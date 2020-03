Pico y placa en Bogotá se mantendrá durante el fin de semana

Como medida preventiva, explicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, este fin de semana habrá pico y placa para vehículos y motocicletas, y la próxima semana seguirá siendo en horario extendido. Esta determinación se toma porque las condiciones metereológicas no han aportado a la reducción del material particulado en el aire.



“Actualmente hay tres factores que están tensionando el sistema de salud en Bogotá: la contaminación del aire y lluvias intensas que normalmente por esta época disparan las enfermedades respiratorias; y además, la declaratoria de emergencia por el Coronavirus. Por este motivo, debemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para minimizar al máximo las afectaciones en la salud por temas de calidad del aire”, explicaron en la entidad.

La funcionaria explicó que aunque espera que estas medidas no se extiendan por mucho tiempo, no serán levantadas hasta que las condiciones de contaminación mejoren.



Por esta razón, durante el fin de semana las restricciones vehiculares se mantendrán así:



Carros y motos particulares:

​

​- Sábado 14 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

- Domingo 15 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 2:00 p.m.

Vehículos de carga con más de 10 años de antigüedad:

-Sábado 14 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.



-Domingo 15 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Además, las industrias que operan con combustibles sólidos o líquidos también tendrán restricción, este fin de semana no podrán operar entre



REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo ​@BogotaET