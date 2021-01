Perderá su WhatsApp si no acepta las nuevas  políticas

Los usuarios de WhatsApp tienen hasta el próximo 8 de febrero para aceptar los cambios en las nuevas políticas de privacidad que comenzarán a regir en la aplicación de mensajería. De no hacerlo, las personas no podrán seguir haciendo uso de su cuenta.



(Lea: Por nuevas políticas, usuarios están migrando de WhatsApp)



Después de que las críticas de los usuarios a los cambios, la compañía habló de los cambios y señaló que quieren “aumentar la transparencia”.





(Lea: Atento a los cambios en la política de privacidad de WhatsApp)

“WhatsApp quiere facilitar que las personas realicen compras y obtengan ayuda de una empresa directamente en WhatsApp. Si bien la mayoría de los usuarios utiliza WhatsApp para comunicarse con amigos y familiares, cada vez más personas se contactan también con empresas. Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en WhatsApp”, indicó un portavoz de la compañía.



Así mismo, la plataforma señaló que “la actualización no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier parte del mundo”.



La aplicación agregó que está “totalmente comprometida con la protección de la privacidad de las personas”.



“Nos estamos comunicando directamente con los usuarios a través de WhatsApp acerca de estos cambios, para que tengan tiempo de revisar las nuevas políticas durante el próximo mes", precisó la app.



Por otro lado, el CEO de WhatsApp, Will Catchcart, señaló que “con el cifrado de extremo a extremo, no podemos ver sus conversaciones o llamadas privadas, ni tampoco Facebook”.



“Hemos actualizado nuestra política para que sea transparente y describa mejor las funciones opcionales de personas a empresas. Lo escribimos en octubre, esto incluye el comercio en WhatsApp y la capacidad de las personas para enviar mensajes a una empresa”, puntualizó Catchcart.



El alto funcionario también señaló que están “en una competencia de privacidad con otros y eso es muy bueno para el mundo. Las personas deben poder elegir cómo comunicarse y sentirse seguras de que nadie más puede ver sus conversaciones”.



TECNÓSFERA / EL TIEMPO

Twitter: @TecnósferaET