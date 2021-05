Open English lanza concurso de becas

Open English llegó al millón de estudiantes inscritos en su curso de inglés y para conmemorar la ocasión y devolver el apoyo que ha recibido de la comunidad latinoamericana, la empresa desea compartir su plataforma de forma gratuita y dar la oportunidad de aprender inglés a quienes más lo necesitan.



“Durante la pandemia observamos que muchas personas buscaron aprovechar su tiempo de manera productiva aprendiendo inglés con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades para el crecimiento personal y profesional”, explica Andrés Moreno, Fundador y CEO de Open Education. “Esta realidad nos dio la idea de celebrar este nuevo hito en nuestra historia, la llegada al millón de estudiantes, regalando becas para que más personas puedan aprender inglés y alcancen sus metas”.



Esta iniciativa llevará 100 becas a los ganadores del concurso #1MillónOpenEnglish. Las becas tendrán una duración de 12 meses, durante los cuales el estudiante podrá participar en clases grupales ilimitadas en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana con profesores norteamericanos y haciendo uso de herramientas innovadoras para practicar la pronunciación y la gramática. Adicionalmente, los estudiantes recibirán un plan de estudio personalizado y tendrán seguimiento a través de WhatsApp de parte de los consejeros de Open English para asegurar que cumplan sus objetivos de aprendizaje.



Estas becas de Open English pueden tener un impacto significativo en las personas que las reciban, aprender inglés los puede llevar a encontrar el trabajo que siempre han soñado, así como le sucedió a Homero Gutierrez, estudiante de Open English en Colombia: “Yo conseguí empleo gracias a Open English porque hasta hace un tiempo no tenía trabajo y no tenía la habilidad para hablar en inglés. Posterior a tomar el curso y de ser disciplinado, logré hacer entrevistas de trabajo en inglés y gracias a eso fui seleccionado para ser parte del equipo de trabajo de una compañía multinacional norteamericana”.



CÓMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO



El concurso de becas #1MillónOpenEnglish está abierto a personas interesadas en aprender inglés que no sean estudiantes actuales de Open English en Latinoamérica. Los participantes deberán crear una dramatización en video reel y subirlo a Instagram utilizando uno de los audios del conocido personaje de la publicidad de Open English, Wachu.



Pasos a seguir para participar:



1. Sigue a @OpenEnglish en Instagram.

2. Graba un video Reel usando 1 de los 3 audios de Wachu disponibles en los siguientes links:

a. Wachu en el instituto: https://www.instagram.com/p/COse7iWhl2X/

b. Wachu en el aeropuerto: https://www.instagram.com/p/COsfCYvhL5a/

c. Wachu y su amigo: https://www.instagram.com/p/COsfc_kBWni/

3. Sube el video a tus redes usando el #1MillónOpenEnglish y etiquetando @openenglish.

4. Al seguir estos pasos estarás participando para ser uno de los ganadores de la beca.



Open English escogerá los 100 videos con más likes como ganadores, los resultados serán anunciados el 26 de mayo a través del sitio www.openenglish.com/beca.