Por un debate amplio e inclusivo

El mercado laboral en Colombia se caracteriza por una serie de problemas estructurales a los que la regulación no ha sabido dar solución. El principal problema son las altas y persistentes tasas de desempleo, y a eso se suman los empleos de baja calidad y un pronunciado fenómeno de informalidad que nos han acompañado durante décadas.

Si lo analizamos en detalle, esos problemas estructurales se traducen en otras dinámicas adicionales que son características del empleo en Colombia. Primero, históricamente la tasa de desempleo de las mujeres ha sido sistemáticamente superior a la de los hombres. A eso se suman las brechas salariales que, si bien han recortado camino, todavía persisten.



Segundo, los jóvenes presentan mayores tasas de desempleo que el promedio de la población y se enfrentan con barreras de entrada al mercado de trabajo, que no se mitigan con estrategias que incentiven su incursión en la empleabilidad. Tercero, por los altos costos del empleo formal, se ha sustituido el empleo asalariado por empleo por cuenta propia. Esto quiere decir que por ley a las personas que ganan menos del salario mínimo les queda imposible formalizarse.



Cuarto, el dinamismo económico no se traduce en igual magnitud en crecimiento

del empleo. Es decir, hay rigideces en el mercado laboral que hacen que, ante choques, la recuperación del empleo sea muy lenta y se dé un mayor crecimiento en el ámbito informal. Quinto, existen grandes disparidades regionales en cuanto a la tasa de desempleo, de informalidad y de nivel de ingresos. Por ejemplo, en Bogotá, el salario promedio (una aproximación de la productividad laboral) es 2.2 veces el salario mínimo, pero en ciudades como Cúcuta solo llega a ser 1.2 veces mayor.



Sexto, actualmente, más de 51% de los ocupados en el país ganan menos de 1 Salario Mínimo Legal Vigente y eso, entre otras cosas, ya los excluye de la protección social. Finalmente, más del 35% de los ocupados trabajan menos de 42 horas a la semana y no existe una reglamentación adecuada para brindarle protección a los trabajadores que se encuentren en esta situación.

Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos ANIF. Cortesía

Es evidente que las formas de trabajo han cambiado y la reglamentación no ha sido lo suficientemente ágil para seguirle el paso a las transformaciones. En ese sentido, cuando nos planteamos como país reformar el mercado de trabajo, no podemos pasar por alto estos vacíos estructurales que lo acompañan. La reforma que planteó el Gobierno no está en línea con resolver estos problemas de base, y no lo está por muchas razones.



Por ejemplo, lo que plantea la reforma en términos de la duración de la jornada laboral, la contratación por prestación de servicios, la indemnización por despido, la remuneración de aprendices, la indexación de salarios hasta de dos salarios mínimos a la inflación, la regulación del trabajo a través de plataformas digitales y la eliminación de los contratos sindicales, incrementaría significativamente los costos laborales. Es decir, seguiríamos desincentivando la generación de empleo.

A esto se suma que no tiene en cuenta que la mayoría del trabajo en Colombia es por cuenta propia y que el 80% de las personas que trabajan bajo este esquema no cuentan con ningún tipo de contrato. Además, el empleo en Colombia se concentra en micronegocios. El 66% de las personas ocupadas en Colombia trabaja en establecimientos con 10 o menos empleados. Estas estructuras cuentan con capacidades muy limitadas para cumplir a cabalidad con los costos laborales que implica la formalidad. Esto sin contar que en los negocios más pequeños solo el 22% tiene un contrato a término fijo o a término indefinido.



Por otro lado, el 78% de las personas que trabaja por cuenta propia -que es a su vez casi la mitad del total de ocupados- tiene ingresos menores o iguales a un salario mínimo. Lo digo con toda franqueza, la reforma no tiene en cuenta a esas personas. Y eso es solo por mencionar algunos de los problemas.



En ese sentido, las discusiones que de aquí en adelante se tengan en materia laboral no pueden desconocer el contexto de nuestro mercado de trabajo. La regulación no puede seguir desconectada de la realidad de las condiciones de empleo del país. Es por eso que, en esta edición de nuestra Separata ANIF con Portafolio, y en el marco del proyecto de reforma laboral que fue archivada en el Congreso pero que revivirá en esta nueva legislatura, nos centramos en el empleo.



Sin embargo, a pesar de ser firmes en nuestra postura frente al tema, consideramos

que el país necesita un debate amplio e inclusivo. Por eso, y como constantemente

le hemos pedido al Gobierno que así lo haga, tomamos esta vez la iniciativa y en estas páginas decidimos invitar a expertos de diferentes orillas y con posturas variadas, para que nos dieran su opinión de hacia dónde debe dirigirse una reforma y el futuro del mercado laboral en Colombia. Esperamos de esta forma seguir colaborando constructivamente a la discusión.

Mauricio Santa María

Presidente del centro de estudios económicos ANIF



