Plan complementario: una opción que da cobertura adicional en salud

En Colombia se cuenta con diferentes alternativas a la hora de acceder a los servicios de salud. Por ejemplo, el Plan de Beneficios en Salud, lo que antes se conocía como el POS o Plan Obligatorio de Salud, que es el que se cubre con la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y al que todos los colombianos tienen derecho (incluye servicios, actividades, medicamentos, tecnologías en salud, dispositivos, procedimientos, entre otros).

Asimismo, existen otros planes voluntarios o adicionales en salud como las medicinas prepagadas y los planes complementarios a través de los cuales se puede acceder a un conjunto de beneficios o coberturas que no cubre el Plan de Beneficios en Salud. De hecho, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el país hay 2,9 millones de personas que pagan medicina prepagada o un plan complementario, lo que representa 5,7 por ciento de la población total.



En medio de ese contexto, se dice que los planes complementarios podrían estar a un mayor alcance de los bolsillos de los colombianos, y en ese sentido, es clave conocer de qué se tratan.



Son una modalidad de contratación individual o colectiva que, si se comparan con las medicinas prepagadas, se diferencian no solo en los precios, sino también en los encargados de prestar el servicio, así como en el sistema de pago, pues en los planes complementarios no se requiere un bono, mientras que en medicinas prepagadas, sí.



Ahora bien, aunque ítems como los mencionados pueden variar de acuerdo al tipo de plan que se adquiera y la entidad que los suministre, por lo general, los afiliados a los planes complementarios tienen acceso a citas a tiempo, consultas médicas domiciliarias, atención preferencial para las madres gestantes y diversas especialidades. Es más, de acuerdo con Alejandro Castro, gerente del Plan Complementario de Compensar, una de las compañías con mayor tiempo en el mercado, “en el país hay una conciencia importante acerca de protegerse y cuidar cada vez más la salud, es por eso que además de buenos hábitos de vida, las personas quieren contar con una mayor variedad de servicios, red de atención, tratamientos y, en general, todo lo que les dé tranquilidad en el corto y en el largo plazo”.

​

Comodidad para los colombianos

Un punto valioso para los pacientes que piensan en este tipo de planes es la estancia hospitalaria, pues gracias a ellos es posible contar con habitación individual. La buena noticia es que esta posibilidad no solo la tienen las medicinas prepagadas, también los planes complementarios y en clínicas reconocidas. Los Cobos Medical Center, Clínica de la Mujer, Los Nogales, Clínica Shaio, Clínica Marly, Fundación Santa Fe de Bogotá, Clínica del Country y Clínica La Colina, son algunas de ellas.



Otro aspecto clave a tener en cuenta son los accesos directos a especialidades, tanto los planes complementarios como las medicinas prepagadas, tienen la posibilidad de ofrecer un importante número de ellas sin tener que pasar por un médico general, siempre y cuando sea pertinente, pues según expertos para algunos casos es importante contar con esta atención previa para enrutar y acompañar de mejor manera al usuario.



Por último, en esta era digital, la tecnología debe ser aliada y, para cumplir con ese propósito, hoy en día agendar citas médicas, descargar resultados de laboratorio y hasta pagar el plan complementario, se puede hacer por medio de una aplicación, servicios transaccionales de páginas web o asistentes virtuales.



En conclusión, la clave está en saber informarse a la hora de elegir un plan complementario que genere tranquilidad para cuidar la salud de toda la familia y ponga a disposición bondades diferenciales respecto a la relación costo – beneficio.

Para mayor información, ingrese a https://corporativo.compensar.com/salud/plan-complementario-especial/afiliacion.