¿Qué asesorías buscan los colombianos en materia pensional?

Las consultas más comunes que hacen los colombianos sobre el tema pensional varían según el ciclo de vida en el cual se encuentren al momento de realizar dicha solicitud ante las oficinas jurídicas especializadas en el tema.

Según Fabián Guarín Patarroyo, quien lidera la firma de abogados Fabián Guarín & Co., la gran mayoría de los casos son para nulidad de afiliación del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) y traslado a Colpensiones.



Entre tanto, los juristas de Juridicapp Abogados precisan que “las consultas en temas pensionales más bien se caracterizan por su ausencia de conocimiento específico sobre el aspecto legal, siendo esta la regla, y la excepción es que algún usuario conozca al detalle las condiciones en las que se le reconoció o debería reconocérsele una prestación de orden pensional”.



En ese orden de ideas, bien sea que se trate de un reconocimiento pensional por vejez, por invalidez o por fallecimiento, el usuario que se contacta lo hace porque el fondo pensional se niega a reconocer el derecho que este cree que le corresponde.



También porque considera que el valor de su mesada es bajo o que podría mejorar, ya sea porque piense que el fondo se equivocó al no tener en cuenta algún hecho, o porque algún conocido logró incrementar el valor de su mesada.



Igualmente sucede que el ciudadano apenas tiene una idea acerca de un posible derecho que le corresponde y quiere confirmar o descartar su conjetura.

​

Preguntas específicas

Se registran además casos en los cuales las inquietudes contemplan aspectos específicos, como sucede con los inconvenientes para obtener la pensión de sobrevivientes por falta de tiempo de convivencia.



Sobre el particular, Jennifer Agudelo, abogada especialista en Pensiones, explica: “en Colombia, de conformidad con la Ley 797 del 2003, en su artículo 47, se exige un tiempo de convivencia de cinco años bajo el mismo techo al momento del fallecimiento del cónyuge o compañero permanente”.



Pero hoy en día, precisa Agudelo, en protección a las uniones maritales de hecho que se veían perjudicadas a la hora de acceder a dicha pensión, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 2747 de julio de 2020, con ponencia del magistrado Jorge Parra Sánchez, otorga el aval para que en caso de fallecimiento de un compañero no pensionado cotizante al sistema de seguridad social, la compañera solo deberá justificar que convivió bajo un mismo techo con él al momento de su muerte, así sea que haya vivido un día o dos con esa persona. Por lo tanto, se protege a las compañeras permanentes, y da más facilidad de adquirir la pensión de sobrevivientes”, indica Agudelo.



Otras inquietudes recurrentes que llegan al buzón de atención de la firma Holguín Abogados Asociados son interrogantes relacionados a “cómo acceder al pago de la indemnización sustitutiva en el Régimen de Prima Media o devolución de saldos en el Rais, para aquellas personas que no han cumplido con el requisito de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez”, dice Diego Fernando Holguín Cuellar, gerente general de la firma Holguín Abogados.



Holguín enfatiza además que “hay solicitudes de cuestiones sobre el traslado de régimen pensional de los fondos privados a Colpensiones. Por otro lado, tienen consultas relacionadas con la calificación de pérdida de la capacidad laboral, está como requisito para acceder a la pensión de invalidez en ambos regímenes”.

​

Otras inquietudes

Quienes están iniciando su vida laboral se enfocan más en temas de conveniencia, como las diferencias entre los regímenes. ¿Cuál fondo es mejor para los jóvenes? ¿Sí me voy a pensionar? Observa Juliana Montoya, experta en temas pensionales de Protección.



Pero, en la medida en que van teniendo más experiencia laboral, o más años, las inquietudes se van más hacia su historia laboral y número de semanas cotizadas.



Claramente, el tema del trámite de pensión ocupa sobre todo a los mayores de 50 años, señala Montoya. En este rango de edad las dudas que cobijan a las personas pasan más por ¿cómo gestionar una devolución de saldos? ¿cómo saber si tienen derecho a pensión? ¿Cuánto es el valor del bono pensional? Del mismo modo, se preguntan si aún después de cumplida la edad límite es posible trasladarse de régimen pensional.



“Somos conscientes de que uno de los mayores retos que tenemos las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es brindarles todas las herramientas y la información necesaria a los afiliados, por medio de canales accesibles que faciliten el entendimiento del sistema pensional, de los recursos con los que cuentan y la manera como pueden alcanzar el sueño de llegar a obtener su jubilación”, enfatiza Montoya.



Agrega que “es un frente de trabajo en el que debemos seguir avanzando de la mano de cada uno de los colombianos, para promover la confianza y el conocimiento hacia un tema tan importante como es el de las pensiones”.