la gran mayoría de países latinoamericanos, convirtiéndose en el primer y único partner de YouTube con este tipo de acuerdo directo en esos territorios.



La alianza con YouTube hace parte de los beneficios de ONE Publishing, que se traduce como el brazo de ONErpm, la cual tiene como objetivo ser una innovadora solución que realiza el registro y manejo de regalías producto de los derechos editoriales musicales, ya que ‘rastrea’ los lugares donde se distribuye y recolecta las regalías, tales como plataformas de música, video o incluso cine y TV.



A través de esta plataforma, el propietario se queda con el 100 por ciento de los derechos, recibe regalías sobre el 85 por ciento y tiene términos de licencia flexibles, entre otras ventajas.



Para conocer más información sobré cómo ser un artista ONErpm visite el siguiente enlace: https://onerpm.com/es



MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de ONErpm.