Por la visibilidad y el reconocimiento

Todos los años, las mejores firmas de abogados de distintas partes del planeta esperan recibir el reconocimiento de sus clientes, el respeto de los colegas y el ser importantes referentes, por lo que constantemente trabajan para ser cada día mejores y elevar sus estándares de calidad.

Para hacer visible ese lugar de honor que les otorgan, en este sector existen cuatro reconocidas publicaciones globales que divulgan sus rankings para exaltar esa labor de estas compañías y de los abogados más sobresalientes en las distintas clasificaciones que manejan.



Una de ellas es la británica The Legal 500, con más de 30 años de experiencia y que este 19 de octubre dio a conocer los nombres de las firmas que más se destacaron dentro de las 19 categorías materia de análisis.



Sobre cuáles son los beneficios y ventajas que trae hacer parte del ranking, José Luis Suárez, socio director de Gómez-Pinzón, asegura que tanto Legal 500 como los demás rankings internacionales son el reconocimiento a la trayectoria de la firma pero, sobre todo, el de los clientes, quienes responden a las entrevistas de los investigadores y se toman el tiempo para dar su concepto sobre el trabajo de las empresas, lo que confirma que son ellos los que les dan esa distinción, y por eso considera que el principal beneficio es confirmar que hacen bien su trabajo, con profesionalismo, empeño y con dedicación para sus clientes.



"Claramente, los rankings internacionales aportan significativamente a la reputación de los abogados, especialmente en las que, como nosotros, cuentan con múltiples áreas del derecho. Es un reconocimiento que, si bien se mide localmente, reconoce a los líderes frente a la región, así que sus resultados son visibles en Latinoamérica, e inclusive en otros países", explica Suárez.

El principal beneficio es confirmar que hacen bien su trabajo, con profesionalismo, empeño y con dedicación para sus clientes José Luis Suárez, socio director de Gómez-Pinzón

A su vez, Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia, cree que el Legal 500 se ha convertido, sin duda, en uno de los rankings de mayor relevancia en el ámbito mundial y que, en su visión, su prestigio se ve reflejado en el nivel profesional de las investigaciones que realiza para este listado.



También –agrega– es una fuente de consulta para quienes están en búsqueda de servicios legales de primer nivel, por lo que ser parte de este ranking aporta a la reputación de la firma, a la credibilidad de los clientes y refleja el talento de sus abogados. Igualmente, nos reta para seguir siendo considerados como una de las firmas de mejor nivel en Colombia.



"Teniendo en cuenta el proceso de evaluación riguroso que tiene el ranking, las firmas que estén presentes en él generarán una opinión positiva ante clientes y colegas, y esto se debería reflejar en la credibilidad y confianza a largo plazo de nuestros clientes para brindarles las mejores soluciones", precisa Michelsen.

Sello de garantía

Para Catalina Hoyos, socia de Godoy Hoyos (Goh), el Legal 500 se ha convertido en una agencia líder en calificación de firmas de abogados; sus estudios del mercado son serios y cuentan con la opinión de clientes y colegas, además de una revisión minuciosa de los casos llevados por las firmas y los abogados.



En la práctica, anota, muchas empresas revisan estos rankings a la hora de escoger sus equipos legales, por lo que sostiene que esto es un sello de garantía de que esa escogencia se ha hecho bien.



"Para una firma que quiera sobresalir, tener clientes importantes y mostrar su desempeño, es importante este ranking. El mismo es particularmente útil frente a clientes nuevos que quieren confiar en su asesor legal. Goh ha venido consolidándose en Legal 500. Hoy tenemos socios en el 'hall of fame' y en las primeras posiciones de la calificación. Tenemos un gran equipo y Legal 500 lo sabe", subraya Hoyos.



En eso coincide Jaime Herrera, socio de Posse Herrera Ruiz, quien dice que este listado es muy prestigioso a nivel internacional y que reconoce el compromiso con los clientes y destaca el liderazgo en Colombia y la región.



"Nos ha caracterizado durante nuestra trayectoria el contar con los mejores estándares de calidad del mercado legal, lo cual ha sido reconocido por este ranking. Tanto multinacionales como empresas locales de alto nivel están atentas a los análisis de las ranqueadoras internacionales y estar en la más alta posición nos abre espacios para el desarrollo de nuevos negocios”, resalta Herrera.



Por su parte, Jaime Iglesias, socio responsable de Garrigues en Bogotá, asevera que los directorios reputados, como el Legal 500, contribuyen a reforzar la visión que el mercado tiene de las cualidades y capacidades profesionales de una firma.



Igualmente, destaca que el hecho de que Legal 500 refiera tantas prácticas y profesionales de esta compañía en su edición Latinoamericana pone en valor su alta capacidad para asesorar en la región, con la misma calidad de servicio desde todos los ángulos del derecho de los negocios, "algo que nos diferencia y nos identifica en todos los países donde operamos. Supone además un reconocimiento al gran trabajo y nombre que ha construido Garrigues en el mercado colombiano y latinoamericano en los últimos años".



Mientras que para Fabio Lozano, Marketing and Communications Strategist de la firma Crowe MacKay-Canadá, figurar en este ranking constituye una importantísima distinción, tanto para las firmas como para los profesionales que aparecen allí y, desde luego, cree que con el reconocimiento viene también un magnífico posicionamiento de cada experto según su área de práctica o especialidad.



"Muchas empresas confían en este directorio de 'rockstars' cuando buscan la mejor asesoría legal en diferentes países. Pertenecer al Legal 500 es un propulsor que impulsa muy positivamente la marca corporativa y personal de quienes figuran allí; lograr entrar a este selecto grupo es producto única y exclusivamente del mérito, no hay otro camino, no se puede pagar para estar allí, es un análisis serio conducido por un equipo de investigadores muy consistentes y de talla mundial. Allí están los más grandes y mejores jugadores del mundo legal", puntualiza Lozano.