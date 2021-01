Palomitas de maíz, un snack al alcance de todos

Las palomitas de maíz también conocidas como “popcorn” en inglés, son un alimento tradicional que vemos constantemente en los cines y parques de diversiones. Por años se han convertido en el mejor aperitivo para ver una película, disfrutar de una serie o de una buena lectura, gracias a la versatilidad de este producto se puede consumir de diferentes maneras, bien sea acompañadas con sal, caramelo, mantequilla, como acompañante de platos, entre otras.



Las palomitas de maíz son un snack saludable, que además de ser bajo en grasa y calorías, es una rica fuente de energía, que no contiene conservantes artificiales, ni azúcar y son el único grano 100 % entero sin procesar.



Para incentivar su consumo llega a Colombia la campaña #PalomitastasDeMaiz, que busca resaltar las características de este alimento, sus bondades nutricionales y diferentes preparaciones.



Entre sus múltiples beneficios encontramos que:



1. Las palomitas de maíz tienen un gran contenido de vitaminas esenciales como ácido fólico, niacina, tiamina, ácido pantoténico y vitaminas B6, A, E y K, además una porción contiene aproximadamente el 8 por ciento del valor diario de hierro, y otros minerales como calcio, cobre, magnesio, fósforo, potasio y zinc.



2. Son grandes aliadas en la dieta de personas con niveles altos de azúcar, ya que no afecta el aumento del índice glicémico, mejorando los niveles de glucosa y lípidos en sangre, esto debido a que se absorben lentamente y ayudan a controlar el apetito, generando una sensación de saciedad.



3. Las palomitas de maíz son una gran fuente de carbohidratos complejos, importantes en la producción de energía



4. Son granos enteros 100 % sin procesar, sin aditivos adicionales, ingredientes ocultos ni OMG. Además, las palomitas de maíz son relativamente altas en fibra y tienen un buen índice glucémico (IG) de 55



5. Por último, pero no menos importante, las palomitas de maíz son perfectas como snack entre comidas ya que satisfacen tu estomago sin estropear el apetito



DATOS CURIOSOS DE LAS PALOMITAS DE MAÍZ



El próximo 19 de enero se celebra el día mundial de las palomitas de maíz, decretado por la Asociación Americana de Palomitas de Chicago, gracias a su fama y preferencia por grandes y chicos.



En América se consumen 16 millones de litros de palomitas de maíz anualmente, este es uno de los alimentos más saludables, económicos y al alcance de todos, aproximadamente el 70 por ciento es consumido en casa, y cerca del 30 por ciento restante en sitios públicos como teatros, cines, estadios, etc. La mayoría de las palomitas de maíz que se consumen en el mundo son cultivadas en Estados Unidos.



Las crispetas, nombre con el que se conocen en Colombia, son un grano entero que se componen de tres secciones: el germen, el endospermo y el pericarpio (también conocido como casco). De los 4 tipos más comunes de maíz (dulce, mellado, pedernal y palomitas de maíz), solo las palomitas de maíz revientan. Este grano se diferencian de otros tipos de maíz porque su casco tiene el grosor adecuado para permitirle (eventualmente) abrirse.